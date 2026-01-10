एक्सप्लोरर
गोरखपुर में लेखपाल के घर डकैती डालने वाले 2 बदमाश गिरफ्तार, गहने-नकदी और हथियार बरामद
UP News: लेखपाल के घर में घुसकर 84 लाख की डकैती डालने वाले दो बदमाशों को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है, पुलिस ने बदमाशों के पास से हथियार, नकदी और डकैती के आभूषण बरामद किये हैं.
उत्तर प्रदेश के जनपद गोरखपुर में पुलिस ने अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है, लेखपाल के घर में घुसकर 84 लाख की डकैती डालने वाले दो बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हुई है. पुलिस की मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है. बदमाशों ने असलहे के बल पर घरवालों को बंधक बनाकर वारदात को अंजाम दिया था.
जानकारी के मुताबिक, गोरखपुर के एम्स थानाक्षेत्र में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई है, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश पैर में गोली की वजह से घायल हुआ है. वहीं, भागते समय बाइक पेड़ में टकराने के बाद दूसरे बदमाश को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है.
जानकारी के मुताबिक, गोरखपुर के एम्स थानाक्षेत्र में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई है, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश पैर में गोली की वजह से घायल हुआ है. वहीं, भागते समय बाइक पेड़ में टकराने के बाद दूसरे बदमाश को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है.
पुलिस ने इन बदमाशों को किया गिरफ्तार
पुलिस के मुताबिक, आरोपियों की पहचान चिलुआताल थानाक्षेत्र के विस्तारनगर गिदहवा के रहने वाले रामरक्षा उर्फ तेजू यादव पुत्र जयहिन्द यादव और एम्स थानाक्षेत्र के ग्राम रामगढ़ रजही के रहने वाले देवेन्द्र निषाद उर्फ दयानन्द उर्फ दयान उर्फ डायना पुत्र हरीलाल के रूप में हुई है.
पुलिस ने बदमाशों के पास से बरामद किए हथियार
पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से एक देसी तमंचा, दो जिंदा कारतूस व एक खोखा कारतूस, डकैती के आभूषण, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल व नकद रुपये बरामद किए हैं. बताया गया है कि गोरखपुर के एम्स थाना क्षेत्र के रजही में सोमवार 5 दिसंबर की देर शाम 6 बजे के करीब चार की संख्या में आए बदमाशों ने वारदात को डकैती की वारदात को अंजाम दिया था.
बदमाशों ने बंधक बनाकर की थी लूट
पुलिस ने बताया कि बदमाशों ने रिटायर्ड लेखपाल बालेन्द्र सिंह के घर पर धावा बोलकर परिवार के लोगों को जान से मारने की धमकी देकर बंधक बनाकर 84 लाख रुपये के गहने और नकदी लूटकर फरार हो गए थे. पुलिस को एक CCTV कैमरे में लूट के बाद घर के बाहर सड़क पर जाते हुए नकाब लगाए लुटेरे दिखे थे.
