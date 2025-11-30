उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में शनिवार को हैरान कर देने वाले हादसे ने लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए हैं. एक तेज रफ्तार बोलेरो ने कैंसर अस्पताल की पार्किंग में खड़े 16 दो पहिया वाहनों को रौंद दिया. 100 किमी प्रति घँटे की रफ्तार से आई बोलेरो एकाएक सड़क से अंदर आई और पार्किंग में 3 सेकेंड में 16 वाहनों को चकनाचूर कर दिया. हादसे में पार्किंग में खड़े लोग बाल-बाल बच गए. 49 सेकेंड के इस वीडियो देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे.

पार्किंग में अपने वाहनों को लेकर खड़े लोगों को तो मौत पास से छूकर निकल गई. ड्राइवर ने बताया कि उसके रिश्तेदार यहां भर्ती हैं, वो दूसरे अस्पताल में खून देकर यहां आया और गेट से अंदर घुसने के दौरान उसकी आँखों के सामने अंधेरा छा गया और हादसा हो गया.

क्या था पूरा घटनाक्रम ?

गोरखपुर के शाहपुर थानक्षेत्र स्थित हनुमान प्रसाद पोद्दार कैंसर हॉस्पिटल में 29 नवंबर दोपहर 1 बजकर 18 मिनट 36 सेकेंड पर ये हादसा CCTV में कैद हुआ. इस बीच हॉस्पिटल कैंपस में अफरा-तफरी का माहौल हो गया. कर्मचारियों ने बोलेरो ड्राइवर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया. बोलेरो की चपेट में आई बाइक और स्कूटी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं. सभी 16 गाड़ी मालिकों ने शाहपुर थाने में शिकायत दी है. चालक की पहचान मंझरिया गांव के यशवंत यादव के रूप में हुई. पुलिस पूछताछ में ड्राइवर ने बताया कि वो खून देकर आया था. कुछ समझ नहीं पाया कि ये हादसा कैसे हो गया. उसकी आँखों के सामने अंधेरा से छा गया था.

यशवंत के पास से डीएल भी मिला है. उसका डीएल 23 जुलाई 2020 में बना है. इसकी वैधता 2 मार्च 2038 है. इस घटना के बाद काफी देर तक हॉस्पिटल में हंगामा होता रहा. शाहपुर पुलिस के आने के बाद लोग शांत हुए. स्टाफ का कहना था कि उनकी गाड़ी अब इस हालत में भी नहीं है कि वे उससे घर जा सकें.

16 लोगों ने दर्ज करवाई शिकायत

इस घटना के बाद गोरखपुर के शाहपुर थाने में 16 लोगों ने शिकायत दर्ज कराई है. उन लोगों ने बताया है कि बोलेरो से आरोपी ने उनके वाहनों को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया है. शाहपुर थाने में सोनी गुप्ता, विनोद कुमार, विरेंद्र कुमार दूबे, अखिलेश मिश्रा, पुष्पेश पुष्कर, हेमंत तिवारी, आकाश साहनी, निधि सिंह, विकास चक्रधारी, अविनाश चंद्र त्रिपाठी, नेहा, निशांत चतुर्वेदी, मुन्ना कुमार, बांके सिंह, अभिनीत सिंह और मोहम्मद अबरार ने शिकायत दर्ज कराई है. पुलिस इस मामले में तहरीर मिलने के बाद आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है.