ग्रेटर नोएडा: छेड़छाड़ के शिकायत पर किए थे गंदे इशारे, अब एक साल बाद 9 लोगों पर केस दर्ज

ग्रेटर नोएडा में पत्नी की ओर गंदे इशारे करने की शिकायत करना एक दंपति को भारी पड़ गया. आरोप है कि जान बचाकर भाग रहे पति-पत्नी को करीब नौ लोगों ने घेर लिया और महिला के साथ बदसलूकी की सारी हदें पार कर दीं. महिला के साथ न सिर्फ मारपीट की गई, बल्कि उसके प्राइवेट पार्ट्स को भी गलत तरीके से हाथ लगाया गया. घटना के करीब एक साल बाद जिला न्यायालय के आदेश पर सूरजपुर कोतवाली पुलिस ने पांच नामजद और चार अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है.

पड़ोसी के घर शिकायत करने पर भड़क गई उसकी पत्नी, बहन और जीजा

पीड़ित 27 वर्षीय युवक, जो सूरजपुर की महामेधा वाली गली का निवासी है, उसका आरोप है कि 8 मार्च 2025 को वह अपनी पत्नी के साथ पड़ोस में रहने वाले मोहम्मद आरिफ के घर शिकायत करने गया था. युवक का कहना है कि आरिफ के मकान में रहने वाला फैजान उसकी पत्नी की ओर आए दिन आपत्तिजनक और गंदे इशारे करता था. इसी बात को लेकर जब वह शिकायत करने पहुंचा तो मोहम्मद आरिफ, उसकी पत्नी अफरीन, बहन, जीजा आजाद, फैजान और चार अन्य लोग भड़क गए.

रास्ते में पति के साथ की मारपीट तो पत्नी के साथ अभद्रता

दंपति किसी तरह वहां से निकलकर बाहर आए, लेकिन रास्ते में उन्हें घेर लिया गया. आरोप है कि दोनों के साथ मारपीट की गई और महिला के साथ अभद्रता की गई. शोर सुनकर आसपास के लोग जुटने लगे तो आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गया. पीड़ित पक्ष ने डायल 112 पर कॉल कर पुलिस को सूचना दी, लेकिन उनका आरोप है कि मौके पर पहुंची पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की, बल्कि उल्टा उनके भाई को ही कोतवाली में बैठा लिया. लगातार मिल रही धमकियों और सुनवाई न होने पर पीड़ितों ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद अब मामला दर्ज हुआ है.