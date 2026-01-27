सियासत भी कई मौकों पर अजब-गजब रंग दिखाती है. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी के विनियम पर अभी उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक देश भर में बवाल मचा हुआ है. उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में और केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता अपनी ही सरकार के फैसले का विरोध कर रहे हैं, उसी पर अब जो सामने आया है वो बहुत दिलचस्प है.

यूपी स्थित कैसरगंज से सांसद रहे बृजभूषण शरण सिंह के बेटे, बीजेपी नेता और एमपी करण भूषण सिंह उस कमेटी के मेंबर थे, जिसने यूजीसी के नियमों पर मुहर लगाई. न सिर्फ करण भूषण बल्कि घोसी सांसद राजीव राय, ,संभल सांसद जियाउर्रहमान भी कमेटी के सदस्य थे.

अब इस पूरे मामले में दिलचस्प बात यह है कि एक ओर जहां बृजभूषण के एक बेटे इस कमेटी के सदस्य थे तो वहीं उनके भाई और गोंडा से विधायक प्रतीक भूषण सिंह ने इस नियम का विरोध किया है.

UGC पर प्रतीक भूषण सिंह ने क्या लिखा?

सोशल मीडिया साइट एक्स पर 26 जनवरी की शाम प्रतीक ने लिखा- इतिहास के दोहरे मापदंडों पर अब गहन विवेचना होनी चाहिए जहां बाहरी आक्रांताओं और उपनिवेशी ताकतों के भीषण अत्याचारों को ‘अतीत की बात’ कहकर भूला दिया जाता है, जबकि भारतीय समाज के एक वर्ग को निरंतर ‘ऐतिहासिक अपराधी’ के रूप में चिन्हित कर वर्तमान में प्रतिशोध का निशाना बनाया जा रहा है.

UGC के मुद्दे पर सपा भी दोराहे का शिकार?

न सिर्फ बीजेपी की ओर से ऐसी सियासत देखने को मिल रही बल्कि इस मुद्दे पर अभी तक लगभग खामोश सपा सांसद राजीव ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट के जवाब में लिखा कि क़ानून कोई कमेटी नही बनाती है ना क़ानून में इसका प्रावधान है. क़ानून सरकार बनाती है और सदन में बहुमत से पास होता है. सपा से राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव ने भले यह कह दिया हो कि वह नियमों के साथ हैं लेकिन अभी तक उनकी पार्टी का स्टेंड क्लियर नहीं दिखता.

इसी कमेटी में सदस्य रहे संभल सांसद जियाउर्रहमान अब सबके हक की बात कर रहे हैं. सोशल मीडिया साइट फेसबुक पर एक पोस्ट में उन्होंने लिखा कि UGC को लेकर मेरे द्वारा कोई विशेष बयान नहीं दिया गया है. मेरा स्पष्ट और सैद्धांतिक मत यही है कि- सरकार यदि कोई ऐसा विधेयक लाती है जो जनहित में हो, देश के विकास को गति देता हो, तो हम उसका समर्थन कर सकते हैं. लेकिन यदि कोई विधेयक ऐसा लाया जाता है जो देश के विकास में बाधा बने, या लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत हो, तो उसका लोकतांत्रिक तरीके से विरोध किया जाएगा. हमारा रुख़ स्पष्ट है- समर्थन भी जनहित में, विरोध भी जनहित में.

UGC के मुद्दे ने कांग्रेस और बीजेपी को भी लपेटा!

असल समस्या तो कांग्रेस के साथ है. वह न तो खुलकर समर्थन कर पा रही है और न विरोध. इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस कमेटी के अध्यक्ष राज्यसभा सांसद और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह थे.

वहीं बीजेपी के लिए भी मुश्किलें कम नहीं हैं. सांसद हेमांग जोशी, संबित पात्रा, बांसुरी स्वराज, रविशंकर प्रसाद समेत तमाम ऐसे सीनियर और पहली बार के सांसद इस कमेटी के सदस्य हैं जो अब तक इस पूरे मुद्दे पर खामोश हैं.