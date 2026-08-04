ग्रेटर नोएडा: प्राइवेट कंपनी में लगी भीषण आग, दीवार गिरने से 2 फायरकर्मियों की मौत

उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में इकोटेक-3 थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली एक प्राइवेट कंपनी में भीषण आग लग गई. फायर डिपार्टमेंट को जैसे ही इसकी सूचना मिली, आग बुझाने के लिए फायर ट्रक भेजे गए, लेकिन इस दौरान एक बड़ा हादसा हो गया. रेस्कयू के दौरान अग्निशमन विभाग के दो कर्मियों की मौत हो गई जबकि एक गंभीर रूप से झुलस गया.

जानकारी के मुताबिक, इलाज के दौरान फायरमैन रोहित यादव और मुख्य आरक्षी चालक तीरथपाल ने दम तोड़ दिया. बताया जा रहा है कि आग बुझाते वक्त उनपर दीवार गिर गई थी.

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जिस कंपनी की बिल्डिंग में आग लगी थी, उसका नाम ILGIM है, जहां पीसीबी इलेक्ट्रॉनिक चिप मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है. आग मंगलवार (4 अगस्त) की सुबह 3.00 बजे लगी थी.

दीवार और लोहे का बीम गिरने से हादसा

इमारत की साइड की एक दीवार और लोहे का एक बीम गिर जाने के कारण फायर सर्विस के कर्मचारी मुख्य आरक्षी चालक राजपाल सिंह, फायरमैन मनीष कुमार, मुख्य आरक्षी चालक तीरथपाल सिंह, फायरमैन अमित कुमार और फायरमैन रोहित यादव गंभीर रूप से घायल हो गए थे. सभी को तत्काल इलाज के लिए एंबुलेंस से अस्पताल में भर्ती कराया गया. फिलहाल, मौके पर पुलिस अधिकारीगण और एसडीआरएफ टीम मौजूद है.

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