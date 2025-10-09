ग्रेटर नोएडा में हिंडन नदी डूब क्षेत्र की अवैध कॉलोनी पर चला बुलडोजर, NGT के आदेश पर कार्रवाई

ग्रेटर नोएडा में हिंडन नदी के डूब क्षेत्र में अवैध निर्माणों पर शिकंजा कसते हुए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने बुधवार को बड़ी कार्रवाई की. हैबतपुर गांव के डूब क्षेत्र में बने ‘शिवम एंक्लेव’ नामक अवैध कॉलोनी पर बुलडोजर चलाते हुए करीब 10,000 वर्ग मीटर जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया. इस दौरान प्राधिकरण की टीम ने 10 से अधिक पक्के मकान और 15 बाउंड्री वॉल को ढहा दिया, साथ ही 700 मीटर लंबी सीवर लाइन को भी तोड़ दिया गया.

यह कार्रवाई राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के आदेश पर की गई. सीईओ एन.जी. रवि कुमार के निर्देश पर प्राधिकरण के परियोजना व भूलेख विभाग की संयुक्त टीम ने पुलिस और सिंचाई विभाग के सहयोग से यह ऑपरेशन चलाया. सुबह करीब 7 बजे शुरू हुई यह कार्रवाई दो घंटे तक चली, जिसमें 4 जेसीबी मशीनें और 3 डंपर लगाए गए.

शिवम एन्क्लेव के नाम से बना ली कालोनी

प्राधिकरण के महाप्रबंधक ए.के. सिंह ने बताया कि ग्राम हैबतपुर के खसरा संख्या 180, 181, 184, 194, 195, 196, 198, 199, 201, 202, 206, 211 और 212 हिंडन नदी के डूब क्षेत्र में आते हैं. बावजूद इसके कुछ कालोनाइजरों ने चोरी-छिपे प्लॉटिंग कर ‘शिवम एंक्लेव’ के नाम से अवैध कॉलोनी विकसित कर दी थी. बाहरी राज्यों से रोजगार की तलाश में आए लोगों ने यहां सस्ते दामों पर जमीन खरीदकर मकान बना लिए थे.

प्राधिकरण ने पहले ही अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी कर निर्माण हटाने की चेतावनी दी थी, लेकिन जब कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो एनजीटी के आदेश पर प्राधिकरण, सिंचाई विभाग और पुलिस ने संयुक्त रूप से यह सख्त कार्रवाई की.

बिना मानकों वाली कालोनियों पर होगी कार्रवाई

एसीईओ सुमित यादव ने कहा कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की अधिसूचित सीमा में बिना अनुमति या नक्शा पास कराए निर्माण करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने आम लोगों से अपील की कि किसी भी जमीन की खरीद से पहले प्राधिकरण से उसकी वैधता की जानकारीअवश्य प्राप्त करें ताकि उनकी गाढ़ी कमाई अवैध कॉलोनियों में बर्बाद न हो.

इस कार्रवाई के दौरान ओएसडी राम नयन सिंह, वरिष्ठ प्रबंधक प्रभात शंकर, सीवर विभाग के विनोद शर्मा, राजेश कुमार निम, अभिषेक सिंह, नितीश कुमार, बिजेंद्र कुशवाहा, सहायक प्रबंधक राजीव मोटला, भूपेंद्र त्यागी, और पुलिस अधिकारी दीक्षा सिंह सहित भारी पुलिस बल मौजूद रहा.