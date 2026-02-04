'मेरी फूल सी बेटियां थीं', गाजियाबाद में 3 बेटियों की लाश देख बदहवास हुई मां, रो-रोकर बुरा हाल

गाजियाबाद की भारत सोसाइटी में एक मां की चीख-पुकार सुनकर हर किसी का कलेजा फट गया, आंखों के सामने उसकी तीन नाबालिग बेटियों की लाशें पड़ी हुई थीं, बदहवास मां कभी खुद को चप्पलों से मारती तो कभी भगवान को कोस रही थी कि हे भगवान तूने क्या किया? ये मंजर जिसने भी देखा उसकी आंखों में आंसू आ गए.

ये दर्दनाक घटना मंगलवार की रात गाजियाबाद की भारत सिटी सोसाइटी में हुई, जहां तीन नाबालिग बहनों ने नौंवी मंजिल से कूदकर जान दे दी. तीन बहनों को ऑनलाइन कोरियन लव गेम खेलने की लत थी. मां ने जब उन्हें फ़ोन पर गेम खेलते देखा तो उनसे मना किया और फ़ोन लेकर कमरे से चली गई, जिसके बाद बच्चियों ने ये खौफनाक कदम उठा लिया.

बेटियों के शव देख बदहवास हुई मां

इस घटना की जानकारी जब परिजनों को हुई तो उनपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा. मां ने जब तीनों बच्चियों की शव पड़े देखे तो वो बदहवास हो गई और उसके रुदन ने हर किसी के सीने को चीर कर रख दिया. वो अपने आप को कोसने लगी रोते हुए कहा कि मेरी फूल सी बच्चियां थी, तीनों चलीं गईं... मैं क्यों उन्हें छोड़कर गईं..हे भगवान तूने क्या किया..मैंने क्यों इन्हें गेम खेलने से रोका..?

सोसाइटी के लोगों ने मां को संभालने की कोशिश की लेकिन उसकी हालत बहुत ख़राब थी. कई बार तो वो अपने आप को ही चप्पलों से पीटने से लगी. पुलिस की टीम जब उन बच्चियों के शवों को ले जाने लगी तो मां पुलिस के सामने आ गई और रोकने लगी. मेरी बेटियों को मत ले जाओ.. मैं इनके बिना अब कैसे जी पाऊंगी..?

इस घटना के बाद पूरी सोसाइटी में सनसनी मच गई है. जिसने भी इस ख़बर को सुना वो हैरान रह गया. पुलिस ने बच्चियों के शवों को कब्जे में ले लिया, पुलिस का कहना है कि आत्महत्या की वजह साफ़ नहीं है. परिजनों का कहना है कि बच्चियों को ऑनलाइन गेमिंग की आदत थी. मां ने उन्हें ऐसा करने से मना किया था. पुलिस आगे की विधिक कार्रवाई में जुट गई है.