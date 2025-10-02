हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडगोरखपुर में 3 दिन ट्रैफिक डायवर्जन प्लान लागू, इन रास्तों पर जाने से बचें, जानें कहां से होकर जा सकेंगे?

गोरखपुर में 3 दिन ट्रैफिक डायवर्जन प्लान लागू, इन रास्तों पर जाने से बचें, जानें कहां से होकर जा सकेंगे?

Gorakhpur Traffic Advisory: यूपी के गोरखपुर में दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन को देखते हुए तीन दिन ट्रैफिक डायवर्ट किया गया है. आज 2 अक्टूबर से 4 चार अक्टूबर तक ये डायवर्जन लागू रहेगा.

By : नीरज श्रीवास्‍तव | Updated at : 02 Oct 2025 08:32 AM (IST)
यूपी के गोरखपुर में प्रतिमा विसर्जन को देखते हुए 3 दिनों तक यातायात डायवर्जन रहेगा. दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के अवसर पर 2 से 4 अक्टूबर तक शाम 4 बजे से प्रतिमा विसर्जन समाप्ति तक महानगर क्षेत्र में समुचित यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिये ये डायवर्जन प्लान लागू किया गया है. 

विसर्जन के दौरान शहर के कई मार्ग बंद रहेंगे तो कई जगहों पर भारी वाहनों की एंट्री पर रोक लगाई हैं. ताकि शहर की यातायात व्यवस्था प्रभावित न हो. घर से निकलने से पहले पुलिस ने क्या डायवर्जन प्लान लागू किया है उसे ज़रूर जान लें. 

जानें- कहां से होकर जा सकेंगे?

- लखनऊ की तरफ से गोरखपुर आने वाले भारी वाहनों को श्री दुर्गा प्रतिमा विसर्जन की समाप्ति तक सहजनवा बाईपास जीरो प्वाइंट से ही डायवर्ट कर दिया जाएगा. ये वाहन बाघागाड़ा, रामनगर, करजहां एवं जंगल कौड़िया फोरलेन होते हुए अपने गन्तव्य की ओर जाएंगे.

- वाराणसी, आजमगढ़, मऊ एवं बड़हलगंज से गोरखपुर की तरफ आने वाले भारी वाहनों को विसर्जन तक बेलीपार थाना क्षेत्र बाघागाड़ा स्थित फोरलेन पर डायवर्जन किया जायेगा. ये वाहन रामनगर करजहां एवं कालेसर होते हुए अपने गन्तव्य की ओर जाएंगे.

- कुशीनगर से आने वाले भारी वाहन कोनी फोरलेन से रामनगर करजहा होते हुए अपने गन्तव्य की ओर जाएंगे. शहर की तरफ प्रवेश वर्जित रहेगा. 

- देवरिया से आने वाले भारी वाहन रामनगर करजहा फोरलेन, बाघागाड़ा होते हुए अपने गन्तव्य की ओर जाएंगे. शहर की तरफ प्रवेश वर्जित रहेगा.

- गोरखपुर बस अड्डा से लखनऊ व वाराणसी की तरफ जाने वाले रोडवेज बसों को पैडलेगंज व मोहद्दीपुर चौराहा से डायवर्ट किया जाएगा. ये वाहन देवरिया बाईपास रोड से रामनगर करजहाँ होते हुए अपने गन्तव्य की ओर जाएंगे. आवश्यकता पड़ने पर चार पहिया वाहन भी डायवर्ट किये जाएंगे.

- नौसड़ चौराहा से टीपी नगर चौराहा की तरफ आने वाले रोडवेज बसों को डायवर्ट किये जाएंगे. ये वाहन बाघागाड़ा, रामनगर करजहा एवं कालेसर होते हुए अपने गन्तव्य की ओर जाएंगे.

- रोडवेज बस, ऑयल टैंकर, गैस टैंकर, दुग्ध वाहन एंव अन्य राजकीय वाहन विश्वविद्यालय चौराहा, मोहद्दीपुर चौराहा होते हुए चार फाटक ओवरब्रिज से कौवा बाग बाईपास मार्ग से असुरन चौराहा, खजान्ची चौराहा होते हुये स्पोर्ट कालेज चौराहा से रामनगर तिराहा, इण्डस्ट्रीयल एरिया मोड़ होते हुये बरगदवा चौराहा होकर फरेन्दा सोनैली की तरफ जाएगी.

- फरेन्दा, पीपीगज से गोरखनाथ मंदिर की तरफ आने वाले भारी वाहन प्रतिबंधित रहेंगे. ये वाहन बरगदवा चौराहा से इंडस्ट्रीयल एरिया मोड़, रामनगर चौराहा से स्पोर्ट कालेज खजान्ची चौराहा से असुरन चौराहा, कौवाबाग मार्ग से चारफाटक ओवरब्रिज मोहद्दीपुर होते हुये देवरिया एवं कुशीनगर की ओर जाएगी.

- नौसड़ तिराहे से तीन पहिया-चार पहिया वाहन मूर्ति विर्सजन तक डायवर्ट रहेंगे. ये वाहन नौसड़ तिराहा से बाघागाड़ा से रामनगर करजहाँ होकर अपने गन्तव्य की ओर जाएंगे.

- 2 से 4 अक्टूबर तक भारी संख्या में मूर्ति विसर्जन होने के कारण रात्रि में भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा. एंबुलेंस एवं अन्य इमरजेंसी वाहनों पर यह डायवर्जन लागू नहीं होगा.

Published at : 02 Oct 2025 08:32 AM (IST)
