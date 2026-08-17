Explainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडस्वतंत्रता दिवस समारोह में मेरठ SSP बोले- क्या हमने शपथ में झूठ बोला?

स्वतंत्रता दिवस समारोह में मेरठ SSP बोले- क्या हमने शपथ में झूठ बोला?

Meerut News In Hindi: SSP अविनाश पांडे ने अपने संबोधन में देश की एकता और अखंडता को लेकर पुलिस की भूमिका पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि हम सभी ने हिंसा न करने की शपथ ली है.

Written By : सुधीर चौहान, मेरठ |  Updated at : 17 Aug 2026 06:02 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के मेरठ में SSP अविनाश पांडे ने स्वतंत्रता दिवस के अपने संबोधन में कहा कि देश की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए पुलिस, सेना और अर्धसैनिक बलों को हथियार इस्तेमाल करने की शक्ति दी गई है. 

उन्होंने सवाल उठाया कि जब हम हिंसा न करने की शपथ लेते हैं, तो क्या सुरक्षा बलों का हथियार इस्तेमाल करना उस शपथ के विपरीत है? अविनाश पांडे का यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

यह भी पढ़ें: 2 बार के पूर्व सांसद हरीश द्विवेदी को नितिन नवीन की टीम में मिली बड़ी जिम्मेदारी

एकता और अखंडता पर जोर 

मेरठ में स्वतंत्रता दिवस समारोह में मेरठ SSP अविनाश पांडे ने अपने संबोधन में देश की एकता और अखंडता को लेकर पुलिस की भूमिका पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि हम सभी ने हिंसा न करने की शपथ ली है, लेकिन देश की सुरक्षा के लिए पुलिस, सेना और अर्धसैनिक बलों को हथियार इस्तेमाल करने का अधिकार दिया गया है.

SSP ने सवाल उठाया,  “क्या हमने अपनी शपथ में झूठ बोला?” उन्होंने स्पष्ट किया कि देश की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचाने वाले तत्वों के खिलाफ सुरक्षा बलों को सख्ती से कार्रवाई करनी होगी. उन्होंने जाति, धर्म और भाषा के नाम पर देश को बांटने की कोशिश करने वालों को भी कड़ा संदेश देते हुए कहा कि ऐसे तत्वों को रोकने में पुलिस की भूमिका सबसे पहली है.

मेरठ में शांतिपूर्वक मनाया गया स्वतंत्रता दिवस 

इससे पहले मेरठ स्वतंत्रता दिवस पूरे धूमधाम से मनाया गया. सरकारी संस्थाओं के साथ निजी संस्थानों में भी ध्वजारोहण किया गया.इसके साथ ही अलग-अलग इलाकों में तिरंगा यात्रा भी निकाली गयी. पुलिस भी पूरे समय अलर्ट रही. एसएसपी अविनाश पांडेय ने ये बात ध्वजारोहण के बाद कही थी.

एसएसपी अविनाश पांडेय इससे पहले भी मेरठ कमिश्नरी पर दलित संगठनों के धरना हटाने को लेकर चर्चा में आ गए थे, जब एक दलित नेता को पुलिस वैन में थप्पड़ मारा था, जिसके बाद मामला तूल पकड़ गया था. दलित संगठनों ने एसएसपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की कर दी थी.

यह भी पढ़ें: हिंदू लड़कियों के बुर्के में डांस करने पर बवाल, BSA ने दिए जांच के आदेश

About the author सुधीर चौहान, मेरठ

सुधीर चौहान वेस्ट यूपी में लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहे हैं. 23 साल का अनुभव है. मेरठ की क्राइम, राजनीति और सामाजिक खबरों पर नजर रखते हैं.
Read More
Published at : 17 Aug 2026 06:02 PM (IST)
Tags :
SSP UP NEWS Meerut News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
स्वतंत्रता दिवस समारोह में मेरठ SSP बोले- क्या हमने शपथ में झूठ बोला?
स्वतंत्रता दिवस समारोह में मेरठ SSP बोले- क्या हमने शपथ में झूठ बोला?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ में मूक-बधिरों का प्रदर्शन, 20 सूत्रीय मांगों को लेकर विधानसभा का घेराव
लखनऊ में मूक-बधिरों का प्रदर्शन, 20 सूत्रीय मांगों को लेकर विधानसभा का घेराव
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में राशन की व्यवस्था में बड़ा बदलाव, सीएम योगी ने किया बड़ा ऐलान
यूपी में राशन की व्यवस्था में बड़ा बदलाव, सीएम योगी ने किया बड़ा ऐलान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी के 12 जिले और 166 गांव बाढ़ में, NDRF-SDRF की 86 टीमें तैनात
यूपी के 12 जिले और 166 गांव बाढ़ में, NDRF-SDRF की 86 टीमें तैनात
Advertisement

