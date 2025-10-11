मंगलदेव हत्याकांड को लेकर धरने पर बैठीं विधायक पल्लवी पटेल, प्रशासनिक रवैये पर जताई नाराजगी

उत्तर प्रदेश के जनपद गोंडा में 15 वर्षीय मंगलदेव वर्मा की हत्या मामले में सियासत तेज हो गई है, कौशांबी की सिराथू विधानसभा क्षेत्र से विधायक पल्लवी पटेल आज (11 अक्टूबर 2025) गोंडा पहुंचकर मंगलदेव के परिवारजनों से मुलाकात की. पल्लवी पटेल ने इस मामले में प्रशासनिक रवैये पर नाराजगी जाहिर की और धरने पर बैठ गईं. हालांकि, इस वजह से हाइवे पर जाम लग गया था.

दरअसल, पल्लवी पटेल इस मामले में उचित कार्रवाई की मांग और पीड़ित परिवार को एक करोड़ रुपये मुआवजा और सरकारी नौकरी मांग को लेकर प्रशासन से मांग की. मगर, पल्लवी पटेल उस समय भड़क गईं, जब उनका फोन जिले के वरिष्ठ अधिकारियों ने नहीं उठाया और वहां पर कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं पहुंचा.

प्रशासनिक रवैये से नाराज होकर धरने पर बैठीं पल्लवी पटेल

वहीं, प्रशासन के इस रवैये से नाराज पल्लवी पटेल समर्थकों के साथ गोंडा-बलरामपुर राजमार्ग जामकर धरने पर बैठ गई, जब घंटे तक धरने पर बैठने के चलते हाइवे पर लंबा जाम लग गया. इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासन की टीम ने पल्लवी पटेल से बातचीत कर धरना समाप्त करवाया.

वहीं पल्लवी पटेल ने सवाल उठाते हुए कहा है कि, "प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि आपके आने की सूचना नहीं थी, जबकि मैंने पहले ही आने की सूचना दी थी. अगर सूचना नहीं थी तो उनकी पुलिस और LIU की इंस्पेक्टर और टीम क्या कर रही थी?"

पल्लवी पटेल ने की पीड़ित परिवार की आर्थिक मदद

आपको बता दें कि, बीते 4 अक्टूबर को इटियाथोक क्षेत्र के भावनियापुर खुर्द में 15 वर्षीय किशोर मंगलदेव वर्मा की हत्या कर दी गई थी. पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है. पल्लवी पटेल ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर आर्थिक सहायता दी और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया.

ये भी पढ़ें: अभिषेक गुप्ता हत्याकांड की मुख्य आरोपी महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती गिरफ्तार, कई दिन से थी फरार