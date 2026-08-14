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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडउत्तराखंड में अगले 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट, पहाड़ों पर बढ़ा भूस्खलन का खतरा

उत्तराखंड में अगले 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट, पहाड़ों पर बढ़ा भूस्खलन का खतरा

Uttarakhand Weather: उत्तराखंड में बारिश का दौर जारी है. मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों में कई पर्वतीय जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है. भूस्खलन और खराब मौसम ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं.

Written By : अतुल चौहान |  Updated at : 14 Aug 2026 10:42 AM (IST)
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उत्तराखंड में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है. देर रात से कई जिलों में बारिश का दौर जारी है. जबकि, मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों के लिए कई पर्वतीय जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. बारिश के बीच भूस्खलन और सड़कें बंद होने से पहाड़ों में आवाजाही पर भी असर पड़ा है.

उत्तराखंड में गुरुवार देर रात से कई हिस्सों में रुक-रुककर बारिश हो रही है. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक आज प्रदेश के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ गरज-चमक और कुछ स्थानों पर तेज बौछारें पड़ सकती हैं. 

देहरादून, पिथौरागढ़, बागेश्वर और नैनीताल के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. जबकि, हरिद्वार, टिहरी, पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग, चंपावत और उधमसिंह नगर समेत अन्य क्षेत्रों में भी बारिश को लेकर चेतावनी जारी है. 

भारी बारिश से भूस्खलन का खतरा बढ़ा

मौसम के बिगड़े मिजाज का असर स्कूलों और सड़कों पर भी दिखाई दे रहा है. खराब मौसम को देखते हुए पिथौरागढ़, देहरादून और नैनीताल में कक्षा 12वीं तक के स्कूल बंद रखने का फैसला किया गया है. वहीं राज्य के 10 जिलों में कुल 61 ग्रामीण और संपर्क मार्ग बंद होने की जानकारी सामने आई है. इनमें अल्मोड़ा की 2, बागेश्वर की 6, चमोली की 10, देहरादून की 3, नैनीताल की 4, पौड़ी गढ़वाल की 2, पिथौरागढ़ की 12, रुद्रप्रयाग की 4, टिहरी गढ़वाल की 6 और उत्तरकाशी की 12 सड़कें शामिल हैं. 

अगले तीन दिन पहाड़ों के लिए भारी

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 15 अगस्त को देहरादून, टिहरी, पौड़ी, उत्तरकाशी, नैनीताल, चंपावत और बागेश्वर में कहीं-कहीं भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है. पर्वतीय क्षेत्रों में इस दौरान तेज गर्जना, आकाशीय बिजली चमकने और बारिश की तीव्रता बढ़ने की संभावना जताई गई है. हरिद्वार और उधमसिंह नगर में भी आकाशीय बिजली चमकने के आसार बताए गए हैं.

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16 अगस्त को मौसम और ज्यादा सक्रिय रहने का अनुमान है. इस दौरान चंपावत, बागेश्वर और नैनीताल में भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. इन इलाकों में गरज-चमक के साथ तेज बारिश होने की संभावना है. वहीं देहरादून, टिहरी, हरिद्वार, चमोली, उधमसिंह नगर, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ में भारी बारिश का येलो अलर्ट है. पौड़ी, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग में भी गरज-चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है. 

17 अगस्त को देहरादून, पौड़ी और टिहरी में कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. इन जिलों में तेज बारिश के साथ गरज-चमक और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना भी बनी हुई है. राज्य के बाकी जिलों में भी कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है और गरज-चमक के साथ बारिश की तीव्रता बढ़ने की आशंका है.

लोगों से सावधानी बरतने की अपील

मौसम की मौजूदा स्थिति को देखते हुए अगले तीन दिन उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों के लिए खासे महत्वपूर्ण हैं. भारी बारिश के अलर्ट वाले जिलों में स्थानीय प्रशासन को सतर्क रहने की जरूरत है, वहीं लोगों से भी संवेदनशील इलाकों और बंद मार्गों पर अनावश्यक आवाजाही से बचने की अपील की गई है. 

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About the author अतुल चौहान

अतुल चौहान को पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 35 वर्षों का अनुभव है. एबीपी न्यूज़ के साथ 17 सालों से जुड़े हैं और उत्तराखंड की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. इससे पहले एएनआई समेत अन्य बड़े संस्थानों से जुड़े रहे हैं.   वे कुमाऊं रीजन, उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ रहे और क्षेत्रीय पत्रकारिता को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अतुल चौहान ने तीन दशक से अधिक के पत्रकारिता जीवन में राजनीति, प्रशासन, आपदा, विकास, सामाजिक सरोकार, चुनाव, अपराध और जनहित के अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर रिपोर्टिंग की है. मेल आईडी- atul.media@gmail.com
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Published at : 14 Aug 2026 10:42 AM (IST)
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