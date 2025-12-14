उत्तर प्रदेश में कोडीन कफ सिरप मामले में पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है, गाजीपुर में कोडीन कफ सिरप के अवैध कारोबार से जुड़े एक गंभीर मामले में पहली गिरफ्तारी हुई है. थाना कोतवाली पुलिस ने सैदपुर स्थित स्वस्तिक मेडिकल एजेंसी के संचालक को शनिवार को गिरफ्तार किया. यह कार्रवाई बीते 24 नवंबर को दर्ज एक मामले के तहत की गई है.

पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान सर्वांश वर्मा (38) पुत्र मोती चंद्र वर्मा के रूप में हुई है, जो वाराणसी के संजय नगर कॉलोनी, थाना कैंट का निवासी है. उसके खिलाफ थाना कोतवाली गाजीपुर में मुकदमा दर्ज किया गया है. यह मामला कोडीन युक्त कफ सिरप के अवैध भंडारण और वितरण से संबंधित है. पुलिस इस नेटवर्क की लंबे समय से जांच कर रही थी. इससे पहले, जांच के दौरान छह संदिग्ध व्यक्तियों को नोटिस जारी कर उनसे पूछताछ भी की जा चुकी थी.

फर्मों ने नहीं दिखाया कोडीन कफ सिरप से संबंधित कागजात

बता दें कि झारखंड के रांची स्थित फर्म से गाजीपुर की 6 फर्मों को करोड़ों रुपये के कोडीन युक्त कफ सिरप कि सप्लाई किया गया था. जब औषधि विभाग ने उन फर्म की जांच किया तब बिक्री किए गए कोडीन कफ सिरप से संबंधित कोई भी कागजात इन फार्मो के द्वारा नहीं दिखाया गया था.

कोडीन कफ सिरप तस्करी मामले में जारी है कार्रवाई

इसके बाद तब औषधि निरीक्षक बृजेश कुमार मिश्रा के द्वारा कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया था. जिसके बाद पुलिस इस मामले में लगातार जांच कर रही थी और इसी जांच के क्रम में पहली गिरफ्तारी कोतवाली पुलिस ने किया है. फिलहाल कोडीन युक्त कफ सिरप तस्करी का मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है.

वहीं, इस मामले को लेकर राजनीति जारी है, विपक्ष इस मामले पर प्रदेश सरकार को घेरने का काम रहा है, यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने बीते दिनों अलीगढ़ में योगी सरकार पर जुबानी हमला बोला था.