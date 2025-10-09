हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमायावती ने की CM योगी की तारीफ तो अखिलेश यादव ने किया पलटवार, कहा- उनकी अंदरूनी सांठगांठ है

मायावती ने की CM योगी की तारीफ तो अखिलेश यादव ने किया पलटवार, कहा- उनकी अंदरूनी सांठगांठ है

UP News: लखनऊ में आयोजित बसपा की महारैली में पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने कहा सत्ता से बाहर आने पर समाजवादी पार्टी को पीडीए (PDA) याद आता है, सरकार में रहते समय सम्मान नहीं करते.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 09 Oct 2025 01:10 PM (IST)
Preferred Sources

बहुजन समाज पार्टी (बसपा) सुप्रीमो मायावती ने आज गुरुवार (9 अक्तूबर) को 9 साल बाद लखनऊ में आयोजित महारैली में योगी सरकार की तारीफ की थी. इस दौरान मायावती ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा था और उनकी सरकार को लेकर कई सवाल खड़े किए थे. वहीं अब मायावती के इस बयान पर सपा चीफ अखिलेश यादव ने पलटवार किया है.

सपा चीफ अखिलेश यादव ने मायावती के योगी सरकार के आभारी वाले बयान पर कहा कि उनकी अंदरूनी साँठगाँठ है इसलिए वह आभारी हैं. पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा-"क्योंकि उनकी अंदरूनी साँठगाँठ है जारी, इसीलिए वो हैं ज़ुल्मकरनेवालों के आभारी."

बसपा की रैली में मायावती ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार के भी हम सभी आभारी हैं, इसलिए आभारी हैं क्योंकि वर्तमान बीजेपी सरकार ने कांशीराम के स्मारक से टिकट से इक्क्ठा हुए पैसे से इसके रखरखाव पर खर्च हुआ. इससे पिछली सपा सरकार ने पैसे को दबाकर रखा था कोई रखरखाव नहीं किया था.

मायावती ने कहा कि अभी वह कह रहे हैं की सरकार में आने के बाद कांशीराम जी के नाम पर संगोष्ठी करेंगे. जब वह सरकार में रहते हैं तब ना उनको PDA याद रहता है और ना ही कांशीराम याद रहते हैं और सत्ता के बाद उनको PDA और कांशीराम दोनों याद आते हैं. 

सपा पर जमकर बरसीं मायावती

मायावती ने लखनऊ की रैली में कहा कि हमारी सरकार ने जाति और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कानून व्यवस्था के लिए काम किया. समाजवादी पार्टी अपने राजनीतिक स्वार्थ में जबरन पीडीए करके इन्हें गुमराह करने में लगी है. हमारे महापुरुषों के सम्मान में बनी योजना सपा सरकार ने बंद कर दी थी. इमरजेंसी के वक्त कांग्रेस ने बाबा साहब के बनाए संविधान को प्रभावहीन बनाने वाली पार्टी के लोग संविधान हाथ में लेकर किस्म-किस्म की नौटंकी करते हैं.

और पढ़ें
Published at : 09 Oct 2025 01:05 PM (IST)
Tags :
MAYAWATI Akhilesh Yadav UP NEWS LUCKNOW NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
PM Modi-Keir Starmer Meeting LIVE: 'शांति चाहता है भारत...', स्टार्मर के साथ जॉइंट प्रेस मीट में गाजा के मसले पर बोले प्रधानमंत्री मोदी
LIVE: 'शांति चाहता है भारत...', स्टार्मर के साथ जॉइंट प्रेस मीट में गाजा के मसले पर बोले प्रधानमंत्री मोदी
बिहार
Bihar Election 2025 Live: BJP से बन गई चिराग पासवान की बात! 26 सीटों पर बात लगभग फाइनल
BJP से बन गई चिराग पासवान की बात! 26 सीटों पर बात लगभग फाइनल
इंडिया
CJI गवई के साथ गलत व्यवहार करने वाले वकील के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने उठाया सख्त कदम, रद्द की SCBA की सदस्यता
CJI गवई के साथ गलत व्यवहार करने वाले वकील के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने उठाया सख्त कदम, रद्द की SCBA की सदस्यता
क्रिकेट
क्या मैक्सवेल भारत के खिलाफ टी20 श्रृंखला में खेलेंगे या नहीं, आ गया बड़ा अपडेट
क्या मैक्सवेल भारत के खिलाफ टी20 श्रृंखला में खेलेंगे या नहीं, आ गया बड़ा अपडेट
Advertisement

