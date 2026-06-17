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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडराम मंदिर मामले में बृजभूषण शरण सिंह के बयान से मच सकती है खलबली, कहा- 100% सही है कि...

राम मंदिर मामले में बृजभूषण शरण सिंह के बयान से मच सकती है खलबली, कहा- 100% सही है कि...

Gonda News In Hindi: बृजभूषण सिंह ने विनय कटियार के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि राम मंदिर आंदोलन से जुड़े लोगों की उपेक्षा हो रही है. अपनी गिरफ्तारी का जिक्र करते हुए कहा कि यह बात 100% सही है.

Reported By : एबीपी यूपी डेस्क |  Edited By: मु. नूरनैन अली राईनी |  Updated at : 17 Jun 2026 12:55 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश स्थित गोंडा में भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने राम मंदिर आंदोलन से जुड़े कार्यकर्ताओं की उपेक्षा को लेकर विनय कटियार के बयान का पूरा समर्थन किया है. सिंह ने कहा कि कटियार का बयान '100% सही' है.

बृजभूषण शरण सिंह ने कहा, 'विनय कटियार राम मंदिर आंदोलन के समय प्रमुख व्यक्तियों में से थे और उनको अशोक सिंघल का आशीर्वाद प्राप्त था. प्रशासन और आंदोलन के बीच में एक कड़ी के रूप में काम करते थे और उनकी एक बहुत बड़ी प्रमुख भूमिका रही है.'

उन्होंने अपनी गिरफ्तारी का भी जिक्र करते हुए बताया, 'CBI ने सबसे पहले मुझे गिरफ्तार किया. कारसेवकों पर गोली चलने के 2 महीने पहले मुलायम यादव की सरकार ने मुझे गिरफ्तार किया था. अगर वो आज यह सवाल उठा रहे हैं कि राम मंदिर आंदोलन से जुड़े लोगों की उपेक्षा की हो रही है, तो यह 100% सही है.'

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बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह ने कहा, साल में जब भी फसल कटती थी, तो चाहे धान हो, चाहे मक्का हो, चाहे कुछ भी हो, कुछ अंश गांव में इकट्ठा किया जाता था, बोरियां बनती थीं, बोरियां बना करके अपने जुड़े हुए स्थानों पर लोग जाते थे, कहीं दो बोरा, कहीं चार बोरा, कहीं एक बोरा राशन पहुंचता था. ये सब बंद हो गया. 6-7 साल में सब भूल गए कि मंदिर पर अपने गुरुजी के यहां पहुंचाना है. कैसे पहुंचाए?

उन्होंने कहा कि जब ही कटरा में बैरियर लग गया, सारे बैरियर लग गए. तो विनय कटियार ने बहुत ही अच्छा सवाल उठाया है और इसका परिणाम पार्टी ने भोगा है. आप देखिए, अयोध्या हार गई, अंबेडकर नगर हार गए, बस्ती हार गए, बाराबंकी हार गए. देवीपाटन में कैसे 3 सीटें मिली हैं, आप जानते हैं. लेकिन एक सीट हार गई. मेरा सवाल है, ये रास्ते क्यों बंद किए गए थे?. 200 रुपया दे दीजिए, तो तुरंत बैरियर हट जाएगा. तो इसका खामियाजा पार्टी ने भोगा है.

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Published at : 17 Jun 2026 12:50 PM (IST)
Tags :
Gonda News Brij Bhushan Sharan Singh UP NEWS RAM MANDIR
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