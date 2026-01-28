गोरखपुर नाबालिग रेप केस: पुलिस की लापरवाही पर SSP सख्त, इंस्पेक्टर समेत 6 पुलिसकर्मी निलंबित

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में गोरखनाथ थाना क्षेत्र में एक नाबालिग किशोरी के साथ प्रेमी और होटल सपा सेंटर संचालकों द्वारा यौन शोषण के मामले में एसएसपी राजकरन अय्यर ने सख्त रुख अपनाया है. लापरवाही बरतने इंस्पेक्टर शशिभूषण राय समेत 6 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया है. इस कार्रवाई से पूरे पुलिस महकमे में हड़कम्प मच गया है.

एसएसपी ने सभी के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए हैं. पुलिस इस मामले में होटल संचालक समेत पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है. जबकि एक आरोपी अभी फरार है. इस मामले में जल्द ही और गिरफ्तारियां होने की संभावना है.

क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के मुताबिक 5 जनवरी को गोरखनाथ थाना क्षेत्र से 13-15 वर्षीय किशोरी अचानक लापता हो गयी थी .किशोरी की दोस्ती इंस्टाग्राम पर एक युवक जोकि नाइ का काम करता था, से हो गयी थी. युवक मिलने के बहाने उसे करीमनगर होटल पहुंचा, वहां उसने तीन दिनों रेप कियाऔर फिर वहां से फरार हो गया.

इसके बाद होटल मालिक और मैनेजर ने किशोरी को बेतियाहाता के एक बिना बोर्ड वाले स्पा सेंटर भेज दिया, जहां तीन दिन तक शोषण जारी रहा. बाद में उसे बड़हलगंज के 'ग्रीन डायमंड स्पा सेंटर' में बेच दिया गया. कुल 15-22 दिनों तक कई लोगों ने उसका यौन शोषण किया, दवाइयां देकर बेहोश कर रेप किया. 22 जनवरी को पुलिस ने किशोरी को बरामद कर लिया था. इस मामले में गोरखपुर समेत पूरे प्रदेश में सनसनी मचा दी थी.

अब तक पांच आरोपी गिरफ्तार

गोरखपुर पुलिस ने अब तक इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है, जिसमें होटल मालिक अभय, मैनेजर, स्पा सेंटर संचालक अंकित आदि शामिल हैं. एक आरोपी नेपाल भाग गया है, जबकि कुछ और लोगों की तलाश जारी है.

पुलिस की लापरवाही पर एसएसपी सख्त

इतने दिनों तक लड़की का पता न चलना और उसके साथ हर स्टेज पर बलात्कार ने पुलिस पर बड़े सवाल खड़े कर दिए. एसएसपी राजकारण अय्यर ने इस पर सकहत रुख अपना और इंस्पेक्टर गोरखनाथ शशिभूषण राय समेत छह पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया.

सस्पेंड किए गए पुलिसकर्मी:

इंस्पेक्टर गोरखनाथ: शशिभूषण राय (पहले लाइन हाजिर, अब सस्पेंड)

फर्टिलाइजर चौकी इंचार्ज: प्रशांत पाठक

बेतियाहाता चौकी प्रभारी: अमरेश सिंह

बड़हलगंज कस्बा इंचार्ज: राजीव तिवारी

उनवल चौकी प्रभारी: आदित्य उपाध्याय

विवेचक विकास नगर चौकी इंचार्ज: अनूप सिंह

इसके साथ ही मामले में POCSO एक्ट, अपहरण, गैंगरेप और अन्य गंभीर धाराएं लगाई गई हैं.