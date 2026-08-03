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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडबृजभूषण शरण सिंह को बड़ी राहत, पहलवानों से यौन शोषण मामले में बरी

बृजभूषण शरण सिंह को बड़ी राहत, पहलवानों से यौन शोषण मामले में बरी

बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह के लिए राहत भरी खबर है. उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट ने बरी कर दिया है. यौन शोषण के मामले में वह साल 2023 से आरोपों का सामना कर रहे थे.

Written By : सुशील कुमार पांडेय |  Updated at : 03 Aug 2026 11:18 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश स्थित कैसरंगज से पूर्व सांसद और भारतीय जनता पार्टी के नेता बृजभूषण शरण सिंह को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. यौन शोषण के मामले में अदालत ने उन्हें बरी कर दिया है. फैसला सुनने के लिए सिंह खुद भी अदालत में मौजूद थे. 

अदालत के फैसले से पहले सिंह ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा था कि मैं सिर्फ कोर्ट का फैसला सुनने आया हूं. मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है. कोर्ट ने इस मामले में विनोद तोमर को भी बरी कर दिया है. सिंह के वकील ने कहा कि अभी ऑर्डर की कॉपी नहीं मिली है. उसके आधार पर आगे की जानकारी दी जाएगी. हालांकि दोनों आरोपी बाइज्जत बरी हो गए हैं.

फैसले के बाद क्या बोले बृजभूषण शरण सिंह?

यह फैसला आने के बाद बृजभूषण शरण सिंह ने पहली प्रतिक्रिया देते हुए कहा, मैंने शुरुआत से ही कहा था कि अगर मेरे खिलाफ आरोप साबित हुए और अदालत का फैसला मेरे विरुद्ध आया, तो मैं खुद फांसी पर लटक जाऊंगा. आज अदालत ने मुझे और विनोद तोमर को बाइज्जत बरी कर दिया है. यह मेरे और मेरे समर्थकों के लिए खुशी का विषय है.

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अदालत के फैसले के बाद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि वह 15-16 साल की उम्र से संघर्ष देख रहे हैं और उन्हें हमेशा भरोसा था कि उनके साथ न्याय होगा. उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी खुद को अपराधी नहीं माना और आज अदालत ने उनके साथ न्याय किया है. बृजभूषण ने दावा किया कि वह हमेशा जूनियर खिलाड़ियों की लड़ाई लड़ते रहे हैं. उन्होंने बिना किसी का नाम लिए कहा कि इस मामले में पहलवानों के साथ कई बड़ी राजनीतिक पार्टियां भी खड़ी हो गई थीं. उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी भी उनके समर्थन में पहुंची थीं, आम आदमी पार्टी के लोग भी खाना-पानी लेकर पहुंचे थे और उनके लिए फांसी की मांग तक की गई थी.

Published at : 03 Aug 2026 10:38 AM (IST)
Tags :
Delhi News Gonda News BJP UP News Brij Bhushan Sharan Singh
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