'ये तो कॉकरोच लूट ले गए', राहुल गांधी के कार्यक्रम पर बोले बृजभूषण शरण सिंह

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के प्रयागराज में होने वाले कार्यक्रम 'छात्रों की गूंज' को इजाज़त मिल गई है. जिसके बाद राहुल गांधी 8 अगस्त को छात्रों से संवाद करेंगे. इस पर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद और बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह की प्रतिक्रिया आई हैं. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अब बहुत दे कर दी है.

बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम पर कहा कि "मैं राहुल गांधी के इस कदम का स्वागत करता हूँ कि वो छात्रों से संवाद करने जा रहे हैं. लेकिन, अब उन्होंने बहुत देर कर दी है. ये काम उनको एक साल या दो साल पहले ही करना चाहिए था.

राहुल गांधी के कार्यक्रम पर बोले बृजभूषण शरण सिंह

बीजेपी नेता ने कहा कि छात्रों की जो भी समस्या थी, उसको तो कॉकरोच जनता पार्टी लूट ले गई. कॉकरोच पार्टी ने जिस समस्या उठाया है, ये समस्या कोई अचानक तो पैदा नहीं हुई थी. लेकिन, राहुल गांधी की समझ में नहीं आया. अगर उन्होंने पेपर लीक के प्रकरण पर लोकसभा के अंदर कोई उन्होंने बड़ा वक्तव्य दिया हो, डिबेट रखा हो, चर्चा रखा हो तो बताएं.

बृजभूषण ने कहा कि जब कॉकरोच पार्टी इस समस्या को लूट ले गई और प्रधानमंत्री, धर्मेंद्र प्रधान और भारतीय जनता पार्टी ने जितनी डिमांड थी उससे ज्यादा कर दिया, तो अब इसमें कुछ बचा ही नहीं. इनकी जूठन खाने की आदत है. लेकिन, फिर भी हम उनके इस कदम का स्वागत करते हैं. देर आए पर बहुत देर हो गई, अब कुछ बचा नहीं है.

SIR में मां को नोटिस मिलने पर भड़के पूर्व विधायक, प्रशासन को दी अनशन की धमकी

प्रयागराज में 8 अगस्त होगा कार्यक्रम

बता दें कि 8 अगस्त शनिवार को प्रयागराज के केपी ग्राउंड में राहुल गांधी छात्रों के साथ संवाद करेंगे. इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्रों के आने का अनुमान है. काँग्रेस दो महीने से इस कार्यक्रम की तैयारी कर रही थी लेकिन, दो-तीन दिन पहले ही केपी ट्रस्ट ने कार्यक्रम की अनुमति का रद्द कर दिया, जिसके बाद काँग्रेस की ओर से तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली थी हालांकि अब ट्रस्ट ने फिर से कुछ शर्तों के साथ इसे इजाजत दे दी है.

टिफिन में ड्रग्स, इंटरनेट गायब, गोरखपुर यूनिवर्सिटी की व्यवस्था पर भड़कीं राज्यपाल