यूपी में धुंध और प्रदूषण का कहर जारी, नोएडा-गाजियाबाद की हवा अब भी बेहद खराब, सांस लेना मुश्किल

उत्तर प्रदेश में मौसम तेजी से बदल रहा है. पहाड़ों से आ रही ठंडी हवाओं की वजह से अब मैदानी इलाकों में सर्दी का प्रकोप बढ़ा दिया है. प्रदेश में इन दिनों सुबह और शाम के समय छिछला कोहरा देखने को मिल रहा हैं. वहीं दूसरी तरफ सर्दी बढ़ने के साथ कई बड़े शहरों में हवा में प्रदूषण का कहर भी जारी है. नोएडा-गाजियाबाद में लगातार हवा बेहद ख़राब श्रेणी में बनी हुई है.

मौसम विभाग के मुताबिक यूपी में आज 26 नवंबर बुधवार को प्रदेश के दोनों संभागों में इन दिनों मौसम शुष्क बना हुआ हैं. लेकिन सुबह-शाम के समय कोहरे का असर दिखाई दे रहा है. कहीं-कहीं छिछला से मध्यम स्तर का कोहरा छा सकता है. हालांकि फिलहाल कहीं कोई बारिश का अलर्ट जारी नहीं किया गया है.

कोहरे और शीतलहर ने बढ़ाई सर्दी

पहाड़ों से आ रही ठंडी हवाओं की वजह से प्रदेश में न्यूनतम तापमान में लगातार बदलाव हो रहा हैं. जिसकी वजह से रातें काफी सर्द हो गईं हैं. 30 नवंबर तक प्रदेश में ऐसा ही मौसम रहेगा है. इन दिनों प्रदेश में कोई सक्रिय मौसम तंत्र एक्टिव नहीं है. हालांकि उत्तर-पश्चिमी दिशा से ठंडी हवाएं चल रही है. जिसकी वजह से न्यूनतम तापमान में कमी देखने को मिल रही हैं.

नोएडा-गाजियाबाद में प्रदूषण से राहत नहीं

सर्दी के साथ ही हवा में प्रदूषण की मार से भी लोग परेशान हैं. प्रदेश के बड़े शहरों में करीब एक महीने से लगातार हवा जहरीली बनी हुई हैं. नोएडा, गाजियाबाद में प्रदूषण को रोकने के लिए लगातार पानी का छिड़काव किया जा रहा है लेकिन उसका कोई खास असर होते नहीं दिख रही हैं. दोनों जनपदों में अब भी प्रदूषण का स्तर 350 से 400 तक बना हुआ हैं.

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक बुधवार सुबह 6.30 बजे नोएडा का सेक्टर-125 सबसे प्रदूषित इलाका रहा, यहां एक्यूआई 399 रिकॉर्ड किया गया जो बेहद ख़राब श्रेणी में हैं. वहीं नोएडा सेक्टर-116 में एक्यूआई 372, ग्रेटर नोएडा नॉलेज पार्क-5 में एक्यूआई 358, दर्ज किया गया है.

गाजियाबाद के लोनी में 378, इंदिरापुरम में 316, संजय नगर में 311 एक्यूआई रहा. हापुड़ में 369, मेरठ के पल्लवपुरम में 332, बुलंदशहर में 276 एक्यूआई दर्ज किया गया. राजधानी लखनऊ के लालबाग इलाके में भी हवा ख़राब श्रेणी में है. यहां एक्यूआई 249 दर्ज किया है. जो ख़राब श्रेणी की हवा मानी जाती है.