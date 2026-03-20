माह-ए-रमजान के 29 रोजे गुरुवार को पूरे हो गए. गोरखपुर में गुरुवार शाम को माह-ए-शव्वाल का चांद नहीं दिखाई दिया, देश के अन्य हिस्से से भी चांद के नजर आने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई. जिसके बाद ईद-उल-फित्र का त्योहार अब शनिवार 21 मार्च को मनाया जाएगा. ऐसे में आज शुक्रवार को अंतिम जुमा की नमाज होगी, जिसे सकुशल सम्पन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह तैयार है.

शहर काजी मुफ्ती मुहम्मद अजहर शम्सी ने बताया कि जिले में शव्वाल माह का चांद नजर नहीं आया है. ईद‌-उल-फित्र का त्योहार शनिवार 21 मार्च को अकीदत, मुहब्बत व रवायत के अनुसार मनाया जाएगा. शुक्रवार 20 मार्च को 30वां रोजा रखा जाएगा और माह-ए-रमजान के अंतिम जुमा की नमाज अदा की जाएगी.

आज अंतिम जुमा की नमाज होगी अदा

काजी ने अवाम को ईद-उल-फित्र की मुबारकबाद देते हुए कहा कि ईल-उल-फित्र अल्लाह का तोहफा है लिहाजा अपनी खुशियों में सभी को शामिल करें. सादगी से त्योहार मनाएं. हकदार जरूरतमंदों में जकात व फित्रा की रकम पहुंचा दें. पूरी दुनिया में अमन ओ अमान के लिए दुआ करें. मुहब्बत व भाईचारे को आम करें. नफरतों को खत्म करें.

मस्जिद के इमाम हाफिज रहमत अली निजामी ने ईद के दिन के आदाब बताए. उन्होंने कहा कि अगर मुमकिन हो तो पैदल ईदगाह जाना. एक रास्ते से जाना दूसरे से वापिस आना. ईद की नमाज खुले मैदान या ईदगाह में पढ़ना. ईद के दिन अपने आस पड़ोस के गुरबा मसाकीन का खुसूसी ख्याल रखना. तमाम तरह के गुनाहों से बचना और नेकी के कामों में ये दिन गुजारना.

पुलिस प्रशासन ने किया फ़्लैग मार्च

वहीं दूसरी तरफ़ आज अंतिम जुमा होने की वजह से गोरखपुर पुलिस प्रशासन की ओर से भी बड़े स्तर पर तैयारियां की गई हैं. पुलिस प्रशासन ने इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखने और त्योहार को हर्षोल्लास के साथ मनाने के लिए सुबह फ़्लैग मार्च किया. पुलिस ने लोगों को अफ़वाह फैलाने वालों से सावधान रहने की अपील की है.

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