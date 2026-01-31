हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बजटWPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडरामपुर: आजम खान से पत्नी-बहन और बेटे ने जेल में की मुलाकात, 2 पैन कार्ड केस में बंद हैं सपा नेता

रामपुर: आजम खान से पत्नी-बहन और बेटे ने जेल में की मुलाकात, 2 पैन कार्ड केस में बंद हैं सपा नेता

Azam Khan News: सपा नेता से उनकी पत्नी-बेटे और बहन ने जेल में करीब 1 घंटे तक मुलाकात की. पैन कार्ड में गड़बड़ी, आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और जालसाजी से संबंधित धाराओं में कोर्ट ने उन्हें सजा सुनाई है.

By : उबैदुर रहमान | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 31 Jan 2026 03:21 PM (IST)
Preferred Sources

रामपुर जिला कारागार में बंद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद आजम खान से पत्नी तंजीन फातिमा, बड़े बेटे अदीब आजम खान और बहन निखत अखलाक ने मुलाकात की है. सपा नेता से यह मुलाकात लगभग आधे से 1 घंटे चली. इस दौरान पत्नी-बेटे और बहन ने मीडिया से दूरी बनाई.

बता दें कि सपा नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को पैन कार्ड से जुड़े मामले में (17 नवंबर 2025) को गड़बड़ी के आरोपों के चलते 7 साल की सजा सुनाई गई है. जिसकी वजह से वह अपने बेटे संग रामपुर जेल में बंद हैं.

रामपुर एमपी-एमएलए कोर्ट ने ठहराया दोषी

फर्जी पैन कार्ड में गड़बड़ी, आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और जालसाजी से संबंधित धाराओं में कोर्ट ने उन्हें सजा सुनाई है. आरोप है कि अब्दुल्ला आजम ने अपने दो पैन कार्ड अलग-अलग जन्मतिथि के आधार पर बनवाए थे.

अब्दुल्ला आजम पर यह भी आरोप है कि चुनाव लड़ने के लिए उनके द्वारा दूसरा पैन कार्ड बनवाया गया. इसी वजह से उनके पिता आजम खान पर साजिश और सहयोग करने का आरोप लगा. इस मामले में रामपुर की शहर सीट से बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना हनी ने मुकदमा दर्ज कराया था.

भाभी के इंतकाल में शामिल होने के लिए मांगी थी पैरोल

आजम खान ने (15 दिसंबर 2025) को अपनी भाभी के नमाज-ए-जनाजा में शामिल होने के लिए रामपुर जेल प्रशासन से पैरोल की मांग की थी. आजम खान के भांजे फरहान खान ने जिला मजिस्ट्रेट रामपुर को एक पत्र भेजकर आजम खान और अब्दुल्ला आजम को मुमताज पार्क के पास स्थित कब्रिस्तान में नमाज-ए-जनाजा में शामिल होने के लिए पैरोल की अनुमति देने का अनुरोध किया था.

फरहान खान ने पत्र में लिखा था कि प्रार्थी के मामा आजम खान और उनके पुत्र अब्दुल्ला आजम खान इस समय रामपुर जिला जेल में निरुद्ध हैं. आजम खान की भाभी सलमा शहनाज का इंतकाल हो गया है. उनका यह वैधानिक अधिकार है कि वे अंतिम संस्कार में शामिल हो सकें.

और पढ़ें
Published at : 31 Jan 2026 03:21 PM (IST)
Tags :
Abdullah Azam UP NEWS AZam Khan Rampur News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
बलूचिस्तान में फिर बगावत का बिगुल! BLA ने ऑपरेशन हेरोफ 2.0 को दिया अंजाम, कम से कम 12 PAK सैनिकों की मौत
बलूचिस्तान में फिर बगावत का बिगुल! BLA ने ऑपरेशन हेरोफ 2.0 को दिया अंजाम, 12 PAK सैनिकों की मौत
राजस्थान
साध्वी प्रेम बाईसा की मौत मामले में SIT का गठन, जोधपुर पुलिस कमिश्नर ने दिए जांच के आदेश
साध्वी प्रेम बाईसा की मौत मामले में SIT का गठन, जोधपुर पुलिस कमिश्नर ने दिए जांच के आदेश
क्रिकेट
IND vs PAK: पाकिस्तान के खिलाफ मैच से पहले सचिन तेंदुलकर ने की टीम इंडिया से बात, वीडियो कॉल पर दिया गुरुमंत्र
पाकिस्तान के खिलाफ मैच से पहले सचिन तेंदुलकर ने की टीम इंडिया से बात, वीडियो कॉल पर दिया गुरुमंत्र
साउथ सिनेमा
'प्रोड्यूसर के लिए लग रहा बहुत बुरा', 'जन नायकन' विवाद पर थलपति विजय ने तोड़ी चुप्पी
'प्रोड्यूसर के लिए लग रहा बहुत बुरा', 'जन नायकन' विवाद पर थलपति विजय ने तोड़ी चुप्पी
Advertisement

