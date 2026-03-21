गोरखपुर की मस्जिदों में अदा की गई ईद की नमाज', अमन और शांति की मांगी गई दुआ

माह-ए-रमजान के 30 रोजे के एवज अल्लाह तआला ने मुसलमानों को ईद का तोहफा अता किया. अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए गोरखपुर में ईद-उल-फित्र की नमाज शनिवार को मुहब्बत, अकीदत व रवायत के अनुसार अदा की गई. रिमझिम बारिश की हल्की फुहारों के बीच सुबह 7:00 से 10:30 बजे तक तय समय पर ईद-उल-फित्र की नमाज सभी ईदगाहों व मस्जिदों में अदा की गई. साथ ही पूरी दुनिया में अमन, शांति व जुल्म से निजात की दुआ मांगी गई.

पैगंबर-ए-इस्लाम हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद ओ सलाम का नजराना पेश किया गया. इसके बाद शुरू हुई ईद मुबारक, ईद मुबारक की सदा. हर ओर यह सदा गूंजने लगी. छोटे से लेकर बड़ों ने एक दूसरे को मुबारकबाद देनी शुरु की. गले मिले, हाथ मिलाया कहा ईद मुबारक. इसी के साथ ईदी भी बंटनी शुरू हुई. किसी को ईदी में पैसे मिले तो किसी को तोहफे. लोग एक दूसरे के घर आते रहे जाते रहे खुशियों का पैगाम बांटते रहे.

मस्जिदों और ईदगाहों में उमड़ा नमाजियों का हुजूम

शहर की सभी ईदगाहों व तमाम मस्जिदों में सुबह से ही नमाजियों का हुजूम उमड़ पड़ा. तय समय से पहले ईदगाह व मस्जिदें भर गईं. लोगों ने अन्य खाली जगहों पर जानमाज, चादर वगैरा बिछाई. कमेटियों द्वारा भी नमाज पढ़ने के लिए खास इंतजाम किया गया था. बच्चों से लेकर बड़ों के चेहरों पर खुशियों की चमक देखने लायक थी. ईद की नमाज के समय तक ईदगाह व मस्जिदों में नमाजियों की कतारें लग गईं. लोगों ने ईदगाह व मस्जिद के इमामों की तकरीर ध्यान लगा कर सुनी.

'अल्लाह की रजा में जिंदगी गुजारने का पैगाम'

मरकजी मदीना जामा मस्जिद रेती चौक में मुफ्ती मेराज अहमद कादरी ने कहा कि ईद भाईचारगी का त्योहार है. इसे सबके साथ मनाएं. गरीबों का भी ख्याल रखें, उन्हें अपनी खुशियों में शामिल करें. वहीं, सब्जपोश हाउस मस्जिद जाफरा बाजार में शहर काजी मुफ्ती मुहम्मद अजहर शम्सी व हाफिज रहमत अली निजामी ने कहा कि जिस तरह हमनें रमजान गुजारा है उसी तरह पूरी जिंदगी गुजारें ताकि अल्लाह राजी हो जाए. चिश्तिया मस्जिद बक्शीपुर में मौलाना महमूद रजा कादरी ने कहा कि ईद अल्लाह का ईनाम है. इबादतों के जरिए अल्लाह को राजी करें. नमाज जमात के साथ अदा करें.

इसी तरह ईदगाह इमामबाड़ा इस्टेट मियां बाजार में मौलाना रजाउल मुस्तफा अत्तारी, ईदगाह मुबारक खां शहीद नार्मल में मौलाना फैजुल्लाह कादरी व कारी नसीमुल्लाह, गौसिया जामा मस्जिद छोटे काजीपुर में मौलाना मोहम्मद अहमद निजामी, नूरी मस्जिद तुर्कमानपुर में मौलाना मो. असलम रज़वी, सुब्हानिया जामा मस्जिद तकिया कवलदह में मौलाना जहांगीर अहमद, बिलाल मस्जिद अलहदादपुर में कारी शराफत हुसैन कादरी आदि ने तकरीर की, ईद की नमाज पढ़ाई और खुत्बा पढ़ा.

मेले जैसा रहा माहौल

ईद के मौके पर नौजवानों ने मुस्लिम बाहुल्य मोहल्लों को रंग बिरंगी झंडियों से सजाया था. इसके अलावा तमाम तरह की गुब्बारों व खिलौनों की दुकानों पर बच्चों का हुजूम उमड़ पड़ा. बच्चों की खुशी देखते ही बन रही थी. फेसबुक, व्हाट्सएप, एक्स, इंस्ट्राग्राम पर ईद का ऐलान होने के बाद मुबारकबाद देने का सिलसिला ईद-उल-फित्र के पूरे दिन चलता रहा. खूब सेल्फी ली गयी. नौका विहार पर भी ईद की वजह से काफी चहल पहल व रौनक रही.

महिलाओं ने घरों में की इबादत

ईद की खुशियों में महिलाएं भी आगे रही. रमजान में जिस तरह अपने कर्तव्यों का पालन किया. घर व बाहर दोनों को संभाला. उसी तरह ईद की खुशियों में चार चांद लगाने में वह दिलो-जान से लगी रहीं. मेहमान नवाजी के लिए सेवईयां व लजीज व्यंजन बनाया. घरों में शुक्राने की नमाज अदा की. शाम को सज-धज कर रिश्तेदारों, पड़ोसियों के यहां ईद की मुबारकबाद देने भी गईं.

गिलाफ-ए-काबा व कदम रसूल की कराई जियारत

जाफरा बाजार स्थित सब्जपोश हाउस मस्जिद में बाद नमाज ईद-उल-फित्र काबा शरीफ का गिलाफ, पैगंबर-ए-इस्लाम हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों का निशान व इराक स्थित हजरत गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के मजार की ईट सलातो-सलाम के बीच जियारत कराई गई.

फातिहा पढ़ने वालों का लगा तांता

नार्मल स्थित हजरत मुबारक खां शहीद रहमतुल्लाह अलैह आदि दरगाहों पर जियारत करने वालों का तंता लगा रहा. इसी तरह शहर के कब्रिस्तानों पर फातिहा पढ़ने वालों का हुजूम उमड़ पड़ा. सभी ने पूर्वजों को याद कर फातिहा पढ़ मगफिरत की दुआएं मांगी. ईद-उल-फित्र की नमाज से पहले लोगों ने सदका-ए-फित्र अदा किया. लोगों ने ईदगाहों व मस्जिदों के बाहर गरीबों में फित्रा व जकात की रकम अदा की.