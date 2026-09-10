एक तीर, दो निशाने! पहले ससुर हटे, अब मायावती ने आकाश आनंद को लगाया किनारे

बहुजन समाज पार्टी में आकाश आनंद और उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ को लेकर चल रहा विवाद अब एक बड़े फैसले पर पहुंच गया है. खास बात यह है कि दोनों को एक साथ हटाने की जरूरत ही नहीं पड़ी. पहले अशोक सिद्धार्थ को राजनीति से संन्यास लेने की राह दिखाई गई और अब आकाश आनंद को मायावती ने खुद पार्टी से बाहर कर दिया.



यानी एक ने खुद सक्रिय राजनीति छोड़ने का ऐलान कर दिया, जबकि दूसरे को मायावती ने पार्टी से पूरी तरह मुक्त कर दिया. इस पूरे घटनाक्रम को मायावती के एक तीर से दो निशाने साधने वाले फैसले के तौर पर देखा जा रहा है.

दरअसल, आकाश आनंद को पार्टी में दोबारा अहम जिम्मेदारी मिलने के रास्ते में उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ की राजनीतिक भूमिका सबसे बड़ी अड़चन बन गई थी. मायावती की ओर से साफ संकेत दिया गया था कि अगर अशोक सिद्धार्थ राजनीति से संन्यास ले लेते हैं, तभी आकाश आनंद को लेकर आगे कोई फैसला हो सकता है.

अब अशोक सिद्धार्थ ने सक्रिय राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया. उनके इस फैसले के बाद लगा कि शायद आकाश आनंद के लिए पार्टी में वापसी का रास्ता साफ हो जाएगा. लेकिन कहानी यहां बिल्कुल उलट गई.

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ससुर ने संन्यास लिया, फिर भी आकाश को नहीं मिली राहत

अशोक सिद्धार्थ के संन्यास के बाद मायावती ने आकाश आनंद को वापस जिम्मेदारी देने के बजाय उन्हें ही पार्टी से बाहर कर दिया. मायावती ने कहा कि अशोक सिद्धार्थ का राजनीति से संन्यास लेना देर से उठाया गया सही कदम है.

उन्होंने यह भी कहा कि अगर अशोक सिद्धार्थ ने यह फैसला पहले ले लिया होता तो पार्टी, बहुजन आंदोलन और खुद आकाश आनंद को इतनी मुश्किल परिस्थितियों का सामना नहीं करना पड़ता.

1. आज श्री अशोक सिद्धार्थ द्वारा राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा अति-देर से उठाया गया यह सही क़दम है।

2. वैसे लोगों का यही कहना है कि अगर यह फैसला वे काफी पहले ही ले लेते तो बी.एस.पी., बहुजन समाज व बहुजन मूवमेन्ट तथा उनके दामाद श्री आकाश आनन्द को भी लगातार विपरीत परिस्थितियों… — Mayawati (@Mayawati) September 10, 2026

मायावती ने अपने बयान में परिवारवाद और निजी स्वार्थ को लेकर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि BSP की राजनीति बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर और मान्यवर कांशीराम की विचारधारा से जुड़ी है. इसमें त्याग, संघर्ष और कुर्बानी के साथ निजी और पारिवारिक स्वार्थ से ऊपर उठना जरूरी है.

मायावती ने कहा कि पार्टी में आगे बढ़ने वाले लोगों को पद और परिवार के मोह से ऊपर उठकर बहुजन समाज के बड़े लक्ष्य के लिए काम करना चाहिए.

आकाश आनंद पर भी उठाए सवाल

मायावती ने आकाश आनंद के रवैये पर भी सवाल खड़े किए. उन्होंने कहा कि आकाश ने अपने ससुर के प्रति लगाव को अपने राजनीतिक करियर से ज्यादा महत्व दिया. मायावती के मुताबिक, उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर अशोक सिद्धार्थ से जुड़े उनके पोस्ट को रिपोस्ट तक नहीं किया. जबकि इससे पहले आकाश आनंद मायावती के पोस्ट को रिपोस्ट करके अपनी वफादारी दिखाते रहे थे.

मायावती ने इसी आधार पर कहा कि आकाश आनंद पार्टी और आंदोलन के हित को लेकर ‘डबल माइण्ड’ नजर आ रहे हैं. उनके मुताबिक, ऐसे हालात में आकाश पार्टी और बहुजन आंदोलन के लिए प्रभावी तरीके से काम नहीं कर सकते.

मायावती ने कहा कि बीएसपी ने इन दोनों को फर्श से अर्श की बुलंदी पर पहुंचाया है और जिसके लिए उन लोगों द्वारा पार्टी का जितना भी अहसान माना जाए कम ही होगा, ऐसा सभी लोगों का मानना है.

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इस पूरे घटनाक्रम को देखें तो BSP में आकाश आनंद का राजनीतिक भविष्य फिलहाल पार्टी से बाहर हो गया है. जिस शर्त के साथ उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ के संन्यास की बात सामने आई थी, वह पूरी तो हुई, लेकिन उसके बाद आकाश आनंद को पार्टी में वापस लेने के बजाय मायावती ने उन्हें पूरी तरह अलग कर दिया.