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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडलखनऊ के गेस्ट हाउस में प्रेमी जोड़े ने लगाई फांसी, कमरे से मिला सुसाइड नोट

लखनऊ के गेस्ट हाउस में प्रेमी जोड़े ने लगाई फांसी, कमरे से मिला सुसाइड नोट

लखनऊ में चिनहट स्थित एक गेस्ट हाउस में प्रेमी जोड़े ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. दोनों पिछले 20 दिनों से एक ही कमरे में ठहरे हुए थे. कमरे में सुसाइड नोट और मैरिज सर्टिफिकेट भी मिला है.

Written By : निखिल साहू |  Updated at : 10 Sep 2026 11:20 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश में लखनऊ के चिनहट के एक गेस्ट हाउस में प्रेमी-प्रेमिका ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. दोनों अलग-अलग समुदाय से थे और करीब 20 दिनों से गेस्ट हाउस के एक कमरे में ठहरे हुए थे. बुधवार को गेस्ट हाउस संचालक की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची. कमरे से आर्य समाज मंदिर का विवाह प्रमाणपत्र और एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है.

मृतकों की पहचान हरदोई निवासी अमित कुमार (22) और नरगिस (19) के रूप में हुई है. पुलिस के मुताबिक, दोनों 23 अगस्त से चिनहट स्थित रेड बिल्डिंग गेस्ट हाउस के कमरा नंबर 101 में रह रहे थे. बुधवार को काफी देर तक कमरा नहीं खुलने पर सूचना पुलिस को दी गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शव बरामद किए.

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युवती के अपहरण का मुकदमा था दर्ज

जांच में पता चला कि युवती के लापता होने के मामले में हरदोई के हरपालपुर थाने में अपहरण का मुकदमा दर्ज था. इसके बाद से दोनों की कोई जानकारी परिजनों को नहीं मिली थी. पुलिस अब इस मुकदमे और गेस्ट हाउस में दोनों के करीब 20 दिन तक ठहरने के घटनाक्रम को भी जांच से जोड़कर देख रही है.

आर्य समाज मंदिर के प्रमाणपत्र में शादी का जिक्र

पुलिस को कमरे से आर्य समाज मंदिर का विवाह प्रमाणपत्र मिला है. इसमें दोनों की शादी का जिक्र है. प्रमाणपत्र में युवती का नाम नरगिस उर्फ पूजा दर्ज है. इसके अलावा पुलिस को कमरे से सुसाइड नोट भी मिला है, जिसे जांच के लिए कब्जे में लिया गया है.

पुलिस का कहना है कि अलग-अलग समुदाय से होने और दोनों के बीच संबंधों के साथ-साथ युवती से जुड़े पुराने मुकदमे समेत सभी पहलुओं की जांच की जा रही है. फिलहाल आत्महत्या की वजह स्पष्ट नहीं है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और सुसाइड नोट की जांच के बाद मामले में आगे की स्थिति साफ होने की उम्मीद है.

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About the author निखिल साहू

निखिल साहू (Nikhil sahu) उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीते 8 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता में हैं. पत्रकारिता में स्नातक किया है. 6 वर्षों का प्रिंट मीडिया का अनुभव है. जिसमें दैनिक भास्कर, नवभारत टाइम, 4पीएम और स्वतंत्र प्रिंट शामिल है. डिजिटल मीडिया में गहरी पकड़ है, राजनीति, क्राइम, डेवलपमेंट और स्वास्थ की खबरों पर खास पकड़ है. ग्राउंड-जीरो रिपोर्टिंग का अनुभव है.
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Published at : 10 Sep 2026 11:20 AM (IST)
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