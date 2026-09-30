गोंडा: घाघरा खतरे के निशान से ऊपर, कई घर डूबे, मचान पर रहने को मजबूर लोग

गोंडा में घाघरा नदी के उफान से बाढ़ की स्थिति लगातार गंभीर बनी हुई है. नदी खतरे के निशान से 55 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है. बाढ़ से कई गांव प्रभावित हैं और ग्रामीणों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. बाबूराम पुरवा गांव में कमर तक पानी भरने से लोगों का जनजीवन पूरी तरह प्रभावित है.

पक्के मकानों में लोग छतों पर, जबकि दूसरे ग्रामीण मचान बनाकर रहने को मजबूर हैं. प्रभावित क्षेत्र की सात ग्राम पंचायतों में करीब 2,182 परिवार और लगभग 10 हजार लोग बाढ़ से प्रभावित हैं. प्रशासन की ओर से राहत सामग्री और पके भोजन की व्यवस्था कराई जा रही है.

कई घर पानी में डूब, जबकि नदी किनारे बसे कुछ घर बहे

बाढ़ पीड़ित विश्वजीत सिंह ने बताया कि वह ऐली परसौली के बाबूराम पुरवा के रहने वाले हैं. गांव में बाढ़ की स्थिति बेहद खराब है. घर पानी में डूब चुके हैं, जबकि नदी किनारे बसे कुछ घर बह गए हैं. फिलहाल आपातकालीन स्थिति में पके हुए भोजन की व्यवस्था हो पाई है. जिला प्रशासन और ग्राम प्रधान की ओर से ग्रामीणों को राशन किट वितरित की जा रही है.

बाढ़ के कारण बिजली की समस्या भी बनी हुई है. ग्रामीणों ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में सौर ऊर्जा की व्यवस्था कराने की मांग की है. साथ ही गांव तक पहुंचने वाली सड़क को बेहतर बनाने की भी मांग उठाई है. ग्रामीणों के मुताबिक सबसे बड़ी परेशानी मवेशियों के लिए भूसे और चारे की है, जिसकी अभी पर्याप्त व्यवस्था नहीं हो पाई है.

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घाघरा नदी खतरे के निशान से 55 सेंटीमीटर ऊपर बह रही

वहीं, CDO दयानंद प्रसाद ने बताया कि घाघरा नदी खतरे के निशान से 55 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है. प्रभावित क्षेत्र की सात ग्राम पंचायतों में करीब 2,182 परिवार और लगभग 10 हजार लोग बाढ़ से प्रभावित हैं. प्रशासन की ओर से राहत सामग्री और पके भोजन की व्यवस्था कराई जा रही है.

CDO के मुताबिक बाढ़ प्रभावित गांवों में चार बाढ़ चौकियां और नावों की व्यवस्था की गई है. सिंचाई विभाग, बीडीओ, एसडीएम समेत सभी संबंधित अधिकारी लगातार क्षेत्र में निगरानी कर रहे हैं और प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का दावा किया गया है.

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