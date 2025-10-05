नोएडा: 1 करोड़ के विवाद में युवक का अपहरण और फायरिंग, आरोपी परिवार पर लाखों की धोखाधड़ी का आरोप

ग्रेटर नोएडा में एक करोड़ रुपये के वित्तीय विवाद को लेकर हुई हिंसा और अपहरण का मामला अब सुर्खियों में है. पीड़ित पोरुष ने आरोप लगाया है कि कंपनी के मालिक बैजनाथ गोयल और उनके परिवार ने न केवल उनका अपहरण किया, बल्कि उन्हें जान से मारने की कोशिश भी की और सरेआम लूटपाट की. यह घटना ग्रेटर नोएडा के बीटा 2 कोतवाली क्षेत्र में शनिवार को दर्ज हुई, जब जिला न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया.

दनकौर के ढाकवाला गांव निवासी पोरुष (पुत्र सेलकराम) दो सितंबर को यथार्थ अस्पताल के पास किसी का इंतजार कर रहे थे. इस दौरान कार सवार बैजनाथ गोयल, उनकी पत्नी अनिता गोयल, बेटे शिवम गोयल और अन्य अज्ञात लोग आए और पोरुष का अपहरण कर लिया. पीड़ित के अनुसार, कार में सवार लोगों ने उसे अवैध हथियार से जान से मारने की धमकी दी और उसकी 5,000 से 7,000 रुपये की नकदी लूट ली.

आरोपियों ने फायरिंग भी की

वहीं पोरुष का कहना है कि जब उसे ले जाया जा रहा था, तो बीटा सेक्टर वाली रोड पर एक अन्य गाड़ी मुड़ रही थी. तब उसे मौका मिलते ही कार से कूदकर अपनी जान बचाने का प्रयास किया. हालांकि, आरोपियों ने पीछा करते हुए उस पर फायरिंग भी की, लेकिन वह किसी तरह भागने में सफल रहे.

कंपनी पर है एक करोड़ का बकाया

पोरुष के अनुसार बैजनाथ गोयल पर उसकी कंपनी और सैलरी से संबंधित एक करोड़ रुपये का बकाया है, जिसे लेकर उनका विवाद चल रहा था. इस विवाद को लेकर ही आरोपियों ने उसे अपहरण किया और जानलेवा हमला किया.

पुलिस ने शुरू की कार्रवाई

वहीं इस घटना के बाद पीड़ित की शिकायत पर बीटा-2 कोतवाली पुलिस ने बैजनाथ गोयल और उनके परिवार के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है. पुलिस लूटपाट, अपहरण और जानलेवा हमले के आरोपों की जांच कर रही है.