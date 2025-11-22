हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
ग्रेटर नोएडा में SIR की धीमी गति से नाराज हुईं DM मेधा रूपम, एक दिन का वेतन रुकेगा

ग्रेटर नोएडा में SIR की धीमी गति से नाराज हुईं DM मेधा रूपम, एक दिन का वेतन रुकेगा

Greater Noida News: यूपी के ग्रेटर नोएडा में एसआईआर की प्रगति पर डीएम मेधा रूपम नाराज नजर आईं. इस बीच उन्होंने बीएलओ और टीचरों को नोटिस देने के निर्देश दिए. साथ ही एक दिन का वेतन रोकने के लिए कहा.

By : रविन्द्र जयंत | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 22 Nov 2025 10:49 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में भारत निर्वाचन आयोग के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (SIR) अभियान की धीमी रफ्तार पर जिलाधिकारी मेधा रूपम ने कड़ा रुख अपनाया है. पंचशील बालक इंटर कॉलेज में समीक्षा बैठक के दौरान जब एसआईआर की प्रगति रिपोर्ट पेश की गई, तो जिले में महज 5 प्रतिशत से भी कम प्रगति देखकर डीएम नाराज हो गईं. डीएम ने एक दिन का वेतन रोकने के लिए कहा है.

उन्होंने स्पष्ट कहा कि मतदाता सूची सुधार जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में लापरवाही बर्दास्त नहीं की जाएगी. नोएडा डीएम मेधा रूपम ने जिला कार्यक्रम अधिकारी को 181 BLO (आंगनबाड़ी कार्यकर्ता) के खिलाफ सेवा समाप्ति के नोटिस जारी करने के निर्देश दिए. साथ ही सभी सीडीपीओ को प्रतिकूल प्रविष्टि (Adverse Entry) और विभागीय कार्रवाई के लिए नोटिस देने को कहा गया है.

डीएम ने दिए कड़ी कार्रवाई के आदेश

गौरतलब है कि इसके अलावा बेसिक शिक्षा अधिकारी को भी कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं. 191 सहायक अध्यापक और 113 शिक्षामित्र, जिन पर एसआईआर कार्य में लापरवाही के आरोप लगे हैं, उनके खिलाफ भी विभागीय कार्यवाही शुरू की जाएगी. 

जिलाधिकारी ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि जिन अधिकारियों की प्रगति शून्य प्रतिशत है, उनका एक दिन का वेतन रोका जाएगा और आगे कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी. जानकारी के अनुसार एसआईआर कार्य 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक बीएलओ द्वारा किया जा रहा है. 

अपर जिलाधिकारी ने दी यह जानकारी

अपर जिलाधिकारी अतुल कुमार ने प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए बताया कि डिजिटाइजेशन और गणना प्रपत्रों के वितरण में भारी देरी हुई है. स्थिति गंभीर देखते हुए डीएम ने निर्देश दिए कि सभी BLO डोर-टू-डोर जाकर गणना प्रपत्र एकत्र करें और प्रतिदिन मतदेय स्थल पर उपस्थित रहकर कार्य को तेजी से पूरा करें.

उन्होंने यह भी चेताया कि सरकारी कार्य में बाधा डालने वाले BLO और सुपरवाइजर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा. साथ ही सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO) और सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (AERO) को अपने-अपने क्षेत्रों के सभी मतदान केंद्रों का नियमित भौतिक निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं.

डीएम के कड़े निर्देशों के बाद अब जिले में एसआईआर कार्य की गति तेज होने की उम्मीद है. प्रशासन का लक्ष्य है कि समय सीमा के भीतर मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्य पूरी गुणवत्ता के साथ पूरा कराया जाए.

Published at : 22 Nov 2025 10:43 PM (IST)
Tags :
Greater Noida News UP NEWS SIR
Embed widget