लखनऊ के गेस्ट हाउस में प्रेमी जोड़े ने लगाई फांसी, कमरे से मिला सुसाइड नोट

उत्तर प्रदेश में लखनऊ के चिनहट के एक गेस्ट हाउस में प्रेमी-प्रेमिका ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. दोनों अलग-अलग समुदाय से थे और करीब 20 दिनों से गेस्ट हाउस के एक कमरे में ठहरे हुए थे. बुधवार को गेस्ट हाउस संचालक की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची. कमरे से आर्य समाज मंदिर का विवाह प्रमाणपत्र और एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है.

मृतकों की पहचान हरदोई निवासी अमित कुमार (22) और नरगिस (19) के रूप में हुई है. पुलिस के मुताबिक, दोनों 23 अगस्त से चिनहट स्थित रेड बिल्डिंग गेस्ट हाउस के कमरा नंबर 101 में रह रहे थे. बुधवार को काफी देर तक कमरा नहीं खुलने पर सूचना पुलिस को दी गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शव बरामद किए.

यह भी पढ़ें: मायावती ने आकाश आनंद को BSP से किया बेदखल! ससुर के संन्यास से भी नहीं मिली राहत

युवती के अपहरण का मुकदमा था दर्ज

जांच में पता चला कि युवती के लापता होने के मामले में हरदोई के हरपालपुर थाने में अपहरण का मुकदमा दर्ज था. इसके बाद से दोनों की कोई जानकारी परिजनों को नहीं मिली थी. पुलिस अब इस मुकदमे और गेस्ट हाउस में दोनों के करीब 20 दिन तक ठहरने के घटनाक्रम को भी जांच से जोड़कर देख रही है.

आर्य समाज मंदिर के प्रमाणपत्र में शादी का जिक्र

पुलिस को कमरे से आर्य समाज मंदिर का विवाह प्रमाणपत्र मिला है. इसमें दोनों की शादी का जिक्र है. प्रमाणपत्र में युवती का नाम नरगिस उर्फ पूजा दर्ज है. इसके अलावा पुलिस को कमरे से सुसाइड नोट भी मिला है, जिसे जांच के लिए कब्जे में लिया गया है.

पुलिस का कहना है कि अलग-अलग समुदाय से होने और दोनों के बीच संबंधों के साथ-साथ युवती से जुड़े पुराने मुकदमे समेत सभी पहलुओं की जांच की जा रही है. फिलहाल आत्महत्या की वजह स्पष्ट नहीं है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और सुसाइड नोट की जांच के बाद मामले में आगे की स्थिति साफ होने की उम्मीद है.

यह भी पढ़ें: यूपी में सुस्त पड़ा मानसून, आज पूर्वांचल के 25 जिलों में बूंदाबांदी