हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअलीगढ़: दामाद के साथ भागने वाली सास अब बहनोई संग फरार, नकदी और गहने भी ले गई साथ

अलीगढ़: दामाद के साथ भागने वाली सास अब बहनोई संग फरार, नकदी और गहने भी ले गई साथ

Aligarh News: दामाद के साथ भागने वाली अलीगढ़ की सास की लव स्टोरी में ट्विस्ट आ गया है, अब महिला नए पति राहुल को छोड़कर अपने बहनोई के साथ फरार हो गई है.

By : खालिक अंसारी, अलीगढ़ | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 12 Feb 2026 05:09 PM (IST)
Preferred Sources

यूपी के अलीगढ़ का सास और दामाद कांड 10 महीने पहले शुरू हुआ, लेकिन वही मामला अब एक बार फिर सुर्खी बन चुका है. अब इस मामले में नया मोड़ सामने आया है, जो सास 10 महीने पहले अपने दामाद के साथ फरार हो गई थी, अब वही सास बहनोई के साथ फरार हो गई है. पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई का आश्वासन दिया है.

दरअसल पूरा मामला जिला अलीगढ़ के मडराक और दादों थाना क्षेत्रों का है, जहां बीते दस महीनों से सास और दामाद कांड चर्चाओं का केंद्र बना हुआ था. अब वही महिला एक बार फिर सुर्खियों में आ गई है. अपने होने वाले दामाद के साथ अपना घर छोड़कर जाने वाली यह सास, अब अपने ही बहनोई के साथ फरार हो गई है. इस घटना ने न सिर्फ परिवार बल्कि पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है.

बेटी के होने पति के साथ बिहार चली गई थी महिला

बताते चलें कि मडराक थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी यह महिला अप्रैल 2025 में उस समय चर्चा में आई थी, जब वह अपनी बेटी के होने वाले पति राहुल के साथ घर छोड़कर चली गई थी. मडराक थाने में दोनों की काउंसलिंग कराई गई. काफी समझाने-बुझाने के बाद पुलिस ने दोनों को एक साथ रहने की अनुमति दे दी थी. इसके बाद महिला और राहुल बिहार के सीतामढ़ी जिले चले गए थे, जहां वे पिछले कई महीनों से रह रहे थे.

बिहार में शुरू हुआ नया जीवन

राहुल का कहना है कि सीतामढ़ी में उसने कपड़े के कारोबार से जुड़ा काम शुरू किया था. दोनों वहीं किराए के मकान में रह रहे थे. शुरुआत में सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन धीरे-धीरे महिला का अपने मायके पक्ष से संपर्क बढ़ने लगा. राहुल के अनुसार, बीते कुछ महीनों से महिला अपनी बेटी, बहन और बहनोई से लगातार फोन पर बात कर रही थी. हालांकि, पहले भी परिवार की ओर से धमकियां मिली थीं, लेकिन बाद में बातचीत के जरिए विवाद को सुलझा लिया गया था. 

गहने लेकर बहनोई के साथ भागी महिला

राहुल के मुताबिक, छह फरवरी को वह रोज की तरह काम पर गया हुआ था. इसी दौरान गंगीरी थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी उसका बहनोई सीतामढ़ी स्थित उसके घर पहुंचा. आरोप है कि बहनोई ने महिला को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया. जब राहुल शाम को लौटा तो घर पर न तो महिला थी और न ही उसका सामान. जांच करने पर पता चला कि महिला अपने साथ करीब दो लाख रुपये नकद और जेवरात भी ले गई है.

इस घटना के बाद राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई. उसने पहले सीतामढ़ी जिले की स्थानीय पुलिस को सूचना दी और मदद की गुहार लगाई. राहुल का आरोप है कि वहां से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई. इसके बाद वह अलीगढ़ लौट आया और दादों थाना पहुंचकर पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई.

महिला के पहले पति ने भी किया विवाह

इस पूरे घटनाक्रम के बीच महिला के पति की जिंदगी ने भी नया मोड़ ले लिया है. ग्रामीणों के अनुसार, दामाद के साथ भागने की घटना के बाद पति ने सामाजिक दबाव और पारिवारिक परिस्थितियों के चलते दूसरी शादी कर ली है. बताया जा रहा है कि करीब 15 दिन पहले ही उसने दूसरी शादी की है. महिला के दो बच्चे हैं—एक बेटी, जिसकी शादी तय थी, और एक बेटा. मां के इस फैसले ने बच्चों के भविष्य और मानसिक स्थिति पर गहरा असर डाला है.

पुलिस की सीमाएं, कार्रवाई पर सवाल

फिलहाल दादों थाना प्रभारी सरिता द्विवेदी का कहना है कि यह मामला बिहार के सीतामढ़ी जिले से जुड़ा है, जो नेपाल बॉर्डर के पास स्थित है. इसलिए स्थानीय स्तर पर सीधे कार्रवाई करना संभव नहीं है. उन्होंने बताया कि शिकायत दर्ज कर ली गई है और संबंधित जिले की पुलिस को अवगत कराया जाएगा. हालांकि, राहुल का कहना है कि उसे अब तक कहीं से कोई ठोस मदद नहीं मिली है.

Published at : 12 Feb 2026 05:09 PM (IST)
UP NEWS Aligarh News
