GST-सेल टैक्स ऑफिस में भीषण आग, फाइलें जलकर राख, 12 फायर टैंकरों ने 10 घंटे में पाया काबू

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में आग के तांडव में जीएसटी-सेल टैक्स ऑफिस पूरी तरह जलकर राख हो गया. अंदर रखे दस्तावेज, कंप्यूटर व अन्य सामान भी आग की चपेट में आ गए. पूरी बिल्डिंग धू-धूकर जलने लगी. देर रात 12 बजकर 20 मिनट पर फायर स्टेशन को आग लगने की सूचना मिली. फायरकर्मियों ने 10 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. शॉर्ट सर्किट से आग लगने का अंदेशा है. गनीमत ये रही कि इस हादसे में जानमाल का नुकसान नहीं हुआ.

गोरखपुर के रामगढ़ताल थानाक्षेत्र के तारामंडल के पास सेल टैक्स ऑफिस में शुक्रवार 10 जनवरी को देर रात 12 बजकर 20 मिनट पर आग लगने की सूचना फायर स्टेशन को मिली. पहले दो फायर टैंकरों को आग पर काबू पाने के लिए रवाना किया गया. भीषण आग को देखते हुए एक के बाद एक 12 फायर टैंकर लगाए गए.

फर्स्ट फ्लोर पूरी तरह जला

भीषण आग की चपेट में आने से फर्स्ट फ्लोर पर स्थित सेल टैक्स कार्यालय पूरी तरह जल गया. तारामंडल के पास सेल टैक्स ऑफिस के फर्स्ट फ्लोर से रात करीब 12 बजकर 20 मिनट पर धुएं का गुबार और आग की तेज लपटें उठती दिखाई दीं. कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप ले लिया.

लपटें देख आसपास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई और तत्काल अग्निशमन विभाग व रामगढ़ताल थाना पुलिस को सूचना दी गई. सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं. पुलिस ने भी क्षेत्र को सुरक्षित करते हुए आवागमन नियंत्रित किया. अग्निशमन कर्मियों ने करीब 10 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. तब तक कार्यालय में रखा फर्नीचर, कंप्यूटर, फाइलें, महत्वपूर्ण दस्तावेज और अन्य सामान पूरी तरह जल चुके थे. आग से हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है.

मुख्य अग्निशमन अधिकारी का बयान

गोरखपुर के मुख्य अग्निशमन अधिकारी संतोष कुमार राय ने बताया कि बीती रात 12 बजकर 20 मिनट पर फायर स्टेशन को आग लगने की सूचना मिली. उस सूचना पर दो फायर टैंकर को भेजा गया. यहां पर पता चला कि जीएसटी जोनल कार्यालय तारामंडल गोरखपुर में द्वितीय तल पर आग लगने से पूरा फ्लोर जल रहा था. जनपद की कुल 12 गाड़ियां फायर टैंकर समेत मौके पर पहुंचीं.

सभी रिकॉर्ड जलकर राख

उन्होंने बताया कि आग में सभी रिकॉर्ड, आलमारियां, फॉल सीलिंग, कंप्यूटर व सारे दस्तावेज जल गए. आग लगने की वजह का अभी पता नहीं चल पाया है. शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है. घटना के समय कार्यालय बंद था, जिससे किसी तरह की जनहानि नहीं हुई. यह राहत की बात रही कि देर रात का समय होने के कारण कार्यालय में कोई कर्मचारी मौजूद नहीं था.