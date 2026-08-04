मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडग्रेटर नोएडा: प्राइवेट कंपनी में लगी भीषण आग, दीवार गिरने से 2 फायरकर्मियों की मौत

ग्रेटर नोएडा: प्राइवेट कंपनी में लगी भीषण आग, दीवार गिरने से 2 फायरकर्मियों की मौत

Gr Noida Building Fire: जिस कंपनी की बिल्डिंग में आग लगी थी, उसका नाम ILGIM है, जहां पीसीबी इलेक्ट्रॉनिक चिप मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है. आग मंगलवार (4 अगस्त) की सुबह 3.00 बजे लगी थी. 

Written By : सुशील कुमार पांडेय |  Edited By: निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 04 Aug 2026 08:35 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में इकोटेक-3 थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली एक प्राइवेट कंपनी में भीषण आग लग गई. फायर डिपार्टमेंट को जैसे ही इसकी सूचना मिली, आग बुझाने के लिए फायर ट्रक भेजे गए, लेकिन इस दौरान एक बड़ा हादसा हो गया. रेस्कयू के दौरान अग्निशमन विभाग के दो कर्मियों की मौत हो गई जबकि एक गंभीर रूप से झुलस गया. 

जानकारी के मुताबिक, इलाज के दौरान फायरमैन रोहित यादव और मुख्य आरक्षी चालक तीरथपाल ने दम तोड़ दिया. बताया जा रहा है कि आग बुझाते वक्त उनपर दीवार गिर गई थी. 

यह भी पढ़ें: बृजभूषण शरण सिंह को बड़ी राहत, पहलवानों से यौन शोषण मामले में बरी

जिस कंपनी की बिल्डिंग में आग लगी थी, उसका नाम ILGIM है, जहां पीसीबी इलेक्ट्रॉनिक चिप मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है. आग मंगलवार (4 अगस्त) की सुबह 3.00 बजे लगी थी. 

दीवार और लोहे का बीम गिरने से हादसा

इमारत की साइड की एक दीवार और लोहे का एक बीम गिर जाने के कारण फायर सर्विस के कर्मचारी मुख्य आरक्षी चालक राजपाल सिंह, फायरमैन मनीष कुमार, मुख्य आरक्षी चालक तीरथपाल सिंह, फायरमैन अमित कुमार और फायरमैन रोहित यादव गंभीर रूप से घायल हो गए थे. सभी को तत्काल इलाज के लिए एंबुलेंस से अस्पताल में भर्ती कराया गया. फिलहाल, मौके पर पुलिस अधिकारीगण और एसडीआरएफ टीम मौजूद है. 

यह भी पढ़ें: यूपी में भारी बारिश का अलर्ट, नोएडा से लखनऊ तक छाए काले बादल

Published at : 04 Aug 2026 08:35 AM (IST)
Tags :
FIRE UP News NOIDA NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मेरठ में कांवड़ियों का हंगामा, सादी वर्दी में 2 पुलिसकर्मियों को पीटा; वायरल
मेरठ में कांवड़ियों का हंगामा, सादी वर्दी में 2 पुलिसकर्मियों को पीटा; वायरल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
ग्रेटर नोएडा: प्राइवेट कंपनी में लगी भीषण आग, दीवार गिरने से 2 फायरकर्मियों की मौत
ग्रेटर नोएडा: प्राइवेट कंपनी में लगी भीषण आग, दीवार गिरने से 2 फायरकर्मियों की मौत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में भारी बारिश का अलर्ट, नोएडा से लखनऊ तक छाए काले बादल
यूपी में भारी बारिश का अलर्ट, नोएडा से लखनऊ तक छाए काले बादल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मदरसों में राष्ट्रवाद की जरूरत', इस मौलाना ने कर दी देशभर में UCC लागू करने की मांग
'मदरसों में राष्ट्रवाद की जरूरत', इस मौलाना ने कर दी देशभर में UCC लागू करने की मांग
Advertisement

