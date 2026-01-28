हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडगोरखपुर नाबालिग रेप केस: पुलिस की लापरवाही पर SSP सख्त, इंस्पेक्टर समेत 6 पुलिसकर्मी निलंबित

गोरखपुर नाबालिग रेप केस: पुलिस की लापरवाही पर SSP सख्त, इंस्पेक्टर समेत 6 पुलिसकर्मी निलंबित

Gorakhpur News: एसएसपी ने सभी के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए हैं. पुलिस इस मामले में होटल संचालक समेत पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है. जबकि एक आरोपी अभी फरार है.

By : नीरज श्रीवास्‍तव | Updated at : 28 Jan 2026 01:34 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में गोरखनाथ थाना क्षेत्र में एक नाबालिग किशोरी के साथ प्रेमी और होटल सपा सेंटर संचालकों द्वारा यौन शोषण के मामले में एसएसपी राजकरन अय्यर ने सख्त रुख अपनाया है. लापरवाही बरतने इंस्पेक्टर शशिभूषण राय समेत 6 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया है. इस कार्रवाई से पूरे पुलिस महकमे में हड़कम्प मच गया है.

एसएसपी ने सभी के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए हैं. पुलिस इस मामले में होटल संचालक समेत पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है. जबकि एक आरोपी अभी फरार है. इस मामले में जल्द ही और गिरफ्तारियां होने की संभावना है.

क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के मुताबिक 5 जनवरी को गोरखनाथ थाना क्षेत्र से 13-15 वर्षीय किशोरी अचानक लापता हो गयी थी .किशोरी की दोस्ती इंस्टाग्राम पर एक युवक जोकि नाइ का काम करता था, से हो गयी थी. युवक मिलने के बहाने उसे करीमनगर होटल पहुंचा, वहां उसने तीन दिनों रेप कियाऔर फिर वहां से फरार हो गया.

इसके बाद होटल मालिक और मैनेजर ने किशोरी को बेतियाहाता के एक बिना बोर्ड वाले स्पा सेंटर भेज दिया, जहां तीन दिन तक शोषण जारी रहा. बाद में उसे बड़हलगंज के 'ग्रीन डायमंड स्पा सेंटर' में बेच दिया गया. कुल 15-22 दिनों तक कई लोगों ने उसका यौन शोषण किया, दवाइयां देकर बेहोश कर रेप किया. 22 जनवरी को पुलिस ने किशोरी को बरामद कर लिया था. इस मामले में गोरखपुर समेत पूरे प्रदेश में सनसनी मचा दी थी.

अब तक पांच आरोपी गिरफ्तार

गोरखपुर पुलिस ने अब तक इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है, जिसमें होटल मालिक अभय, मैनेजर, स्पा सेंटर संचालक अंकित आदि शामिल हैं. एक आरोपी नेपाल भाग गया है, जबकि कुछ और लोगों की तलाश जारी है.

पुलिस की लापरवाही पर एसएसपी सख्त

इतने दिनों तक लड़की का पता न चलना और उसके साथ हर स्टेज पर बलात्कार ने पुलिस पर बड़े सवाल खड़े कर दिए. एसएसपी राजकारण अय्यर ने इस पर सकहत रुख अपना और इंस्पेक्टर गोरखनाथ शशिभूषण राय समेत छह पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया.

सस्पेंड किए गए पुलिसकर्मी:

  • इंस्पेक्टर गोरखनाथ: शशिभूषण राय (पहले लाइन हाजिर, अब सस्पेंड)
  • फर्टिलाइजर चौकी इंचार्ज: प्रशांत पाठक
  • बेतियाहाता चौकी प्रभारी: अमरेश सिंह
  • बड़हलगंज कस्बा इंचार्ज: राजीव तिवारी
  • उनवल चौकी प्रभारी: आदित्य उपाध्याय
  • विवेचक विकास नगर चौकी इंचार्ज: अनूप सिंह

इसके साथ ही मामले में POCSO एक्ट, अपहरण, गैंगरेप और अन्य गंभीर धाराएं लगाई गई हैं.

