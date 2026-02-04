हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडगाजियाबाद में 3 सगी बहनों ने एकसाथ कूदकर दी जान! 12, 14 और 16 थी उम्र, घर में पसरा मातम

गाजियाबाद में 3 सगी बहनों ने एकसाथ कूदकर दी जान! 12, 14 और 16 थी उम्र, घर में पसरा मातम

Ghaziabad Suicide: गाजियाबाद में ऑनलाइन गेम की लत के चलते तीन सगी बहनों ने नौवीं मंजिल से कूदकर जान दे दी. तीनों की उम्र 16 साल, 14 और 12 साल बताई जा रही हैं.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 04 Feb 2026 09:14 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है जहां  तीन सगी बहनों ने नौवीं मंजिल से कूद कर आत्महत्या कर ली. इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है. पुलिस के मुताबिक इन्हें ऑनलाइन गेम खेलने की लत थी, परिजनों ने जब उन्हें गेम खेलने से मना किया तो उन्होंने ये ख़तरनाक कदम उठा लिया. 

ये घटना गाजियाबाद के थाना टीला मोड़ में स्थित भारत सिटी सोसाइटी की बताई जा रही है. ये तीनों बहनें भारत सिटी के टॉवर नंबर B1 के फ्लैट नंबर 907 में रहती थीं. इनकी उम्र 16 साल, 14 और 12 साल बताई जा रही हैं. तीनों बहनों को ऑनलाइन गेम खेलने की आदत थी, वो अक्सर अपना सारा वक्त गेम खेलने में ही बिताती थी, 

ऑनलाइन गेम की लत बनी जानलेवा

मंगलवार की रात को भी वो ऑनलाइन गेम खेल रही थी, परिजनों ने जब उनसे ये गेम खेलने से मना किया तो वो नहीं मानी और नाराज हो गई. इसके बाद जब परिजन कमरे से बाहर चले गए तो तीनों ने गुस्से में अपार्टमेंट की नौंवी मंजिल से छलांग लगा थी. जिससे उनकी मौत हो गई. 

तीन सगी नाबालिग बहनों ने की आत्महत्या

परिवार में एक साथ तीनों नाबालिग बहनों की मौत से माता-पिता पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. उनका रो-रोकर बुरा हाल है. इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है. मौके पर आसपास बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए. 

मामले की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों बहनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस के मुताबिक़ तीनों ने आत्महत्या क्यों की इसकी वजह साफ़ नहीं हो सकी हैं. कमरे से कोई सुसाइड नोट भी नहीं मिला है. परिजनों का कहना है कि उन्हें ऑनलाइन गेम खेलने की लत थी, घटना की रात परिजनों ने उनसे गेम खेलने से मना किया था. 

इनपुट- विपिन तोमर

बलिया में अवैध अतिक्रमण हटाने गई पुलिस और प्रशासन की टीम पर हमला, ग्रामीणों ने किया पथराव

Published at : 04 Feb 2026 09:14 AM (IST)
Tags :
Ghaziabad News UP NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Gaddafi Son Dead: पूर्व तानाशाह गद्दाफी के बेटे सैफ अल-इस्लाम की गोली मारकर हत्या, पिता ने 42 साल किया लीबिया पर राज
पूर्व तानाशाह गद्दाफी के बेटे सैफ अल-इस्लाम की गोली मारकर हत्या, पिता ने 42 साल किया लीबिया पर राज
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र पुलिस ने X को भेजा नोटिस, 'गजब भाउ' अकाउंट होगा डिलीट? CM देवेंद्र फडणवीस से जुड़ा मामला
महाराष्ट्र पुलिस ने X को भेजा नोटिस, 'गजब भाउ' अकाउंट होगा डिलीट? CM देवेंद्र फडणवीस से जुड़ा मामला
इंडिया
Weather Forecast: यूपी के 25 जिलों में बारिश संग ओले...IMD की चेतावनी, दिल्ली-पंजाब से बिहार-राजस्थान तक कैसा रहेगा मौसम?
यूपी के 25 जिलों में बारिश संग ओले...IMD की चेतावनी, दिल्ली-पंजाब से बिहार-राजस्थान तक कैसा रहेगा मौसम?
क्रिकेट
डेब्यू करते ही सस्पेंड हुआ ये क्रिकेट खिलाड़ी, मैच खत्म होते ही टीम से कर दिया गया था बाहर, जानिए वजह
डेब्यू करते ही सस्पेंड हुआ ये क्रिकेट खिलाड़ी, मैच खत्म होते ही टीम से कर दिया गया था बाहर, जानिए वजह
Advertisement