वीडियोज

Railway का बड़ा तोहफा: अब Ticket की तारीख बदलो, Cancellation Charge नहीं दो| Paisa Live
Tata Trust में जंग : कौन बनेगा Kingmaker –Noel Tata या Mehul Mistry?”| Paisa Live
Leopard Sighting: Bilaspur में 'तेंदुए' की दहशत, वन विभाग की तलाश जारी
IPS Suicide Case: Puran Kumar की पत्नी Amneet ने DGP, SP पर लगाए गंभीर आरोप!
Land Dispute Firing: Lucknow में जमीन विवाद पर फायरिंग, 3 को गोली लगी, वीडियो हुआ वायरल
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
PM Modi-Keir Starmer Meeting LIVE: 'शांति चाहता है भारत...', स्टार्मर के साथ जॉइंट प्रेस मीट में गाजा के मसले पर बोले प्रधानमंत्री मोदी
LIVE: 'शांति चाहता है भारत...', स्टार्मर के साथ जॉइंट प्रेस मीट में गाजा के मसले पर बोले प्रधानमंत्री मोदी
बिहार
Bihar Election 2025 Live: BJP से बन गई चिराग पासवान की बात! 26 सीटों पर बात लगभग फाइनल
BJP से बन गई चिराग पासवान की बात! 26 सीटों पर बात लगभग फाइनल
इंडिया
CJI गवई के साथ गलत व्यवहार करने वाले वकील के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने उठाया सख्त कदम, रद्द की SCBA की सदस्यता
CJI गवई के साथ गलत व्यवहार करने वाले वकील के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने उठाया सख्त कदम, रद्द की SCBA की सदस्यता
क्रिकेट
क्या मैक्सवेल भारत के खिलाफ टी20 श्रृंखला में खेलेंगे या नहीं, आ गया बड़ा अपडेट
क्या मैक्सवेल भारत के खिलाफ टी20 श्रृंखला में खेलेंगे या नहीं, आ गया बड़ा अपडेट
साउथ सिनेमा
वो डायरेक्टर जिसने आजतक नहीं दी एक भी फ्लॉप फिल्म, मक्खी पर भी मूवी बनाकर कर दी थी ब्लॉकबस्टर हिट
वो डायरेक्टर जिसने आजतक नहीं दी एक भी फ्लॉप फिल्म, मक्खी पर भी मूवी बनाकर कर दी थी ब्लॉकबस्टर हिट
जनरल नॉलेज
World's First Narco Test: सबसे पहले कब किया गया था नार्को टेस्ट, किस तकनीक से जुर्म कबूलते हैं अपराधी?
सबसे पहले कब किया गया था नार्को टेस्ट, किस तकनीक से जुर्म कबूलते हैं अपराधी?
यूटिलिटी
LED बल्ब 10 रुपये में बेचकर लाखों ठग रहे स्कैमर, जानें लोगों को कैसे बना रहे शिकार?
LED बल्ब 10 रुपये में बेचकर लाखों ठग रहे स्कैमर, जानें लोगों को कैसे बना रहे शिकार?
ट्रेंडिंग
Video: भारी पड़ गई छोटी सी लापरवाही! मां की करतूत से लिफ्ट में फंसा मासूम, वायरल वीडियो
Video: भारी पड़ गई छोटी सी लापरवाही! मां की करतूत से लिफ्ट में फंसा मासूम, वायरल वीडियो
ENT LIVE
Tara Aur Akash: Love Beyond Realms Review: बेहद खूबसूरत ही खूबसूरत और खूबसूरत फिल्म
Tara Aur Akash: Love Beyond Realms Review: बेहद खूबसूरत ही खूबसूरत और खूबसूरत फिल्म
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Trailer Review: हर्षवर्द्धन राणे और सोनम बाजवा की कमाल की केमिस्ट्री
Ek Deewane Ki Deewaniyat Trailer Review: हर्षवर्द्धन राणे और सोनम बाजवा की कमाल की केमिस्ट्री
ENT LIVE
Odum Kuthira Chadum Kuthira Review: फहद फासिल और मलयालम सिनेमा की सबसे खराब फिल्म।
Odum Kuthira Chadum Kuthira Review: फहद फासिल और मलयालम सिनेमा की सबसे खराब फिल्म।
ENT LIVE
Nikka Zaildar 4 Review: एमी विर्क और सोनम बाजवा की शानदार अदाएं, हंसी का फुल डोज जादूगर
Nikka Zaildar 4 Review: एमी विर्क और सोनम बाजवा की शानदार अदाएं, हंसी का फुल डोज जादूगर
ENT LIVE
पवन सिंह फिर विवादों में, अहाना कुमरा ने दावा किया कि उनके फैन्स उन्हें धमका रहे हैं
पवन सिंह फिर विवादों में, अहाना कुमरा ने दावा किया कि उनके फैन्स उन्हें धमका रहे हैं
Embed widget