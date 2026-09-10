गोरखपुर में लापता छात्र बरामद, स्कूल से लौटते वक्त हो गया था गायब

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में लापता चौथी कक्षा के छात्र को पुलिस ने सुरक्षित बरामद कर लिया है. ये छात्र स्कूल से लौटते वक्त ऑटो से अचानक ग़ायब हो गया था. जबकि उसका बैग ऑटो के अंदर ही मिला, जिसके बाद हड़कंप मच गया. पुलिस ने जब इस मामले की जाँच शुरू की तो बच्चा एक महिला और युवक के साथ ट्रेन में जाता हुआ दिखाई दिया, जिसके बाद पुलिस ने उसे ट्रेस कर बरामद कर लिया और माता-पिता को सौंप दिया है.

ख़बर के मुताबिक गोरखपुर के कैंट थाना क्षेत्र के सिविल लाइंस के एचपी डिफेंस एकेडमी में क्लास 4 में पढ़ने वाला छात्र पद्मनाभ गिरि (9 वर्ष) गुरुवार को दोपहर स्कूल से लौटते वक्त लापता हो गया. बच्चे को स्कूल लेने गए ऑटो चालक आशीष कुमार जायसवाल ने बताया कि वह बच्चे को स्कूल से लेने के बाद डेढ़ सौ गज की दूरी पर स्थित दूसरे स्कूल से दो बच्चियों को लेने गया था इसी दौरान ऑटो से बच्चा गायब हो गया.

स्कूल से लौटते वक्त गायब हुआ छात्र

लापता छात्र की पहचान राप्तीनगर के रहने वाले मनोज गिरी के पुत्र पद्मनाभ गिरि के रूप में हुई है. ऑटो चालक जब वापस लौटा तो छात्र ऑटो में नहीं मिला, जबकि उसका स्कूल बैग वहीं पड़ा था. जिसके बाद हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही कैंट पुलिस मौके पर पहुंची और छात्र की तलाश शुरू कर दी. क्राइम ब्रांच और सर्विलांस टीम ने आसपास लगे सभी सीसीटीवी फुटेज खंगाली और स्कूल से निकलने के बाद के संभावित रास्तों और ठिकानों की जानकारी जुटाई.

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कुछ ही घंटों में पुलिस ने बच्चे को ट्रेस कर लिया और बच्चा एक महिला और युवक के साथ ट्रेन में जाते हुए दिखाई दिया. जिसके बाद पुलिस ने फ़ौरन कार्रवाई करते हुए बच्चे तक पहुंची और उसे सकुशल बरामद कर लिया. जिसके बाद उसके परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है.

सीसीटीवी में महिला के साथ जाता दिखा छात्र

इस बारे में जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक ने कहा कि बच्चा स्कूल की छुट्टी के बाद अपने निर्धारित ऑटो से घर जाने के बजाय पिलर्स पब्लिक स्कूल के सामने ऑटो से उतरकर कहीं चला गया और घर नहीं पहुंचा. पुलिस को जब इसकी सूचना मिली तत्काल को क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम का गठन कर तलाश शुरू की गयी. आस-पास के सीसीटीवी देखने पर छात्र रेलवे स्टेशन की तरफ जाते हुए दिखाई दिया.

आगे चेक करने पर छात्र छपरा-अमृत भारत एक्सप्रेस में समय करीब 04:00 बजे यात्रा करते हुए दिखाई दिया. तत्काल संबंधित अधिकारियों से सम्पर्क स्थापित कर उक्त छात्र को तमकुही राज जंक्शन से सकुशल बरामद किया गया व छात्र को सकुशल परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है.

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