एक्सप्लोरर
गाजीपुर में 46 फीसदी वोटर्स का फिर से किया जा रहा वेरिफिकेशन, जानें क्यों आई ये नौबत?
Ghazipur News: गाजीपुर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से पहले करीब 13 लाख संदिग्ध वोटरों के नाम का मामला सामने आया है. अब 46.8 प्रतिशत मतदाताओं का फिर से सत्यापन किया जा रहा है.
राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से गाजीपुर जिला प्रशासन को प्रेषित वोटर लिस्ट में जिले में करीब 13 लाख 25 हजार 998 मतदाता ऐसे हैं, जिनका नाम और पिता का नाम एक समान है, इस वजह से इन मतदाताओं स्थिति संदिग्ध मानी जा रही है. अब इनकी आधार कार्ड से सघन जांच कराई जा रही है.
राज्य चुनाव आयोग की ओर से भेजी गई सूची के आधार पर जिले के सभी ब्लॉकों में सत्यापन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. प्रशासन की ओर से संबंधित मतदाताओं से संपर्क कर उनके आधार कार्ड मांगे जा रहे हैं. आधार संख्या के अंतिम चार अंको का मिलान किया जा रहा है, यदि आधार नंबर अलग-अलग पाए गए तो ऐसे मतदाताओं का नाम सुरक्षित रहेंगे, लेकिन आधार नंबर सामान मिलने पर डुप्लीकेट वोटर मान कर नाम काटे जाएंगे.
राज्य चुनाव आयोग की ओर से भेजी गई सूची के आधार पर जिले के सभी ब्लॉकों में सत्यापन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. प्रशासन की ओर से संबंधित मतदाताओं से संपर्क कर उनके आधार कार्ड मांगे जा रहे हैं. आधार संख्या के अंतिम चार अंको का मिलान किया जा रहा है, यदि आधार नंबर अलग-अलग पाए गए तो ऐसे मतदाताओं का नाम सुरक्षित रहेंगे, लेकिन आधार नंबर सामान मिलने पर डुप्लीकेट वोटर मान कर नाम काटे जाएंगे.
कहां कितने संदिग्ध वोटर किए गए चिन्हित?
राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से संदिग्ध वोटर्स की सूची जिला प्रशासन को उपलब्ध कराई गई है. सैदपुर ब्लॉक में 111614, करंडा विकास खंड में 60496 कासिमाबाद में 105700, जखनियां में 92974, सदात में 99241, मनिहारी में 91754, जमानिया में 83156, देवकली में 89500, रेवतीपुर में 64820, बाराचंवर में 76105, भदौरा में 69439, भांवरकोल में 67794, मरदह में 75714, मुहम्मदाबाद में 82208 बिरनो में 85081, सदर में 80402 संदिग्ध वोटर चिन्हित हुए है, जिनका फिर से सत्यापन कराया जा रहा है.
सत्यापन कार्य के लिए लगाए गए बीएलओ
मुख्य विकास अधिकारी संतोष कुमार वैश्य ने बताया कि इस तरह की एक लिस्ट शासन के द्वारा आई है, जिसमें एक ही नाम और उनके पिता का नाम कई मतदाताओं के होने का मामला आया है. इसे लेकर अब बीएलओ को लगाया गया है और ऐसे मतदाताओं से उनका आधार के अंतिम चार अंक लिया जा रहा है और उसे मिलान कर मतदाताओं का पुष्टि कर उनके नाम का वेरीफाई कर आगे की कार्रवाई की जा रही है.
हिंदी समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें ABP News पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट एबीपी न्यूज़ लाइव पर पढ़ें बॉलीवुड, लाइफस्टाइल, राज्य और खेल जगत, से जुड़ी ख़बरें
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
'US का अच्छा पार्टनर नहीं भारत', ट्रेड डील से पहले निक्की हेली के बेटे का एंटी इंडिया पोस्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
इलाहाबाद HC ने UP पुलिस के एनकाउंटर पर उठाए सवाल, ओम प्रकाश राजभर बोले- 'पुलिस जो काम कर रही...'
क्रिकेट
पांचवें टी20 में भारत ने न्यूजीलैंड गेंदबाजों की उड़ाई धज्जियां, बनाया तीसरा सबसे बड़ा स्कोर; ईशान किशन का शतक
विश्व
ईरान पर हमला करने के लिए US को उकसा रहा सऊदी? व्हाइट हाउस में हुई सीक्रेट मीटिंग के खुले राज
Advertisement
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
7 Photos
Magh Mela 2026 में बाबा बने आकर्षण का केंद्र, महंगी गाड़ियों का काफिला लाए हैं साथ, डिप्टी सीएम भी कर चुके हैं चर्चा, Pics
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
10 Photos
मकर संक्रांति से पहले प्रयागराज में 50 लाख ने गंगा में लगाई आस्था की डुबकी, 1 करोड़ तक पहुंच सकती है संख्या
Advertisement
Petrol Price Today₹ 94.72 / litre
New Delhi
Diesel Price Today₹ 87.62 / litre
New Delhi
Source: IOCL