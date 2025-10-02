हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP Weather: यूपी में विदा होने को तैयार नहीं मौसम, आज 49 जिलों में बारिश, तेज आंधी और बिजली गिरने की चेतावनी

UP Weather: यूपी में विदा होने को तैयार नहीं मौसम, आज 49 जिलों में बारिश, तेज आंधी और बिजली गिरने की चेतावनी

UP Weather: उत्तर प्रदेश में बारिश का दौर पलट कर आ गया है. प्रदेश के 49 जिलों में आज भी बारिश होने की अलर्ट जारी किया गया है. इस दौरान तेज हवाओं के साथ बिजली गिरने की भी चेतावनी है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 02 Oct 2025 07:04 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश में इस बार मानसून विदा होने को तैयार नहीं हैं. प्रदेश के कई जिलों में इन दिनों तेज आंधी के साथ बारिश का सिलसिला देखने को मिल रहा हैं. मौसम विभाग के मुताबिक आज गुरुवार को दशहरा पर भी प्रदेश के 49 जिलों में बारिश का अनुमान जताया गया है. इस दौरान तेज आंधी के साथ वज्रपात की भी चेतावनी दी गई हैं. 

मौसम विभाग के मुताबिक आज 2 अक्टूबर को पश्चिमी यूपी में कहीं-कहीं गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना हैं. लेकिन इस क्षेत्र में कहीं भी भारी बारिश होने या बिजली चमकने की चेतावनी नहीं दी गई हैं. जबकि पूर्वी यूपी के कुछ स्थानों पर बादल गरजने के साथ बारिश होगी. 

पूर्वी यूपी में आज मेघ गर्जन के साथ वज्रपात और 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ़्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी गई हैं. बारिश का ये सिलसिला आने वाले दिनों में भी जारी रहेगा. 3 अक्टूबर को भी पश्चिमी यूपी में कहीं-कहीं और पूर्वी यूपी में कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ बारिश होगी. 

इस दिन भारी बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी

4 और 5 अक्टूबर से पूर्वांचल में बारिश का दौर और तेज होने वाला हैं. प्रदेश के अनेक स्थानों पर गरज-चमक के साथ बहुत भारी बारिश होने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया हैं. जबकि पश्चिमी यूपी में एक या दो जगहों पर ही हल्की बारिश होने का अनुमान हैं. 6 अक्टूबर को पश्चिमी यूपी में कहीं-कहीं बहुत भारी बारिश और ओलावृष्टि होने की चेतावनी दी गई है.  

आज इन जिलों में होगी बारिश

यूपी में आज पीलीभीत, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, हरदोई, कन्नौज, कानपुर, औरैया, आगरा, इटावा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, जालौन, झांसी, बांदा, फतेहपुर, रायबरेली, चित्रकूट, कौशांबी, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, जौनपुर, आजमगढ़ और मऊ में एक या दो स्थानों पर बारिश हो सकती हैं. 

लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, बाराबंकी, लखनऊ, उन्नाव, हमीरपुर, महोबा, ललितपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर, बलिया, गाज़ीपुर, वाराणसी, चंदौली, संत रविदास नगर, मीरजापुर और सोनभद्र में आज कुछ स्थानों पर बारिश होने का 

बारिश की वजह से अगले 4-5 दिनों में तापमान में कमी आएगी और लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी. आने वाले दिनों में प्रदेश के अधिकतम तापमान 2-4 डिग्री सेल्सियस की कमी देखने को मिलेगी. 

Published at : 02 Oct 2025 07:04 AM (IST)
Tags :
Weather Weather Today IMD UP NEWS UP Weather
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
खांसी की दवा बनी किलर! दो राज्यों में 7 बच्चों की मौत की मौत, अब होगा एक्शन
खांसी की दवा बनी किलर! दो राज्यों में 7 बच्चों की मौत की मौत, अब होगा एक्शन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बरेली हिंसा में डॉक्टर नफीस और बेटे फरहान ने भड़काया माहौल, पुलिस ने बाप-बेटे को किया गिरफ्तार
बरेली हिंसा में डॉक्टर नफीस और बेटे फरहान ने भड़काया माहौल, पुलिस ने बाप-बेटे को किया गिरफ्तार
इंडिया
20 मिनट की वो मुलाकात, जिसने अंग्रेजों को भारत से भगाने की रख दी नींव, जानें पहली बार कहां मिले थे गांधी-नेहरू?
20 मिनट की वो मुलाकात, जिसने अंग्रेजों को भारत से भगाने की रख दी नींव, जानें पहली बार कहां मिले थे गांधी-नेहरू?
ओटीटी
SSKTK OTT Release: बॉक्स ऑफिस के बाद इस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर धमाल मचाएगी वरुण-जाह्नवी की फिल्म, जान लीजिए पूरी डिटेल्स
बॉक्स ऑफिस के बाद इस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर धमाल मचाएगी वरुण-जाह्नवी की फिल्म, जान लीजिए पूरी डिटेल्स
Advertisement

