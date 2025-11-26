गोरखपुर: नवविवाहिता हत्याकांड का खुलासा, प्रेमी ने ही उतारा था मौत के घाट, सामने आई बड़ी वजह

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में झंगहा थाना क्षेत्र के जंगलरसुलपुर नंबर दो, लक्ष्मीपुर गांव में चचेरी बहन की शादी में आई नवविवाहिता शिवानी की सनसनीखेज हत्या का खुलासा पुलिस ने कर दिया है. पुलिस ने मुख्य आरोपी विनय को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. वारदात के बाद आरोपी वाराणसी भाग गया था, जहां से उसे दबिश देकर पकड़ा गया. पूछताछ में बताया गया कि नवविवाहिता आरोपी पर शादी का दबाब बना रही थी, जिससे आजिज आकर उसकी हत्या का प्लान बना डाला.

दरअसल, गोरखपुर के झंगहा थानाक्षेत्र के लक्ष्मीपुर गांव की रहने वाली शिवानी की 6 माह पहले देवरिया जिले के रुद्रपुर थाना क्षेत्र के अवस्थी गांव के हुई रही. वो चचेरी बहन की शादी में तीन दिन पहले ही मायके आई थी. रविवार 23 नवंबर को देर रात जयमाल समारोह के बाद वह घर लौट आई थी. जब उसकी मां नोहरी देवी देर रात कार्यक्रम से वापस पहुंचीं, तो शिवानी घर पर नहीं मिली. बड़ी बेटी से जानकारी लेने के बाद घर के आसपास खोजबीन शुरू की गई.

खोजबीन के दौरान घर के पास बने टॉयलेट के नीचे एक हाथ दिखाई दिया. दरवाजा खोला गया तो अंदर शिवानी का खून से लथपथ शव पड़ा मिला. उसका गला धारदार हथियार से बेरहमी से रेत दिया गया था. भयावह दृश्य देखकर मां चीख पड़ीं और गांव में अफरा-तफरी मच गई.

खोजी कुत्ते ने दिए सुराग

सूचना पर पहुंची पुलिस ने डॉग स्क्वायड और फोरेंसिक टीम को बुलाकर मौके की बारीकी से जांच कराई. खोजी कुत्ता खून के धब्बे सूंघते हुए मृतका के घर के पीछे की गली तक गया, जहां आरोपी विनय का घर स्थित बताया गया है. फोरेंसिक टीम ने खून, मिट्टी, फिंगरप्रिंट सहित कई महत्वपूर्ण नमूने एकत्र किए हैं.

शिवानी की मां ने पहले अज्ञात के खिलाफ हत्या की तहरीर दी थी. पुलिस ने गांव वालों से पूछताछ, कॉल डिटेल और जुटाए साक्ष्यों के आधार पर आरोपी की लोकेशन ट्रेस की. कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की गई. इसके बाद आरोपी विनय के वाराणसी भागने की जानकारी मिली और उसे गिरफ्तार कर लिया गया.

पुलिस लाइन व्हाइट हाउस सभागार में मंगलवार 25 नवंबर को मामले की जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक उत्तरी ज्ञानेंद्रनाथ प्रसाद ने बताया कि मृतका शिवानी आरोपी विनय पर शादी का दबाव बना रही थी. इसी कारण विनय ने उससे पीछा छुड़ाने के लिए उसकी हत्या कर दी. पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है. वारदात के खुलासे के बाद गांव में दहशत और आक्रोश दोनों व्याप्त हैं.