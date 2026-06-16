अखिलेश के सांसद का नाम लेकर यूपी में AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कर दिया बड़ा दावा, कहा- वो अब...

ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के अध्यक्ष और तेलंगाना स्थित हैदराबाद से लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने समाजवादी पार्टी के सांसद बाबू सिंह कुशवाहा का जिक्र किया है. बता दें बाबू सिंह कुशवाहा जौनपुर से सांसद हैं.

समाचार एजेंसी ANI को दिए एक साक्षात्कार में ओवैसी ने कहा, 'हमने पिछली बार, 2017 में चुनाव लड़ा था, लेकिन हमें कामयाबी नहीं मिली. हम और ज्यादा कोशिश कर रहे हैं. हमने अपनी पिछली गलतियों और कमियों पर ध्यान दिया है. साल 2027 में यूपी में चुनाव होने हैं, इसलिए हमारी पार्टी के नेता शौकत अली और पूरी टीम इसकी तैयारी में जुटी है. मैंने वहां जाकर कहा कि अगर बीजेपी को दोबारा सत्ता में आने से रोकने के लिए कोई गठबंधन बनता है, तो मैं तैयार हूं. हमारा मकसद यह पक्का करना है कि वहां से हमारी पार्टी के जो उम्मीदवार जीतें, वे विधायक बनें और विधानसभा पहुंचे.

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यह पूछे जाने पर कि उनके एक्टिव होने से मुस्लिम मतों में बंटवारा होगा, ओवैसी ने कहा कि- यह बंटवारे का सवाल नहीं है. मैंने बिहार में भी यही बात कही थी कि हमारे साथ गठबंधन करें. हमारे अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने एक चिट्ठी भी लिखी थी. उसे नजरअंदाज कर दिया गया, और नतीजा आपने देखा ही. राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के तीन विधायकों और RJD के एक मुस्लिम विधायक ने उनका साथ नहीं दिया.

ओवैसी ने कहा कि जब मैं चुनाव लड़ता हूं, तो हमेशा मुझ पर ही इसका आरोप लगाया जाता है. मुझे आपके गठबंधन करने से कोई दिक्कत नहीं है. पिछली बार हमने बाबू सिंह कुशवाहा के साथ गठबंधन किया था, जो आज जौनपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद हैं. अब देखिए क्या होता है, ये तो लोगों पर है लेकिन हम तो पूरी कोशिश करेंगे.

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बता दें ओवैसी ने 14 जून को बहराइच स्थित मटेरा में सभा की थी और यूपी चुनाव का बिगुल फूंका था. उन्होंने मटेरा से शौकत अली को पार्टी का प्रत्याशी भी बना दिया है.