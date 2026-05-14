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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडGorakhpur News: ICU में भर्ती दुल्हन की मांग भरने पहुंचा दूल्हा, अस्पताल बना शादी का मंडप, लिए सात फेरे

Gorakhpur News: ICU में भर्ती दुल्हन की मांग भरने पहुंचा दूल्हा, अस्पताल बना शादी का मंडप, लिए सात फेरे

Gorakhpur News In Hindi: गोरखपुर में शादी के दिन दुल्हन बाइक से गिरकर घायल हो गई. इसके बाद घराती और बाराती पक्ष के निर्णय के बाद दूल्हा ने आईसीयू में भर्ती दुल्हन की मांग भर दी.

By : नीरज श्रीवास्‍तव | Edited By: गौरव अग्निहोत्री | Updated at : 14 May 2026 07:10 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक शादी इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है. शादी के दिन दुल्हन एलएलबी लास्ट सेमेस्टर का पेपर देकर अपने भाई के साथ बाइक से घर लौट रही थी. इसी दौरान रास्ते में उसे चक्कर आया और वह बाइक से गिरकर घायल हो गई. बेहोशी की हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया. बाद में घराती और बाराती पक्ष के निर्णय के बाद दूल्हा बारात लेकर अस्पताल पहुंच गया और आईसीयू में भर्ती दुल्हन की मांग भर दी. लड़का पूरी तरह दूल्हे के लिबास में था, जबकि लड़की अस्पताल के कपड़ों में बेड पर लेटी रही. इस दौरान पंडित जी ने मंत्र पढ़े और दोनों को सात वचन भी दिलाए.

बाइके से चक्कर आने के बाद लड़की के सीर पर लगी चोट

गोरखपुर शहर से करीब 40 किलोमीटर दूर दक्षिणी ग्रामीण इलाके थाना बांसगांव के हटवार गांव में रहने वाली पूजा यादव की शादी महादेवा बाजार के महुआ निवासी सन्नी यादव से नवंबर 2025 में तय हुई थी. दोनों परिवारों की रजामंदी से 13 मई 2026 को शादी होनी थी और घर में शादी की तैयारियां भी चल रही थीं.

13 मई को पूजा का एलएलबी अंतिम सेमेस्टर का पेपर था. सुबह वह अपने भाई के साथ संतकबीरनगर स्थित कॉलेज में परीक्षा देने गई थी. परीक्षा खत्म होने के बाद दोपहर करीब 12 बजे दोनों बाइक से घर लौट रहे थे, तभी रास्ते में पूजा को चक्कर आ गया और वह बाइक से नीचे गिर गई. गिरने से उसके सिर में गंभीर चोट लगी और सिर से खून बहने लगा. भाई ने फोन कर घरवालों को सूचना दी. शादी की तैयारियों में जुटे घरवाले मौके पर पहुंचे और आनन-फानन में उसे गोरखपुर के दाउदपुर स्थित आर्यन हॉस्पिटल में भर्ती कराया. डॉक्टरों ने गंभीर हालत देखते हुए उसे आईसीयू में शिफ्ट कर दिया.

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अस्पताल से छुट्टी ना मिलने पर मुहूर्त पर ही तय की शादी

दुल्हन के घरवालों ने इसकी जानकारी दूल्हा और उसके परिवारवालों को दी. सूचना मिलने पर लड़के पक्ष के लोग भी अस्पताल पहुंच गए. शाम को डॉक्टरों ने बताया कि पूजा खतरे से बाहर है, लेकिन उसे अभी अस्पताल से छुट्टी नहीं दी जा सकती है. इसके बाद दूल्हा और दुल्हन पक्ष के लोगों ने तय किया कि शादी निर्धारित तिथि और मुहूर्त में ही होगी.

दूल्हा सन्नी परिवार के साथ 13 मई की रात बारात लेकर गोरखपुर के दाउदपुर स्थित आर्यन हॉस्पिटल पहुंच गया और रात करीब 1 बजे पूजा की मांग में सिंदूर भर दिया. यहां पंडित जी ने मंत्र पढ़े और दूल्हे ने पूजा की मांग में सिंदूर भरा. फिर पंडित जी ने दोनों को सात वचन दिलाए. इसके बाद दूल्हा गांव लौटा और वहां शादी की बाकी रस्में पूरी कीं. इससे पहले 13 मई की शाम को सन्नी यादव बारात लेकर दुल्हन के गांव हटवार पहुंचा था, जहां द्वारपूजा और अन्य रस्में निभाई गईं. दूल्हा सन्नी ने बीए किया है और वह नौकरी की तैयारी कर रहा है.

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Published at : 14 May 2026 07:10 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Gorakhpur News
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