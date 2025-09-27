गोतस्कर जुबैर के एनकाउंटर पर मृतक दीपक के परिजन नहीं हैं खुश, कहा- घर पर चले बुलडोजर

यूपी एसटीएफ ने कुख्यात पशु तस्कर एक लाख के इनामी जुबैर को रामपुर में एनकाउंटर में ढेर कर दिया है. जुबैर गोरखपुर में NEET अभ्यार्थी दीपक गुप्ता हत्याकांड का मुख्य आरोपी था. इस एनकाउंटर पर दीपक के माता-पिता ने नाखुशी जताई है.

दीपक गुप्ता के परिवार ने कहा कि जब तक सारे आरोपियों का एनकाउंटर नहीं हो जाता और उनके घर पर बुलडोजर एक्शन नहीं होता तब तक उन्हें संतुष्टि नहीं मिलेगी. जुबैर पर एक लाख रुपये का इनाम घोषित था. वह काफी दिनों से फरार चल रहा था. एसटीएफ के साथ ही रामपुर पुलिस को भी उसकी तलाश थी.

परिजनों ने की बुलडोजर एक्शन की मांग

दीपक के परिजनों ने कहा कि वो इस एनकाउंटर से खुश नहीं हैं. जब तक सभी आरोपी पशु तस्करों को एनकाउंटर में ढेर नहीं किया जाता है, तब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा. उन्होंने मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की मांग की थी. इसके साथ ही छोटे बेटे प्रिंस के पढ़ाई के खर्च वहन करने की भी मांग की गई थी.

दीपक की मां सीमा देवी और पिता दुर्गेश ने कहा कि उनके बेटे का सपना डॉक्टर बनने का था. वह क्रिकेट भी अच्छा खेलता था. लेकिन, अब दीपक कभी नहीं लौटेगा. उसकी हत्यारों को सजा जरूर मिलनी चाहिए. उन्होंने मुख्यमंत्री से 1 करोड़ रुपये मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की गुहार लगाई.

गो तस्करों ने की थी दीपक की हत्या

बता दें कि गोरखपुर के पिपराइच थानाक्षेत्र के महुआचाफी गांव में 15 सितंबर की रात पशु तस्करों ने पशुओं की चोरी के दौरान ही गांव वाले 19 साल के नीट छात्र दीपक गुप्ता की हत्या कर दी थी. इसके बाद गांववालों ने चक्काजाम और पुलिस पर पत्थर बाजी भी की थी.

महुआचाफी गांव के लोगों ने बिहार के गोपालगंज के रहने वाले एक पशु तस्कर अजब उर्फ अजहर हुसैन को पकड़ कर उसकी बुरी तरह से पिटाई कर दी थी. गोरखपुर पुलिस ने उसे किसी तरह से बचाया और बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, जहां-तीन दिन बाद उसकी मौत हो गई थी.

दीपक हत्याकांड का मुख्य आरोपी एक लाख का इनामी पशु तस्कर जुबैर यूपी एसटीएफ और पुलिस की रडार पर था. 26 सितंबर को रामपुर में यूपी एसटीएफ ने उसे एनकाउंटर में ढेर कर दिया. यूपी एसटीएफ को इस हत्याकांड में बड़ी सफलता मिली है.