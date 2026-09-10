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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड‘संन्यास ले रहा हूं…’ मायावती के बयान के बाद आकाश आनंद के ससुर ने छोड़ी सियासत!

‘संन्यास ले रहा हूं…’ मायावती के बयान के बाद आकाश आनंद के ससुर ने छोड़ी सियासत!

आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ ने मायावती के कहने पर राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है. उनका कहना है कि संन्यास छोटी चीज है, अगर मायावती के लिए उन्हें अपनी जान भी देनी पड़े तो गर्व होगा.

Written By : निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 10 Sep 2026 08:14 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी (BSP) प्रमुख मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद के सामने एक चुनौतीपूर्ण ऑफर रखा था कि उन्हें पार्टी में पद तभी मिलेगा जब उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ राजनीति से संन्यास ले लेंगे. मायावती के इस ऑफर को अशोक सिद्धार्थ ने स्वीकार किया है और सक्रिय राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है. 

यूपी चुनाव 2027 से पहले बसपा की अंदरूनी कलह किसी से छुपी नहीं है. चुनाव के मद्देनजर बसपा का संगठन मजबूत करने को लेकर मायावती ने अब तक जो भी फैसले लिए हैं, वे चर्चा का विषय बन गए हैं. पहले भतीजे आकाश आनंद पार्टी के को-ऑर्डिनेटर थे, फिर बसपा कार्यकर्ता हो गए और फिर पार्टी के समर्थक मात्र बन गए. मायावती ने उन्हें इम्मैच्योर यानी अपरिपक्व बताते हुए कहा था कि अभी आकाश पार्टी की जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार नहीं हैं. मायावती के इस फैसले की वजह आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ माने जा रहे हैं. बसपा चीफ का मानना है कि आकाश आनंद अपने ससुर के प्रभाव में काम करते हैं और जब तक अशोक सिद्धार्थ संन्यास नहीं ले लेते, तब तक आकाश स्वतंत्र रूप से पार्टी के लिए काम नहीं कर पाएंगे. उनका यह ऑफर अब अशोक सिद्धार्थ ने मान लिया है और राजनीति से रिटायरमेंट लेने का ऐलान कर दिया है.

'संन्यास क्या... जान भी देनी पड़े तो देंगे'

अशोक सिद्धार्थ ने मायावती के नाम एक पत्र शेयर किया है, जिसमें लिखा है, "अगर आपको लगता है कि मेरे राजनीतिक और सामाजिक जीवन में रहने से हमारे संतों, गुरुओं और महापुरुषों के बनाए हुए बहुजन मिशन को नुकसान पहुंच रहा है तो मैं अभी इसी वक्त राजनीतिक और सामाजिक जीवन से संन्यास ले रहा हूं. मेरा ये जीवन आपका ऋणी है. ऐसे में संन्यास तो बहुत छोटी चीज है आपके लिए अगर मुझे कभी अपनी जान भी देनी पड़े तो वो भी मेरे लिए फक्र की बात होगी."

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'मेरे संन्यास लेने को आकाश आनंद से न जोड़ें'

इतना ही नहीं, भावुक होते हुए अशोक सिद्धार्थ ने मायावती से कहा, "मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि मेरे संन्यास लेने को आप आकाश आनंद की वापसी से मत जोड़िए. आकाश आनंद मेरे दामाद से पहले आपके भतीजे हैं. और आनंद भाई साहब के बेटे हैं. उनके अंदर आपका खून बहता है. उन्होंने जीवन के दो दशक आपकी छत्रछाया और देख-रेख में बिताए हैं. मेरे जैसा मामूली सा कार्यकर्ता भला उनको क्या ही गुमराह कर पाएगा. उनका अच्छा-बुरा आप किसी और से ज्यादा बेहतर समझती हैं. उनको जिम्मेदारी देना या ना देना, ये आपका फैसला है. इसे मेरे संन्यास लेने से जोड़कर आप मुझ जैसे मामूली कार्यकर्ता को उसकी हैसियत से ज्यादा महत्व दे रही हैं."

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About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करने के बाद माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर्स की डिग्री ली है. इनको पत्राकारिता के क्षेत्र  में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है. इस दौरान निमिषा ने राजनीति, क्राइम, पॉलिटिकल एनालिसिस और इलेक्शन रीसर्च पर काम किया है. अभी निमिषा एबीपी लाइव में स्टेट्स सेक्शन में बतौर शिफ्ट हेड अपनी सेवाएं दे रही हैं. निमिषा इतिहास और साहित्य की किताबों में रुचि रखती हैं और खबरों से हटकर भी लिखना पसंद करती हैं. 
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Published at : 10 Sep 2026 08:02 AM (IST)
Tags :
BSP Akash Anand MAYAWATI UP NEWS
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