वीडियोज

Sansani: स्कूल में Murder से सनसनी! Lady Teacher का कातिल कौन?
Baba Bageshwar Dham | Dhirendra Krishna Shastri: जमीन की 'लूट'...क्या बाबा बागेश्वर ने दी छूट?
Sansani: जंतर-मंतर की 'गालीबाज गर्ल' से सुपारी कांड तक! | Crime News
Triggered Insaan ने 50 घंटे की Live Stream से Assam Flood Relief के लिए जुटाए ₹70 लाख
Ram Gopal Varma-Urmila Matondkar की सीक्रेट शादी का दावा, पुराने किस्से फिर चर्चा में
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
तूफानी बारिश, कौंधेगी बिजली! रेड और ऑरेंज अलर्ट, UP-दिल्ली में कैसा मौसम?
तूफानी बारिश, कौंधेगी बिजली! रेड और ऑरेंज अलर्ट, UP-दिल्ली में कैसा मौसम?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मदरसों में राष्ट्रवाद की जरूरत', इस मौलाना ने कर दी देशभर में UCC लागू करने की मांग
'मदरसों में राष्ट्रवाद की जरूरत', इस मौलाना ने कर दी देशभर में UCC लागू करने की मांग
बॉलीवुड
Arbaaz Khan Birthday: सलमान का भाई और मलाइका का पति कहने पर चिढ़ जाते थे अरबाज खान, जानें वजह
सलमान का भाई और मलाइका का पति कहने पर चिढ़ जाते थे अरबाज खान, जानें वजह
स्पोर्ट्स
टी. दिलीप की विदाई पर इमोशनल हुए रोहित शर्मा, कहा- आप एक लेजेंड हैं
टी. दिलीप की विदाई पर इमोशनल हुए रोहित शर्मा, कहा- आप एक लेजेंड हैं
महाराष्ट्र
'दीपके वहां आंदोलन कर रहा है और आप लोग...', अपने पदाधिकारियों पर भड़के उद्धव ठाकरे
'दीपके से कुछ सीखें', शिवसेना UBT के पदाधिकारियों पर भड़के उद्धव ठाकरे
ट्रेंडिंग
11 लाख की नौकरी छोड़ शुरू किया पानी का बिजनेस, अब हर महीने हो रही ढाई लाख की कमाई
11 लाख की नौकरी छोड़ शुरू किया पानी का बिजनेस, अब हर महीने हो रही ढाई लाख की कमाई
ऑटो
Victoris ने क्यों जीता Car of the Year अवॉर्ड?
Victoris ने क्यों जीता Car of the Year अवॉर्ड?
Home Tips
Wall Plaster Damage: क्या कील ठोकते ही खराब हो जाती है दीवार? अपनाएं ये आसान उपाय
क्या कील ठोकते ही खराब हो जाती है दीवार? अपनाएं ये आसान उपाय
ENT LIVE
Lock Upp 2 से बाहर हुईं Akanksha Choudhary, किया चौंकाने वाला Casting Couch खुलासा
Lock Upp 2 से बाहर हुईं Akanksha Choudhary, किया चौंकाने वाला Casting Couch खुलासा
ENT LIVE
Triggered Insaan ने 50 घंटे की livestream से Assam Flood Relief के लिए जुटाए ₹70 लाख
Triggered Insaan ने 50 घंटे की livestream से Assam Flood Relief के लिए जुटाए ₹70 लाख
ENT LIVE
SVC63 के लिए Salman Khan ने 120 करोड़ छोड़ लिए सिर्फ 70 करोड़? रिपोर्ट से चर्चा तेज
SVC63 के लिए Salman Khan ने 120 करोड़ छोड़ लिए सिर्फ 70 करोड़? रिपोर्ट से चर्चा तेज
ENT LIVE
Ranbir Kapoor की Ramayana कास्टिंग पर Dipika Chikhlia का समर्थन, बोलीं- एक्टर कुछ भी कर सकता है
Ranbir Kapoor की Ramayana कास्टिंग पर Dipika Chikhlia का समर्थन, बोलीं- एक्टर कुछ भी कर सकता है
ENT LIVE
Pakistan में Ramayana Trailer की तारीफ, Yash के Ravana लुक और VFX ने जीता फैंस का दिल
Pakistan में Ramayana Trailer की तारीफ, Yash के Ravana लुक और VFX ने जीता फैंस का दिल
Embed widget