वीडियोज

Kohrra Season 2: Quiet tone, psychological pressure और grounded realism ने फिर जीता audience का दिल
India Oil Strategy Shift Explained | Russia से Venezuela तक का Geopolitical Game | Paisa Live
Sunetra Pawar Deputy CM Oath: Sunetra Pawar की शपथ से ठीक पहले आ गई चौंकाने वाली खबर
Budget Fear vs Market Reality: Investors क्या समझें? | Paisa Live
Ajit Pawar Death: मौत से पहले Sharad Pawar और Ajit Pawar का वो वीडियो जिसने मचाई राजनीति में हलचल !
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
बलूचिस्तान में फिर बगावत का बिगुल! BLA ने ऑपरेशन हेरोफ 2.0 को दिया अंजाम, कम से कम 12 PAK सैनिकों की मौत
बलूचिस्तान में फिर बगावत का बिगुल! BLA ने ऑपरेशन हेरोफ 2.0 को दिया अंजाम, 12 PAK सैनिकों की मौत
राजस्थान
साध्वी प्रेम बाईसा की मौत मामले में SIT का गठन, जोधपुर पुलिस कमिश्नर ने दिए जांच के आदेश
साध्वी प्रेम बाईसा की मौत मामले में SIT का गठन, जोधपुर पुलिस कमिश्नर ने दिए जांच के आदेश
क्रिकेट
IND vs PAK: पाकिस्तान के खिलाफ मैच से पहले सचिन तेंदुलकर ने की टीम इंडिया से बात, वीडियो कॉल पर दिया गुरुमंत्र
पाकिस्तान के खिलाफ मैच से पहले सचिन तेंदुलकर ने की टीम इंडिया से बात, वीडियो कॉल पर दिया गुरुमंत्र
साउथ सिनेमा
'प्रोड्यूसर के लिए लग रहा बहुत बुरा', 'जन नायकन' विवाद पर थलपति विजय ने तोड़ी चुप्पी
'प्रोड्यूसर के लिए लग रहा बहुत बुरा', 'जन नायकन' विवाद पर थलपति विजय ने तोड़ी चुप्पी
इंडिया
SIT ने केसीआर को फिर भेजा समन, 1 फरवरी को आवास पर होगी पूछताछ, यर्रावेल्ली की मांग खारिज
SIT ने केसीआर को फिर भेजा समन, 1 फरवरी को आवास पर होगी पूछताछ, यर्रावेल्ली की मांग खारिज
इंडिया
मनोज तिवारी के नाम से चल रही फर्जी फेसबुक आईडी, बीजेपी सांसद ने दर्ज कराई FIR
मनोज तिवारी के नाम से चल रही फर्जी फेसबुक आईडी, बीजेपी सांसद ने दर्ज कराई FIR
हेल्थ
भारतीय रसोई में सरसों के तेल को क्यों माना जाता है बेस्ट, जानिए इससे दिल की सेहत को कैसे होता है फायदा
भारतीय रसोई में सरसों के तेल को क्यों माना जाता है बेस्ट, जानिए इससे दिल की सेहत को कैसे होता है फायदा
यूटिलिटी
अगर स्कूल बच्चियों को सेनेटरी पैड देने से कर दे इंकार तो कहां कर सकते हैं शिकायत, क्या है नियम
अगर स्कूल बच्चियों को सेनेटरी पैड देने से कर दे इंकार तो कहां कर सकते हैं शिकायत, क्या है नियम
ENT LIVE
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
ENT LIVE
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
ENT LIVE
Mardaani 3 Review: Rani Mukerji एकदम छा गईं, हर किसी को चौंकाएगी कहानी
Mardaani 3 Review: Rani Mukerji एकदम छा गईं, हर किसी को चौंकाएगी कहानी
ENT LIVE
Shah Rukh Khan ने Netflix India के 10-Year Celebration Film को दी अपनी आवाज
Shah Rukh Khan ने Netflix India के 10-Year Celebration Film को दी अपनी आवाज
ENT LIVE
Netflix पर Dhurandhar हुई stream, cut scenes और censored dialogues को लेकर fans का फूटा गुस्सा
Netflix पर Dhurandhar हुई stream, cut scenes और censored dialogues को लेकर fans का फूटा गुस्सा
Embed widget