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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडSIR में मां को नोटिस मिलने पर भड़के कांग्रेस के पूर्व विधायक, दी अनशन की धमकी

SIR में मां को नोटिस मिलने पर भड़के कांग्रेस के पूर्व विधायक, दी अनशन की धमकी

Udham Singh Nagar News: उत्तराखंड के उधमसिंह नगर में कांग्रेस के पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल की मां को SIR में नोटिस मिल गया है, जिससे ग़ुस्साए नेता ने प्रशासन को अनशन की चेतावनी दी है.

Written By : एबीपी यूपी डेस्क |  Updated at : 07 Aug 2026 11:20 AM (IST)
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उत्तराखंड के ऊधमसिंह नगर में एसआईआर (SIR) को लेकर राजनीतिक माहौल गरमा गया है. बाजपुर और किच्छा के बाद अब रुद्रपुर में भी इसका विरोध तेज हो गया है. कांग्रेस नेता एवं पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल ने उनकी मां के नाम पर एसआईआर में आपत्ति दर्ज कराई गई है, जिसके बाद उन्होंने इस प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए विरोध किया और एसडीएम कार्यालय के बाहर आमरण अनशन की चेतावनी दी है.

कांग्रेस नेता ने मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत नाम, पते और मैपिंग में गड़बड़ियों को लेकर जारी किए गए नोटिसों पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि कुछ लोग जानबूझकर बड़े पैमाने पर फर्जी आपत्तियां दर्ज करा रहे हैं. उनकी माताजी के नाम को लेकर भी नोटिस जारी किया गया है, जिस पर उन्होंने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई. 

एसआईआर प्रक्रिया को लेकर उठाए सवाल

राजकुमार ठुकराल ने आरोप लगाया कि एसआईआर प्रक्रिया के दौरान कुछ लोगों द्वारा बड़ी संख्या में आपत्तियां दर्ज कराई जा रही हैं, जिससे आम नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. यहां तक की उनकी माता के नाम पर भी आपत्ति दर्ज की गई है. उन्होंने इस पूरे मामले को लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर बड़ा सवाल बताया और निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए जल्द निस्तारण की मांग की है.  

कांग्रेस नेता ने दी आमरण अनशन की चेतावनी

पूर्व विधायक ने चेतावनी दी कि यदि अगर जल्द इसे लेकर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो वह जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर आमरण अनशन शुरू करेंगे. ठुकराल ने कहा कि प्रदेश में एसआईआर का काम बीएलओ बहनों ने बहुत अच्छी तरीके से किया है. जो पूरी पारदर्शिता के साथ काम कर रही थी उनके काम पर भरोसा न करके आज एक राजनैतिक दल द्वारा आपत्तियां लगाई जा रही है. 

उन्होंने कहा कि अभी तक आपत्तियों को लेकर जिला प्रशासन एक क़दम भी आगे नहीं बढ़ा है. मेरी मां हमारे परिवार की मुखिया है लेकिन, उनके वोट को भी चैलेंज कर दिया गया है. हम 60-62 सालों से यहां रहते हैं. सब लोग हमें जानते हैं. उनका वोट भी हटा दिया है. ये लोग अप जनता के वोट कटवाना चाहते हैं. 

उधमसिंह नगर से विकास कुमार की रिपोर्ट

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Published at : 07 Aug 2026 11:20 AM (IST)
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Udhamsingh Nagar UTTARAKHAND NEWS
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