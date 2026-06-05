UP के सभी 18 मंडलों के लक्ष्य तय, विभागों को भी दी गई जिम्मेदारी, जनसहभागिता से मनेगा उत्सव

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर विश्व पर्यावरण दिवस पर शुक्रवार को ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान के तहत व्यापक स्तर पर पौधरोपण किया जाएगा. उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुकरैल वन क्षेत्र से इसका शुभारंभ करेंगे. उनके नेतृत्व में पूरे राज्य में एक दिन में 5 करोड़ पौधरोपण किए जाएंगे. इसके लिए सभी विभागों व मंडलों के लक्ष्य निर्धारित कर दिए गए हैं. पर्यावरण दिवस पर वन विभाग की तरफ से इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में मुख्य आयोजन होगा, जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे.

कुकरैल वन क्षेत्र में होगा वृहद पौधरोपण

‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान के तहत कुकरैल वन क्षेत्र में वृहद पौधरोपण होगा. सबसे पहले यहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पौधरोपण करेंगे. यहां 200 से अधिक पौधे लगाए जाएंगे. इस कार्यक्रम में वन मंत्री अरुण सक्सेना, प्रभारी मंत्री, प्रमुख सचिव, विभागाध्यक्ष समेत वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे.

जनसहभागिता से प्रदेश मनाएगा उत्सव

इसके पश्चात प्रदेश के 17 नगर निगमों, 825 विकास खंडों, 762 नगर निकायों समेत सभी ग्राम पंचायतों में यह अभियान पूरे दिन चलेगा. वन विभाग के संयोजकत्व में ग्राम्य विकास, पंचायती राज, कृषि, उद्यान, नगर विकास आदि विभागों के सहयोग से अमृत सरोवर, तालाबों, सड़कों, एक्सप्रेसवे, नदियों, नहरों आदि के किनारे पौधे लगाए जाएंगे. इसमें विद्यालयों, महाविद्यालयों, स्वयं सहायता समूहों, सामाजिक संगठनों आदि की भी सहभागिता होगी.

लखनऊ मंडल में 62 लाख, बरेली में 32.21 लाख व प्रयागराज में लगेंगे 32.17 लाख पौधे

मंडल - लक्ष्य

मेरठ- 19,06,000

सहारनपुर- 14,86,000

आगरा- 24,67,000

अलीगढ़- 18,97,000

मुरादाबाद- 27,60,000

बरेली- 32,21,000

प्रयागराज- 32,17,000

वाराणसी- 24,83,000

मीरजापुर- 28,63,000

गोरखपुर- 24,75,000

बस्ती- 16,01,000

आजमगढ़- 18,93,000

लखनऊ- 62,77,000

अयोध्या- 30,41,000

देवीपाटन- 29,34,000

कानपुर- 31,83,000

झांसी- 31,67,000

चित्रकूट- 31,29,000

ग्राम्य विकास विभाग 3 करोड़ तथा कृषि विभाग लगाएगा 75 लाख पौधे

विभाग - लक्ष्य

ग्राम्य विकास विभाग- 3 करोड़

कृषि विभाग- 75 लाख

वन विभाग- 50 लाख

उद्यान विभाग- 50 लाख

पंचायती राज विभाग- 20 लाख

नगर विकास- 5 लाख

कुल- 5 करोड़