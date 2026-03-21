हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडMathura News: 'गौ रक्षक को मार दिया...', फरसा वाले बाबा की मौत पर बोले कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर

Mathura News: 'गौ रक्षक को मार दिया...', फरसा वाले बाबा की मौत पर बोले कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर

Mathura News: देवकीनंदन ठाकुर ने फरसा वाले बाबा की मौत को हत्या बताकर जांच की मांग की. जबकि पुलिस ने घने कोहरे में ट्रक से हुई टक्कर को हादसा बताते हुए गौ तस्करी से इनकार किया.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 21 Mar 2026 04:50 PM (IST)
Preferred Sources

कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने मथुरा में गोरक्षक चंद्रशेखर उर्फ ‘फरसा वाले बाबा’ की मौत पर गहरी चिंता जताई है. उन्होंने एक वीडियो जारी कर इस घटना को दुखद बताते हुए कहा कि उन्हें जानकारी मिली है कि बाबा की हत्या हुई है, जिसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए.

कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने वीडियो जारी कर कहा कि मथुरा में जो गौ रक्षक चंद्रशेखर बाबा 'फरसा वाले बाबा' आज जैसा मुझे बताया गया है. गौ तस्करों ने उनकी हत्या कर दी. ये दुखद है, कुछ दिन पहले गोवर्धन में गौ हत्या की बात सुनी थी, फिर कुछ दिन पूर्व वृंदावन के आसपास गौ हत्या की बात सुनी थी. आज फिर से यही घटना सुनने को मिली और आज तो गौ रक्षक बाबा को मार दिया गया. अब ये घटना है या सोची समझी हत्या है. इसकी जांच होनी चाहिए और ईमानदारी से जांच होनी चाहिए. मैं आशा करता हूं मथुरा के प्रशासन से ईमानदारी से इसकी जांच होगी और इस घटना में जो लोग सम्मिलित हैं उन पर कठोर कार्रवाई होगी.

मथुरा-वृंदावन में बंद होनी चाहिए गौ हत्या- देवकीनंदन ठाकुर

कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने आगे कहा कि एक और निवेदन राष्ट्रपति आज वृंदावन में थे उनके होते हुए अगर इतनी बड़ी घटना हुई है तो ये सोचने का विषय है और चिंता का विषय है. मैं प्रार्थना करूंगा आप सबसे शासन-प्रशासन से मथुरा-वृंदावन में विशेष सतर्कता सावधानी बढ़ती जाए और यहां गौ हत्या बंद होनी चाहिए. उन्होंने मथुरा-वृंदावन क्षेत्र को मांस और मदिरा मुक्त बनाने की मांग भी दोहराई और कहा कि गौ हत्या पर पूरी तरह रोक लगनी चाहिए. इसकी सारी तैयारी मथुरा प्रशासन को करनी चाहिए. जब गौ रक्षकों को पता है कि गौ वृंदावन से जा रही है तो प्रशासन को भी पता होना चाहिए. इस पर विशेष ध्यान दें यह गौ की हत्या नहीं, संत की हत्या नहीं यह सनातन की हत्या है.

ये भी पढ़िए- उत्तराखंड में मौसम का कहर, तेज हवाओं और बर्फबारी की दोहरी मार, जानें IMD का अपडेट

दोनों वाहनों का गौ तस्करी से नहीं मिला कोई संबंध- एसएसपी

हालांकि, इस पूरे मामले में पुलिस का अलग पक्ष सामने आया है. पुलिस के अनुसार, यह घटना हत्या नहीं बल्कि एक सड़क दुर्घटना है. पुलिस ने बताया कि कोसीकलां थाना क्षेत्र में रात करीब 3 से 4 बजे के बीच फरसा वाले बाबा ने एक संदिग्ध वाहन को रोका था. इसी दौरान घने कोहरे के कारण पीछे से आ रहे एक ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई.

जांच में सामने आया कि जिस वाहन को रोका गया था, उसमें किराने का सामान पाया गया और जो ट्रक पीछे से आया राजस्थान नंबर का, जबकि उस ट्रक में तार लदे हुए थे. जो ट्रक है उसके चालक और परिचालक दोनों अलवर राजस्थान के रहने वाले हैं. ट्रक दुर्घटनाग्रस्थ हुआ और चालक भी चोटिल हुआ है, जो कि उपचार रत है. दोनों वाहनों का गौ तस्करी से कोई संबंध नहीं मिला है.

पुलिस ने यह भी बताया कि घटना के बाद कुछ लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और सड़क जाम कर पत्थरबाजी की. कानून-व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न करने वालों के विरुद्ध आवश्यक बल प्रयोग कर स्थिति को नियंत्रित कर लिया गया है. अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.