और पढ़ें
Published at : 28 Jan 2026 01:34 PM (IST)
Tags :
Rape News UP NEWS Gorakhpur News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Netanyahu Phone Camera: नेतन्याहू फोन के पीछे क्यों लगाते हैं लाल टेप, वायरल तस्वीर के बाद चौंकाने वाला खुलासा
नेतन्याहू फोन के पीछे क्यों लगाते हैं लाल टेप, वायरल तस्वीर के बाद चौंकाने वाला खुलासा
इंडिया
Budget Session 2026 Live: ‘विकसित भारत 2047’ के लिए अनुशासित और जिम्मेदार नागरिकों की अहम भूमिका- उपराष्ट्रपति
Live: ‘विकसित भारत 2047’ के लिए अनुशासित और जिम्मेदार नागरिकों की अहम भूमिका- उपराष्ट्रपति
महाराष्ट्र
Ajit Pawar Death: 'दो दिन पहले ही नांदेड़ में...' पूर्व सीएम अशोक चव्हाण ने की अजित पवार के प्लेन क्रैश के जांच की मांग
'दो दिन पहले ही नांदेड़ में...' पूर्व सीएम अशोक चव्हाण ने की अजित पवार के प्लेन क्रैश के जांच की मांग
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप 2026 का बॉयकॉट करेगा पाकिस्तान! जानें 5 पॉइंट्स में कैसे बन जाएगा ‘भिखारी’
टी20 वर्ल्ड कप 2026 का बॉयकॉट करेगा पाकिस्तान! जानें 5 पॉइंट्स में कैसे बन जाएगा ‘भिखारी’
Advertisement

वीडियोज

Weather News Update: Jammu-Kashmir के कई इलाकों में हुई रिकॉर्डतोड़ बर्फबारी | Snowfall | Winter
बंद कमरे में 40 मिनट तक हुई CM Mamata और Akhilesh की बातचीत, निकलते ही BJP पर अखिलेश ने बोला हमला!
Sonmarg में एवलांच के कहर से मचा हड़कंप, अलर्ट मोड पर शासन-प्रशासन | Weather News Update | Snowfall
MP News: Madhya Pradesh में मौसम का यू-टर्न, भारी बारिश के साथ गिरे ओले | Snowfall | Weather Update
CM Mamata Banerjee के बयान से तेज हुई सियासी हलचल, BJP ने लगाए गंभीर आरोप! | West Bengal | TMC
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Netanyahu Phone Camera: नेतन्याहू फोन के पीछे क्यों लगाते हैं लाल टेप, वायरल तस्वीर के बाद चौंकाने वाला खुलासा
नेतन्याहू फोन के पीछे क्यों लगाते हैं लाल टेप, वायरल तस्वीर के बाद चौंकाने वाला खुलासा
इंडिया
Budget Session 2026 Live: ‘विकसित भारत 2047’ के लिए अनुशासित और जिम्मेदार नागरिकों की अहम भूमिका- उपराष्ट्रपति
Live: ‘विकसित भारत 2047’ के लिए अनुशासित और जिम्मेदार नागरिकों की अहम भूमिका- उपराष्ट्रपति
महाराष्ट्र
Ajit Pawar Death: 'दो दिन पहले ही नांदेड़ में...' पूर्व सीएम अशोक चव्हाण ने की अजित पवार के प्लेन क्रैश के जांच की मांग
'दो दिन पहले ही नांदेड़ में...' पूर्व सीएम अशोक चव्हाण ने की अजित पवार के प्लेन क्रैश के जांच की मांग
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप 2026 का बॉयकॉट करेगा पाकिस्तान! जानें 5 पॉइंट्स में कैसे बन जाएगा ‘भिखारी’
टी20 वर्ल्ड कप 2026 का बॉयकॉट करेगा पाकिस्तान! जानें 5 पॉइंट्स में कैसे बन जाएगा ‘भिखारी’
बॉलीवुड
महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के निधन से शोक में डूबा बॉलीवुड, अजय देवगन से अनुपम खेर तक ने पोस्ट कर जताया दुख
अजित पवार के निधन से शोक में डूबा बॉलीवुड, अजय देवगन से अनुपम खेर तक ने जताया दुख
इंडिया
अजित पवार के निधन पर PM मोदी हुए इमोशनल, बोले- 'मैं इस शोक की घड़ी में...'
अजित पवार के निधन पर PM मोदी हुए इमोशनल, बोले- 'मैं इस शोक की घड़ी में...'
शिक्षा
CUET UG के लिए रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट बेहद करीब, जानें आवेदन करने के आसान स्टेप्स
CUET UG के लिए रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट बेहद करीब, जानें आवेदन करने के आसान स्टेप्स
हेल्थ
Fainting On Standing: अचानक खड़े होते ही आने लगता है चक्कर, यह किस बीमारी का संकेत?
अचानक खड़े होते ही आने लगता है चक्कर, यह किस बीमारी का संकेत?
ENT LIVE
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
ENT LIVE
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
ENT LIVE
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
ENT LIVE
‘King’ Release Date Out: Announcement पर Mixed Reactions, Presentation ने किया Disappoint
‘King’ Release Date Out: Announcement पर Mixed Reactions, Presentation ने किया Disappoint
ENT LIVE
"शादी का वादा कर किया रपे" धुरंधर के एक्टर नदीम खान पर लगे गंभीर आरोप
Embed widget