मायावती ने की CM योगी की तारीफ तो अखिलेश यादव ने किया पलटवार, कहा- उनकी अंदरूनी सांठगांठ है

बहुजन समाज पार्टी (बसपा) सुप्रीमो मायावती ने आज गुरुवार (9 अक्तूबर) को 9 साल बाद लखनऊ में आयोजित महारैली में योगी सरकार की तारीफ की थी. इस दौरान मायावती ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा था और उनकी सरकार को लेकर कई सवाल खड़े किए थे. वहीं अब मायावती के इस बयान पर सपा चीफ अखिलेश यादव ने पलटवार किया है.

सपा चीफ अखिलेश यादव ने मायावती के योगी सरकार के आभारी वाले बयान पर कहा कि उनकी अंदरूनी साँठगाँठ है इसलिए वह आभारी हैं. पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा-"क्योंकि उनकी अंदरूनी साँठगाँठ है जारी, इसीलिए वो हैं ज़ुल्मकरनेवालों के आभारी."

बसपा की रैली में मायावती ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार के भी हम सभी आभारी हैं, इसलिए आभारी हैं क्योंकि वर्तमान बीजेपी सरकार ने कांशीराम के स्मारक से टिकट से इक्क्ठा हुए पैसे से इसके रखरखाव पर खर्च हुआ. इससे पिछली सपा सरकार ने पैसे को दबाकर रखा था कोई रखरखाव नहीं किया था.

मायावती ने कहा कि अभी वह कह रहे हैं की सरकार में आने के बाद कांशीराम जी के नाम पर संगोष्ठी करेंगे. जब वह सरकार में रहते हैं तब ना उनको PDA याद रहता है और ना ही कांशीराम याद रहते हैं और सत्ता के बाद उनको PDA और कांशीराम दोनों याद आते हैं.

सपा पर जमकर बरसीं मायावती

मायावती ने लखनऊ की रैली में कहा कि हमारी सरकार ने जाति और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कानून व्यवस्था के लिए काम किया. समाजवादी पार्टी अपने राजनीतिक स्वार्थ में जबरन पीडीए करके इन्हें गुमराह करने में लगी है. हमारे महापुरुषों के सम्मान में बनी योजना सपा सरकार ने बंद कर दी थी. इमरजेंसी के वक्त कांग्रेस ने बाबा साहब के बनाए संविधान को प्रभावहीन बनाने वाली पार्टी के लोग संविधान हाथ में लेकर किस्म-किस्म की नौटंकी करते हैं.