वीडियोज

ChatGPT Viral Video: AI का कमाल! भीड़ में खोई चप्पल, ChatGPT ने ऐसे ढूंढ निकाली, वीडियो चौंका देगा!
Himanshi Khurana का बड़ा खुलासा, Asim Riaz संग रिश्ते में लगा था भगवान को धोखा देने का डर
Lalit Modi ने ठुकराई Bigg Boss 20 में एंट्री की खबर, Salman Khan के शो पर दिया बड़ा बयान
Shah Rukh Khan, Ajay Devgn और Tiger Shroff को Vimal Elaichi Ad पर Maharashtra FDA का नोटिस
Sansani: कैमरे में कैद मर्डर की LIVE पिक्चर
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
BJP की नई टीम के गठन पर राजनाथ सिंह से जेपी नड्डा तक…, किसने क्या कहा?
BJP की नई टीम के गठन पर राजनाथ सिंह से जेपी नड्डा तक…, किसने क्या कहा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बीजेपी ने लिख दी 2027 की जीत की स्क्रिप्ट! अखिलेश कैसे भेदेंगे ये चक्रव्यूह?
बीजेपी ने लिख दी 2027 की जीत की स्क्रिप्ट! अखिलेश कैसे भेदेंगे ये चक्रव्यूह?
क्रिकेट
कौन हैं Sonal Dinusha? भारत के खिलाफ पहले टेस्ट में शतक जड़ लूटी महफिल
कौन हैं Sonal Dinusha? भारत के खिलाफ पहले टेस्ट में शतक जड़ लूटी महफिल
बॉलीवुड
गोविंदा ने पटाया के क्लब में किया डांस, यूजर्स बोले- क्या दिन आ गए
गोविंदा ने पटाया के क्लब में किया डांस, यूजर्स बोले- क्या दिन आ गए
इंडिया
लखीसराय से उज्जैन तक, सावन के तीसरे सोमवार पर हादसों का कहर
लखीसराय से उज्जैन तक, सावन के तीसरे सोमवार पर हादसों का कहर
इंडिया
नितिन नवीन की टीम में कितने मुस्लिम? ये बने अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष
नितिन नवीन की टीम में कितने मुस्लिम? ये बने अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष
शिक्षा
NSP Scholarship 2026: स्कॉलरशिप के लिए NSP पर आवेदन शुरू, 31 अक्टूबर तक करें अप्लाई  
स्कॉलरशिप के लिए NSP पर आवेदन शुरू, 31 अक्टूबर तक करें अप्लाई  
एग्रीकल्चर
Flowers Not Turning into Fruit: फसल में फूल आ रहे हैं लेकिन फल नहीं बन रहे, कहीं ये कमी तो नहीं?
फसल में फूल आ रहे हैं लेकिन फल नहीं बन रहे, कहीं ये कमी तो नहीं?
ENT LIVE
Lalit Modi ने Bigg Boss 20 में एंट्री की खबरों को बताया Fake News, Legal Notice भी भेजा
Lalit Modi ने Bigg Boss 20 में एंट्री की खबरों को बताया Fake News, Legal Notice भी भेजा
ENT LIVE
Deepika Padukone ने Raaka की शूटिंग की पूरी, Pregnancy के चलते पहले पूरे किए अपने सीन्स
Deepika Padukone ने Raaka की शूटिंग की पूरी, Pregnancy के चलते पहले पूरे किए अपने सीन्स
ENT LIVE
Himanshi Khurana का खुलासा, Asim Riaz संग रिश्ते में लगा था ‘भगवान को धोखा’ देने का डर
Himanshi Khurana का खुलासा, Asim Riaz संग रिश्ते में लगा था ‘भगवान को धोखा’ देने का डर
ENT LIVE
Akhil Sachdeva का बड़ा खुलासा, Emraan Hashmi के लिए बनाया खास गाना
Akhil Sachdeva का बड़ा खुलासा, Emraan Hashmi के लिए बनाया खास गाना
ENT LIVE
Sunita Ahuja के ‘Sugar Daddy’ बयान पर Govinda का पलटवार, बोले- ‘हद में रहिए’
Sunita Ahuja के ‘Sugar Daddy’ बयान पर Govinda का पलटवार, बोले- ‘हद में रहिए’
Embed widget