वीडियोज

वड़ा पाव गर्ल के घर में तूफान !
UP News: मुफ्त मोमोज के बदले 85 लाख के गहने! सातवीं के बच्चे से ठगी | ABP News
Janhit with Chitra Tripathi: 'फादर ऑफ डील' से विपक्ष की क्यों बढ़ी मुश्किल? | India US Trade Deal
Bharat Ki Baat: भारत-अमेरिका की डील...हो गई सील! | Rahul Gandhi | Congress Protest
Chitra Tripathi: किसानों के हित की गारंटी, डील से देगी BJP? | India US Trade Deal | US Tariff |Trump
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Gaddafi Son Dead: पूर्व तानाशाह गद्दाफी के बेटे सैफ अल-इस्लाम की गोली मारकर हत्या, पिता ने 42 साल किया लीबिया पर राज
पूर्व तानाशाह गद्दाफी के बेटे सैफ अल-इस्लाम की गोली मारकर हत्या, पिता ने 42 साल किया लीबिया पर राज
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र पुलिस ने X को भेजा नोटिस, 'गजब भाउ' अकाउंट होगा डिलीट? CM देवेंद्र फडणवीस से जुड़ा मामला
महाराष्ट्र पुलिस ने X को भेजा नोटिस, 'गजब भाउ' अकाउंट होगा डिलीट? CM देवेंद्र फडणवीस से जुड़ा मामला
इंडिया
Weather Forecast: यूपी के 25 जिलों में बारिश संग ओले...IMD की चेतावनी, दिल्ली-पंजाब से बिहार-राजस्थान तक कैसा रहेगा मौसम?
यूपी के 25 जिलों में बारिश संग ओले...IMD की चेतावनी, दिल्ली-पंजाब से बिहार-राजस्थान तक कैसा रहेगा मौसम?
क्रिकेट
डेब्यू करते ही सस्पेंड हुआ ये क्रिकेट खिलाड़ी, मैच खत्म होते ही टीम से कर दिया गया था बाहर, जानिए वजह
डेब्यू करते ही सस्पेंड हुआ ये क्रिकेट खिलाड़ी, मैच खत्म होते ही टीम से कर दिया गया था बाहर, जानिए वजह
बॉलीवुड
रणवीर सिंह की ‘धुरंधर’ ने फिर कर डाला एक और बड़ा कारनामा, ध्वस्त किए 'दंगल'-'पीके' और 'K3G' समेत कई फिल्मों के रिकॉर्ड
‘धुरंधर’ ने कर डाला एक और बड़ा कारनामा, ध्वस्त किए दंगल-पीके समेत कई फिल्मों के रिकॉर्ड
जनरल नॉलेज
Gun Fired in Space: अंतरिक्ष में गोली चलाई जाए तो‌ क्या वह टारगेट हिट करेगी, जानें पृथ्वी से कितना अलग होगा परिणाम?
अंतरिक्ष में गोली चलाई जाए तो‌ क्या वह टारगेट हिट करेगी, जानें पृथ्वी से कितना अलग होगा परिणाम?
रिलेशनशिप
Anniversary Gift Ideas: एनिवर्सरी पर कपल्स के लिए ये ट्रेंडिंग और परफेक्ट गिफ्ट्स, बनाएं दिन खास और यादगार
एनिवर्सरी पर कपल्स के लिए ये ट्रेंडिंग और परफेक्ट गिफ्ट्स, बनाएं दिन खास और यादगार
ट्रेंडिंग
10 रुपये लेकर भोलेनाथ का आशीर्वाद दे रहा था बच्चा, लग गई भीड़; वीडियो वायरल
10 रुपये लेकर भोलेनाथ का आशीर्वाद दे रहा था बच्चा, लग गई भीड़; वीडियो वायरल
ENT LIVE
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया Avatar, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया Avatar, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
ENT LIVE
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया अवतार, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया अवतार, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge Teaser Review: hype के बाद भी वही पुराना Post Credit Scene
Dhurandhar: The Revenge Teaser Review: hype के बाद भी वही पुराना Post Credit Scene
ENT LIVE
Dhurandhar The Revenge Poster Out: Ranveer Singh Returns in Darker Avatar, Film Releases March 19, 2026
Dhurandhar The Revenge Poster Out: Ranveer Singh Returns in Darker Avatar, Film Releases March 19, 2026
ENT LIVE
Rohit Shetty पर firing मामले में बड़ा खुलासा, Bisnoi Gang से जुड़े आरोपी पकड़े गए
Rohit Shetty पर firing मामले में बड़ा खुलासा, Bisnoi Gang से जुड़े आरोपी पकड़े गए
Embed widget