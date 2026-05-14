गोरखपुर के बेलघाट थानाक्षेत्र के मुकारीपुर गांव में पति-पत्नी की एक कमरे में लाश मिलने के मामले पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया है कि पति ने पहले पत्नी की हत्या की फिर खुद भी आत्महत्या कर जान दे दी. पुलिस में जांच में यह भी सामने आया है कि दोनों के रिश्तों में काफी दिनों से तनाव चल रहा था.

जानकारी के मुताबिक, बेलघाट थानाक्षेत्र के मुकारीपुर गांव के शादाब (25) और उसकी बीवी निकहत निशा (24) की मंगलवार 12 मई को घर के अंदर से बंद कमरे में लाश मिली थी. बताया गया कि सोमवार 11 मई की रात दोनों खाना खाकर अपने कमरे में सोने चले गए. सुबह जब काफी देर तक दरवाजा नहीं खुला तो पुलिस की मौजूदगी में दरवाजा तोड़ा गया. दरवाजा टूटा तो शादाब की लाश पंखे से लटक रही थी. वहीं निकहत बेड पर मृत अवस्था में पड़ी थी.

पुलिस के साथ ही फॉरेंसिक टीम ने अपनी जांच पड़ताल की और इसके बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पहले पुलिस भी पारिवारिक कलह और पति-पत्नी के झगड़ों के वजह से इस घटना को सुसाइड मान रही थी. लेकिन बुधवार की देर शाम आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सभी को चौंका दिया.

Gorakhpur News: ICU में भर्ती दुल्हन की मांग भरने पहुंचा दूल्हा, अस्पताल बना शादी का मंडप, लिए सात फेरे

पीएम रिपोर्ट में हत्या की पुष्टि

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह साफ हो गया कि निकहत प्रेग्नेंट थी और उसकी गला दबाकर हत्या की गई थी. यानी जहर खाने से उसकी मौत नहीं हुई थी. पुलिस के मुताबिक शादाब ने पहले निकहत की गला दबाकर हत्या कर दी. इसके बाद खुद पंखे पर फांसी के फंदे पर झूल गया.

मोबाइल चैट्स ने खोले राज

पुलिस के मुताबिक, शादाब और निकहत की शादी को महज 5 महीने ही हुए थे. उनके बीच में छोटे-मोटे झगड़ा भी होने लगे थे. शादाब को निखत का मुंबईया रहन-सहन और पहनावा पसंद नहीं था. वह अक्सर उसे लोवर-टीशर्ट की जगह अदब और तहजीब वाले कपड़े पहनने पर जोर देता. जबकि पत्नी निकहत को उसके पुराने विचार और कुछ काम न करना पसंद नहीं था. वह अक्सर उस पर काम करने का दबाव बनाती थी. पुलिस की जांच में दोनों के मोबाइल चैट में इस बात की पुष्टि हुई है.

बचपन में तय हो गई थी शादाब और निकहत की शादी

बताया गया कि गोरखपुर के दक्षिणी ग्रामीण इलाके बेलघाट के मुकारीपुर गांव के शादाब (25) का अपनी बुआ की बेटी निकहत निशा (24) से बचपन में ही शादी तय हो गई थी. इसके बाद दोनों परिवार की रजामंदी पर 7 नवंबर 2025 को निकाह हुआ. इसके बाद निकहत गोरखपुर के बेलघाट स्थित गांव आ गई. शादाब के पिता तसव्वुर दुबई में रहते हैं. जबकि मां नजीबुन गांव में ही रहती हैं. शादाब 2 भाई और चार बहनों में चौथे नंबर पर था. जबकि पत्नी निकहत के पिता मुंबई में कारोबार करते हैं.

पुलिस के मुताबिक दोनों की मौत के बाद उनके मोबाइल में कई मैसेज मिले हैं. निकहत ने शादाब को मैसेज कर लिखा है कि तुम मुझे कभी घुमाने नहीं ले जाते हो. मेरे लिए कभी कुछ खरीदारी भी नहीं करते हो. एक घर में बंद रहने वाली लड़की नहीं हूं. वहीं इसके जवाब में शादाब ने मैसेज किया है कि हमारी बिरादरी की लड़कियां इस तरह से कपड़े नहीं पहनती हैं. तुम्हें साथ रहना है तो घर में लोवर टीशर्ट पहनना छोड़ना होगा. हमारा जो पारंपरिक लिबास है, उसे पहनना होगा.

घरवालों ने बताया कि निकहत इंटर तक पढ़ी थी. शादाब हाईस्कूल पास था. शादाब शादी के बाद भी कोई काम नहीं करता था. दिनभर घर पर रहता था. निकहत के पिता मुंबई में पेंट पॉलिस का काम करते थे. वह बचपन से ही पिता के साथ मुंबई में रही थी.

दोनों के रिश्तों में काफी दिनों से था तनाव

गोरखपुर के एसपी साउथ दिनेश पुरी ने बताया कि एक घर के अंदर पति-पत्नी की लाश मिली है. पहले दोनों के सुसाइड करने की आशंका थी. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पता चला कि पति ने पहले पत्नी को मारा, फिर खुद फंदा लगाकर जान दी. जांच में पता चला कि पिछले कई दिनों से दोनों के रिश्तों में तनाव काफी अधिक हो गया था.

उन्होंने बताया कि निकहत मुंबई में पली-बढ़ी थी और गांव के माहौल में खुद को ढाल नहीं पा रही थी. वहीं शादाब की आर्थिक स्थिति और बेरोजगारी को लेकर भी दोनों के बीच अक्सर विवाद होता था. निकहत भी शादाब को बेरोजगार और पुराने ख्याल होने को लेकर ताने भी देती थी. इसी वजह से प्यार और शादी के बाद भी इस कहानी का खौफनाक अंत हुआ.

यूपी में गन्ना किसानों के खाते में भेजी गई राशि, 3.21 लाख करोड़ से अधिक का किया गया भुगतान