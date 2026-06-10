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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडसयानी घोष से शत्रुघ्न सिन्हा तक, TMC के बागी सांसदों पर इमरान मसूद का बड़ा बयान, 'ये लोग...'

सयानी घोष से शत्रुघ्न सिन्हा तक, TMC के बागी सांसदों पर इमरान मसूद का बड़ा बयान, 'ये लोग...'

TMC Rebel Camp: टीएमसी के 19 बागी सांसदों की लिस्ट सामने आई है. इस पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा.

By : सनातन कुमार | Updated at : 10 Jun 2026 09:41 PM (IST)
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ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के बागी सांसदों के गुट की एक लिस्ट आई है. इसमें सयानी घोष, युसुफ पठान और शत्रुघ्न सिन्हा जैसे नाम शामिल हैं. इस पर यूपी की सहारनपुर सीट से कांग्रेस के लोकसभा सांसद इमरान मसूद की प्रतिक्रिया सामने आई है. उन्होंने कहा कि ये कायर लोग हैं. अगर आपको छोड़ना है तो इस्तीफा देकर जाइए. कमजोरी में हमेशा वो साथ छोड़ता है जो कायर होता है. आप विचारधारा के साथ समझौता कर रहे हैं. जिस विचारधारा के साथ आप जीतकर आए, उसी विचारधारा के खिलाफ वालों के साथ आप हाथ मिला रहे हैं.

'राहुल गांधी का झंडा मजबूती के साथ सबको थामना चाहिए'

इमरान मसूद ने आगे कहा, "बीजेपी ने नई पॉलिटिक्स स्टार्ट कर दी है कि विपक्ष का सफाया करो. विपक्षी भी इनका होगा. नेता प्रतिपक्ष भी यही तय करेंगे कि कौन होगा. इन्होंने नेता प्रतिपक्ष भी बना दिया है. ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है. हम लोग देश में हो रही लोकतंत्र की हत्या को सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं. राहुल गांधी के अलावा इस लड़ाई को कोई लड़ ही नहीं सकता. राहुल गांधी का झंडा मजबूती के साथ सबको थामना चाहिए. अगर ये कांग्रेस में होते तो ये सब नहीं हो पाता. समय रहते सही निर्णय होता तो ये सब नहीं होता."

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'ममता बनर्जी बहादुर नेता, अगर वो साथ आएं तो अच्छी बात है'

तृणमूल कांग्रेस के कांग्रेस में विलय के मुद्दे पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी. इमरान मसूद ने कहा, "ममता बनर्जी बहादुर नेता हैं. अगर वो साथ आएं तो इससे अच्छी बात क्या है. लेकिन मुझे जानकारी नहीं है." 

TMC के बागी लोकसभा सांसदों की लिस्ट

शत्रुघ्न सिन्हा (आसनसोल)
सयानी घोष (जादवपुर)
यूसुफ पठान (बहरामपुर)
शताब्दी रॉय (बीरभूम)
माला रॉय (कोलकाता दक्षिण)
बापी हलदार (मथुरापुर)
पार्थ भौमिक (बैरकपुर)
जून मलिया (मेदिनीपुर)
कालीपद सोरेन (झाड़ग्राम)
काकोली घोष (बारासात)
जगदीश चंद्र बसुनिया (कूचबिहार)
खलीलुर रहमान (जंगीपुर)
अबू ताहेर खान (मुर्शिदाबाद)
मित्याली बाग (आरामबाग)
दीपक अधिकारी (घाटाल)
अरूप चक्रवर्ती (बांकुड़ा)
डॉ. शर्मिला सरकार (बर्धमान पूर्व)
असित कुमार माल (बोलपुर)
रचना बनर्जी (हुगली)

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About the author सनातन कुमार

सनातन कुमार साल 2016 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं और वर्तमान में एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं.  9 सालों के अनुभव के साथ टीम लीड और डिजिटल मीडिया की बारीक समझ है. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय के रामलाल आनंद कॉलेज से 2015 में हिंदी पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. संपर्क करें: Email: sanatank@abpnetwork.com 
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Published at : 10 Jun 2026 09:11 PM (IST)
Tags :
Saayoni Ghosh UP NEWS IMRAN MASOOD
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