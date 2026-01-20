सोने-चांदी के बढ़ते दामों पर सपा चीफ अखिलेश यादव का तंज, सीएम योगी के लिए कह दी ऐसी बात?

देश में सोमवार को चांदी 10,000 रुपये की जोरदार उछाल के साथ तीन लाख रुपये प्रति किलोग्राम के रिकॉर्ड स्तर को पार कर गई जबकि सोना भी 1,900 रुपये उछलकर 1.48 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के नए शिखर पर पहुंच गया. अब इस पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसा है.

सोशल मीडिया साइट एक्स पर अखिलेश ने लिखा कि भ्रष्ट-भाजपाई अर्थव्यवस्था का न्यू कांसेप्ट. भ्रष्टाचार का ठोसीकरण = भ्रष्ट उपायों से कमाए गए, नक़द तरल द्रव्य रूपी धन को बहुमूल्य धातुओं में बदलना.

कन्नौज सांसद ने लिखा कि विशेष : भाजपा राज में भ्रष्टाचार का ठोसीकरण अर्थव्यवस्था की नयी अवधारणा है, जिसमें मूल्य बढ़ने से, मांग घटती नहीं बल्कि बढ़ जाती है. इससे मांग बढ़ती है तो मूल्य पुनः और बढ़ जाता है.

सीएम योगी आदित्यनाथ के इस बयान के जरिए कसा तंज

उन्होंने लिखा कि समाज पर असर : बहुमूल्य धातुओं का मूल्य बढ़ने से घर-मोहल्लों, दुकान-बाजारों में चोरी, सेंधमारी, लूटपाट, राहजनी, छिनैती की घटनाएं बहुत बढ़ जाती हैं, जिसके लिए अतिरिक्त सुरक्षा बल की आवश्यकता पड़ती है. जिससे भाजपा राज में पहले से लचर पुलिस-व्यवस्था पर अतिरिक्त दबाव बढ़ता है जिसके परिणामस्वरूप पुलिसिंग बेहद निष्क्रिय हो जाती है और अपराधी तत्व और भी ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं.

सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा वाराणसी स्थित मणिकर्णिका घाट पर हुई तोड़फोड़ के संदर्भ में दिए गए बयान का अप्रत्यक्ष तौर पर जिक्र करते हुए अखिलेश ने लिखा कि अगर विश्वास न हो तो ‘एआई’ की सहायता से इस मूल्य वृद्धि की एनालिसिस करा ली जाए.

सर्राफा कारोबारियों ने कहा कि घरेलू और वैश्विक बाजारों में मजबूत मांग बने रहने से चांदी के दाम में जबर्दस्त तेजी देखी गई. सोमवार को चांदी का कारोबार 3,02,600 रुपये प्रति किलोग्राम पर हुआ जो तीन लाख रुपये से ऊपर का पहला बंद भाव है. शुक्रवार को चांदी 2,92,600 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी.