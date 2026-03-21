मथुरा में फरसा वाले बाबा की मौत की सच्चाई आई सामने, पुलिस ने कहा- गोवंश तस्करी से...

यूपी के मथुरा में गोरक्षक चंद्रशेखर उर्फ 'फरसा वाले बाबा' की मौत पर शनिवार (21 मार्च) को सुबह शहर में बवाल खड़ा हो गया. इसके बाद वहां भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है. डीआईजी शैलेश पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि घटना के बाद इलाके में घेराबंदी की गई है. फिलहाल स्थिति नियंत्रण में हैं. इसमें शामिल लोगों की पहचान की जा रही है. कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है और सभी उपद्रवियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने साफ तौर से कहा है कि इस मामले का गोवंश तस्करी से कोई संबंध नहीं है.

डीआईजी शैलेश पांडे ने मीडिया से बातचीत में कहा, ''कोसी थाना क्षेत्र में आज तड़के एक घटना घटी जिसमें फरसा बाबा नाम के एक गौ रक्षक समेत कुछ लोगों ने एक गाड़ी को जांच के लिए रोका था. इसी बीच घने कोहरे के कारण पीछे से आ रहे एक ट्रक ने रुके हुए गाड़ी को टक्कर मार दी, जिससे बाबा घायल हो गए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई. इसके बाद कुछ लोग शव को छाता-शेरगढ़ रोड के एक तिराहे पर ले आए और ट्रैफिक रोक दिया.''

VIDEO | Mathura: DIG Shailesh Pandey says, "An incident occurred early morning in the Kosi police station area. A group, including a gau rakshak known as Farsa Baba, had stopped a vehicle for checking. Due to dense fog, another truck coming from behind rammed into the stopped… pic.twitter.com/4bUve3vgZt — Press Trust of India (@PTI_News) March 21, 2026

दोषियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई- डीआईजी

उन्होंने ये भी बताया कि इस मामले को लेकर बातचीत हुई और कुछ लोग मान गए, लेकिन अन्य लोगों ने पुलिस पार्टी पर पथराव किया. भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे गए. मृतक के शव को वहां से हटा लिया गया है. स्थिति पूरी तरह से कंट्रोल में है. उपद्रवियों की पहचान की जा रही है. हमारे पास तमाम फुटेज हैं और उपद्रव करने वाले किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा. जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी. सभी तथ्यों की जांच की जा रही है.

ट्रक में कोई भी गोवंश या गोमांस नहीं था- डीआईजी

गो तस्करों पर फरसा वाले बाबा की हत्या करने के आरोपों पर पुलिस अधिकारी ने कहा, ''इस बात का पूरी तरह से खंडन किया जाता है कि जो ट्रक थे उस पर गोवंश या उससे संबंधित चीजें नहीं थी. उस ट्रक में कोई भी गोवंश या गोमांस नहीं था. इन लोगों ने शंका के आधार पर किसी ट्रक को रोका था और कोहरा होने के कारण पीछे से आ रहे ट्रक से टक्कर लगी थी. ये निश्चित तौर पर दुखद घटना है लेकिन विधि संगत कार्रवाई इसमें जरूर होगी.

कोहरे की वजह से ट्रक से हुई टक्कर- पुलिस

मथुरा पुलिस की तरफ से सोशल मीडिया पोस्ट में बताया गया कि थाना कोसी क्षेत्र में कल रात लगभग 03:00-04:00 बजे के बीच चंद्रशेखर उर्फ फरसा बाबा द्वारा एक गाड़ी को संदेह के आधार पर रोका गया था. इसी दौरान घने कोहरे के कारण पीछे से आ रहे एक ट्रक की टक्कर लगने से उनकी दुर्भाग्यपूर्ण मौत हो गई.

थाना कोसी क्षेत्र में कल रात्रि लगभग 03:00-04:00 बजे के मध्य चंद्रशेखर उर्फ फरसा बाबा द्वारा एक वाहन को संदेह के आधार पर रोका गया था। इसी दौरान घने कोहरे के कारण पीछे से आ रहे एक ट्रक की टक्कर लगने से उनकी दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो गई।



जिस कंटेनर को बाबा ने रोका था उसमें किराने… https://t.co/RqGwpgmkzu — MATHURA POLICE (@mathurapolice) March 21, 2026

पुलिस का दावा है कि जिस कंटेनर को बाबा ने रोका था उसमें किराने का सामान पाया गया तथा पीछे से आए ट्रक में तार लदे हुए थे. यह एक सड़क दुर्घटना है. गोवंश तस्करी से इसका कोई संबंध नहीं है. कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगाड़ने वालों के खिलाफ जरूरी कार्रवाई कर स्थिति को नियंत्रित कर लिया गया है.