राज्यसभा उम्मीदवार बने धनराज नथवानी की पहली प्रतिक्रिया, अखिलेश के लिए क्या बोले?
समाजवादी पार्टी के राज्यसभा उम्मीदवार बनाए जाने के बाद धनराज नथवानी ने पहली प्रतिक्रिया दी. उन्होंने अखिलेश यादव का आभार जताते हुए लखनऊ में अपना नामांकन दाखिल किया.
उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार बनाए जाने के बाद धनराज नथवानी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का आभार जताया. नथवानी ने कहा कि राज्यसभा के लिए उम्मीदवार बनाए जाने के बाद उन्होंने बुधवार को लखनऊ में अखिलेश यादव की मौजूदगी में अपना नामांकन दाखिल किया.
धनराज नथवानी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, "उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए मुझे समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार बनाए जाने पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का हृदय से आभार एवं धन्यवाद करता हूं. सार्वजनिक जीवन के इस नए पड़ाव की ओर आज लखनऊ में माननीय अखिलेश यादव जी की उपस्थिति में राज्यसभा के लिए मैंने अपना नामांकन दाखिल किया. आप सभी के स्नेह, विश्वास और शुभकामनाओं के लिए हृदय से आभार."
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उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए मुझे समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार बनाए जाने पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का हृदय से आभार एवं धन्यवाद करता हूँ।— Dhanraj Nathwani (@DhanrajNathwani) September 30, 2026
सार्वजनिक जीवन के इस नए पड़ाव की ओर आज लखनऊ में माननीय अखिलेश यादव जी की उपस्थिति में राज्यसभा के लिए मैंने अपना… pic.twitter.com/03eOC6GtyZ
सपा ने दो उम्मीदवारों को बनाया प्रत्याशी
समाजवादी पार्टी की ओर से प्रो. राम गोपाल यादव और धनराज नथवानी को राज्यसभा चुनाव के लिए अधिकृत प्रत्याशी बनाया गया है. दोनों उम्मीदवारों ने बुधवार (30 सितंबर) को अपना नामांकन पत्र दाखिल किया. इस दौरान सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी मौजूद रहे.
राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के बाद अब दोनों उम्मीदवारों की उम्मीदवारी को लेकर प्रक्रिया आगे बढ़ेगी. सपा ने अपने दोनों प्रत्याशियों के नाम पहले ही घोषित कर दिए थे. पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रो. राम गोपाल यादव का राज्यसभा का अनुभव भी काफी लंबा रहा है.
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10 सीटों पर होना है राज्यसभा चुनाव
उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होना है. इसके लिए 16 अक्टूबर को मतदान होगा. एक राज्यसभा सीट जीतने के लिए 37 वोटों की जरूरत होगी. समाजवादी पार्टी के पास करीब 95 विधायक हैं. ऐसे में पार्टी के पास अपने उम्मीदवारों के समर्थन में पर्याप्त विधायकों का आंकड़ा बताया जा रहा है.
राज्यसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में राजनीतिक गतिविधियां तेज हैं. नामांकन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब सभी दलों की नजरें चुनावी गणित और मतदान पर रहेंगी.