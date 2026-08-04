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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमेरठ में कांवड़ियों का हंगामा, सादी वर्दी में 2 पुलिसकर्मियों को पीटा; वायरल

मेरठ में कांवड़ियों का हंगामा, सादी वर्दी में 2 पुलिसकर्मियों को पीटा; वायरल

Meerut Viral Video: बाइक सवार व्यक्ति ने कांवड़ियों को टक्कर मार दी. इस सूचना पर थाने के 2 पुलिसकर्मी सादा कपड़ों में पुलिस जीप लेकर मौके पर पहुंच गए.

Written By : सुधीर चौहान, मेरठ |  Edited By: फयाज उल मुस्तफा |  Updated at : 04 Aug 2026 08:36 AM (IST)
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मेरठ में कांवड़ियों द्वारा दो पुलिसकर्मियों को पुलिस जीप से बाहर निकालकर पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में कांवड़ियों ने सादी वर्दी  में पुलिसकर्मियों के कपड़े भी फाड़े हैं. दरअसल, मामला दौराला थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है जब बाइक सवार व्यक्ति ने कांवड़ियों को टक्कर मार दी. इस सूचना पर थाने के 2 पुलिसकर्मी सादा कपड़ों में पुलिस जीप लेकर मौके पर पहुंच गए. 

इस दौरान आरोपी व्यक्ति तो भाग गया, लेकिन कांवड़ियों ने पुलिसकर्मियों को पकड़ लिया और उनकी खूब पिटाई की. ओर पुलिस की जीप में भी तोड़फोड़ का प्रयास किया. यह पूरा मामला रविवार (2 अगस्त) और सोमवार (3 अगस्त) की रात का बताया जा रहा है.

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मेरठ पुलिस ने क्या कहा?

इस मामले पर मेरठ पुलिस ने कहा, "रविवार रात मोटरसाइकिल से हरिद्वार जल लेने जा रहे एक कांवड़िए की हरिद्वार से जल लेकर आ रहे एक कांवड़िया की टक्कर हो गई थी. इसके बाद दोनों पक्षों में कहासुनी एवं हाथापाई हुई."

दौराला पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में किया तथा दोनों पक्षों को थाने लाकर चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया तथा समझा बुझाकर गंतव्य को रवाना किया गया, किसी भी पक्ष द्वारा कोई तहरीर नहीं दी गई. फिलहाल मौके पर कानूनी व्यवस्था की स्थिति एकदम सामान्य है.

पूरा मामला क्या है?

मेरठ के दौराला थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे-58 पर हरिद्वार से गंगाजल लेकर लौट रहे कांवड़ियों और गंगाजल लेने जा रहे दो बाइक सवारों की टक्कर के बाद विवाद हो गया. देखते ही देखते मामला हिंसक हो गया और मौके पर अफरा-तफरी मच गई.

सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों बाइक सवारों को भीड़ से निकालकर जीप में बैठाया, लेकिन आरोप है कि गुस्साए कांवड़ियों ने पुलिस जीप रोककर दोनों युवकों को बाहर खींच लिया और लाठी-डंडों से मारपीट की. इस दौरान पुलिस जीप में भी तोड़फोड़ की गई. घटना के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं.

पुलिस ने स्थिति पर पाया काबू

जानकारी के अनुसार, घायल युवक सोनू और गुड्डू बिहार के रहने वाले हैं और गौतमबुद्ध नगर में रहते हैं. दोनों हरिद्वार गंगाजल लेने जा रहे थे. अतिरिक्त पुलिस बल पहुंचने के बाद स्थिति पर काबू पाया गया. हालांकि, एसपी सिटी विनायक गोपाल ने बताया कि बाइक सवार कांवड़ियों के बीच टक्कर के बाद विवाद हुआ था, जिसे पुलिस ने शांत करा दिया.

 उन्होंने कहा कि किसी भी पक्ष की ओर से तहरीर नहीं दी गई है. वहीं मेरठ पुलिस ने सोशल मीडिया पर पुलिसकर्मियों से मारपीट और वर्दी फाड़े जाने के दावों को भ्रामक बताते हुए कहा कि विवाद कांवड़ियों के दो पक्षों के बीच हुआ था और मामले की जांच जारी है.

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About the author सुधीर चौहान, मेरठ

सुधीर चौहान वेस्ट यूपी में लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहे हैं. 23 साल का अनुभव है. मेरठ की क्राइम, राजनीति और सामाजिक खबरों पर नजर रखते हैं.
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Published at : 04 Aug 2026 08:36 AM (IST)
Tags :
UP NEWS UP Police Meerut News
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