वीडियोज

चैतन्यानंद तो बड़ा 'अश्लील' निकला! | Delhi Ashram Case | Swami Chaitanyananda | ABP Report
World News: PoK में पाकिस्तानी 'जनरल डायर'! Pakistan News
RSS Centenary: PM Modi ने जारी किए विशेष Stamp और Coin, Congress ने साधा निशाना!
दुनिया में शोर.. पाकिस्तान ट्रॉफी चोर! | Mohsin Naqvi | Asia Cup | Chitra Tripathi
अश्लील बाबा बोला I Love 'बेबी'! | Delhi Ashram Case | Swami Chaitanyananda | Romana Isar Khan
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
खांसी की दवा बनी किलर! दो राज्यों में 7 बच्चों की मौत की मौत, अब होगा एक्शन
खांसी की दवा बनी किलर! दो राज्यों में 7 बच्चों की मौत की मौत, अब होगा एक्शन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बरेली हिंसा में डॉक्टर नफीस और बेटे फरहान ने भड़काया माहौल, पुलिस ने बाप-बेटे को किया गिरफ्तार
बरेली हिंसा में डॉक्टर नफीस और बेटे फरहान ने भड़काया माहौल, पुलिस ने बाप-बेटे को किया गिरफ्तार
इंडिया
20 मिनट की वो मुलाकात, जिसने अंग्रेजों को भारत से भगाने की रख दी नींव, जानें पहली बार कहां मिले थे गांधी-नेहरू?
20 मिनट की वो मुलाकात, जिसने अंग्रेजों को भारत से भगाने की रख दी नींव, जानें पहली बार कहां मिले थे गांधी-नेहरू?
ओटीटी
SSKTK OTT Release: बॉक्स ऑफिस के बाद इस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर धमाल मचाएगी वरुण-जाह्नवी की फिल्म, जान लीजिए पूरी डिटेल्स
बॉक्स ऑफिस के बाद इस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर धमाल मचाएगी वरुण-जाह्नवी की फिल्म, जान लीजिए पूरी डिटेल्स
क्रिकेट
OMG! नीलामी में नहीं बिके रविचंद्रन अश्विन, क्या विदेशी लीग में खेलने का सपना नहीं होगा पूरा?
OMG! नीलामी में नहीं बिके रविचंद्रन अश्विन, क्या विदेशी लीग में खेलने का सपना नहीं होगा पूरा?
जनरल नॉलेज
Mahatma Gandhi: गांधी जी की मौत पर फूट-फूटकर रोए थे भारत के ये नेता, जिन्ना ने तो दे दिया था ऐसा बयान
गांधी जी की मौत पर फूट-फूटकर रोए थे भारत के ये नेता, जिन्ना ने तो दे दिया था ऐसा बयान
ट्रेंडिंग
श्रेया घोषाल ने महिला विश्वकप के आगाज पर गाया राष्ट्रगान! आवाज सुन खड़े हो जाएंगे रोंगटे- वीडियो वायरल
श्रेया घोषाल ने महिला विश्वकप के आगाज पर गाया राष्ट्रगान! आवाज सुन खड़े हो जाएंगे रोंगटे- वीडियो वायरल
हेल्थ
Cancer Treatment in Maharashtra: कैंसर कंट्रोल के लिए महाराष्ट्र ने बनाया मास्टर प्लान, 3 लेवल में इलाज करेंगे अस्पताल
कैंसर कंट्रोल के लिए महाराष्ट्र ने बनाया मास्टर प्लान, 3 लेवल में इलाज करेंगे अस्पताल
ENT LIVE
A True Netflix Effect: 8 तरीके जिनसे The Bads of Bollywood ने Internet पर छाप छोड़ दी
A True Netflix Effect: 8 तरीके जिनसे The Bads of Bollywood ने Internet पर छाप छोड़ दी
ENT LIVE
करण जौहर ने भुवन बाम के बिग धर्मा डेब्यू, यूट्यूब सेंसेशन बब की वाइन्स का खुलासा किया
करण जौहर ने भुवन बाम के बिग धर्मा डेब्यू, यूट्यूब सेंसेशन बब की वाइन्स का खुलासा किया
ENT LIVE
बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल ने उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।
बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल ने उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।
ENT LIVE
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
ENT LIVE
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
Embed widget