ये भी पढ़िए- यूपी: देशभर में कल मनाई जाएगी ईद, राजधानी लखनऊ में पुलिस-प्रशासन अलर्ट

Published at : 21 Mar 2026 04:50 PM (IST)
Tags :
Mathura News UP Police Devkinandan Thakur UP News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Mathura News: 'गौ रक्षक को मार दिया...', फरसा वाले बाबा की मौत पर बोले कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर
'गौ रक्षक को मार दिया...', फरसा वाले बाबा की मौत पर बोले कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
खामनेई की मौत के गम में बरेली में मनाई गई सादगी के साथ ईद, काला पट्टी बांधकर जताया शोक
खामनेई की मौत के गम में बरेली में मनाई गई सादगी के साथ ईद, काला पट्टी बांधकर जताया शोक
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
गोरखपुर की मस्जिदों में अदा की गई ईद की नमाज', अमन और शांति की मांगी गई दुआ
गोरखपुर की मस्जिदों में अदा की गई ईद की नमाज', अमन और शांति की मांगी गई दुआ
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मथुरा में फरसा वाले बाबा की मौत की सच्चाई आई सामने, पुलिस ने कहा- गोवंश तस्करी से...
मथुरा में फरसा वाले बाबा की मौत की सच्चाई आई सामने, पुलिस ने कहा- गोवंश तस्करी से...
Advertisement

वीडियोज

Iran Israel War: क्यों अहम है Diego Garcia का 'अजेय किला'? जहां से उड़े B-2 बॉम्बर्स! | American Base
US Israel Iran War: मुनीर की धमकी, 'ईरान से प्यार है तो पाकिस्तान छोड़ दो!' भड़के शिया धर्मगुरु!
Mathura Hinsa: फरसा वाले बाबा की मौत पर मथुरा में बवाल..अब कैसे हालात? | Gau Rakshak Murder
Iran Israel War Update: अमेरिका-इजरायल का भयंकर हमला..ईरान में मची तबाही | America News
Iran Israel War Update: इजरायल के परमाणु संयंत्र पर हमले की कोशिश..क्यों कर रहा ईरान?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग के बीच PM मोदी ने ईरानी राष्ट्रपति पेजेशकियान को लगाया फोन, जानें क्या हुई बात?
मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग के बीच PM मोदी ने ईरानी राष्ट्रपति को लगाया फोन, जानें क्या हुई बात?
पंजाब
पंजाब के मंत्री लालजीत भुल्लर का इस्तीफा, अधिकारी ने खुदकुशी के लिए ठहराया था जिम्मेदार
पंजाब के मंत्री लालजीत भुल्लर का इस्तीफा, अधिकारी ने खुदकुशी के लिए ठहराया था जिम्मेदार
बॉलीवुड
'टाइम वेस्ट, बोरिंग...', 'धुरंधर 2' पर भड़कीं साउथ एक्ट्रेस, रणवीर सिंह की एक्टिंग पर भी खड़े किए सवाल, बोलीं- 'बहुत बड़ी निराशा'
'टाइम वेस्ट, बोरिंग...', 'धुरंधर 2' पर भड़कीं साउथ एक्ट्रेस, रणवीर सिंह की एक्टिंग पर भी खड़े किए सवाल
इंडिया
West Bengal Elections 2026: ‘देखना है जोर कितना...’ पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले ईद पर ममता बनर्जी ने कोलकाता में भरी हुंकार
‘देखना है जोर कितना...’ पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले ईद पर ममता बनर्जी ने कोलकाता में भरी हुंकार
क्रिकेट
IPL 2026 के तुरंत बाद एक्शन में आएगी टीम इंडिया, नई सीरीज का शेड्यूल जारी; रोहित-विराट कितने मैच खेलेंगे?
IPL 2026 के तुरंत बाद एक्शन में आएगी टीम इंडिया, नई सीरीज का शेड्यूल जारी; रोहित-विराट कितने मैच खेलेंगे?
विश्व
US Military In Middle East: ईरान जंग के बीच अमेरिकी मरीन की एंट्री, जानें कैसे USS पोर्टलैंड और बॉक्सर बदल सकते हैं युद्ध की तस्वीर
ईरान जंग के बीच अमेरिकी मरीन की एंट्री, जानें कैसे USS पोर्टलैंड और बॉक्सर बदल सकते हैं युद्ध की तस्वीर
ट्रेंडिंग
साथ रोने के लिए 1000 रुपये... मुंबई के जुहू बीच पर शुरू हुआ दुख बांटने का धंधा; देखें वीडियो
साथ रोने के लिए 1000 रुपये... मुंबई के जुहू बीच पर शुरू हुआ दुख बांटने का धंधा; देखें वीडियो
यूटिलिटी
कितने में आ जाता है इंफ्रारेड चूल्हा, इंडेक्शन से महंगा या सस्ता?
कितने में आ जाता है इंफ्रारेड चूल्हा, इंडेक्शन से महंगा या सस्ता?
ENT LIVE
प्राइम वीडियो ने अनाउंस की साल 2026 की धमाकेदार स्लेट, जल्द ही आएंगे आपके पसंदीदा शो
प्राइम वीडियो ने अनाउंस की साल 2026 की धमाकेदार स्लेट, जल्द ही आएंगे आपके पसंदीदा शो
ENT LIVE
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Rakesh Bedi ने पलटा खेल, आपको देंगे बड़ा झटका | Ranveer Singh | Aditya Dhar
Dhurandhar: The Revenge | Rakesh Bedi ने पलटा खेल, आपको देंगे बड़ा झटका | Ranveer Singh | Aditya Dhar
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge: बड़े साहब यानी दानिश इकबाल हैं असली ‘धुरंधर’ | Ranveer Singh, Aditya Dhar
Dhurandhar: The Revenge: बड़े साहब यानी दानिश इकबाल हैं असली ‘धुरंधर’ | Ranveer Singh, Aditya Dhar
ENT LIVE
धुरंधर: द रिवेंज Public Review Ranveer Singh और Sanjay Dutt की एक्टिंग से लेकर Aditya Dhar के डायरेक्शन तक
धुरंधर: द रिवेंज Public Review Ranveer Singh और Sanjay Dutt की एक्टिंग से लेकर Aditya Dhar के डायरेक्शन तक
Embed widget