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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वExclusive: पाकिस्तान में ईद के दिन लश्कर के हेडक्वार्टर में कत्लेआम, कमांडर बिलाल को पहले घोंपा खंजर फिर सीने में उतारीं गोलियां

Exclusive: पाकिस्तान में ईद के दिन लश्कर के हेडक्वार्टर में कत्लेआम, कमांडर बिलाल को पहले घोंपा खंजर फिर सीने में उतारीं गोलियां

Commander Bilal Murder in Pakistan: शनिवार को दोपहर में मरकज तैयबा के परिसर में ईद की नमाज रखी गई थी जिसमें मौलाना अबू जार, मौलाना अब्दुल रहमान आबिद समेत लश्कर ए तैयबा के कई टॉप कमांडर मौजूद थे.

By : शिवांक मिश्रा | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 21 Mar 2026 05:19 PM (IST)
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अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान के लाहौर शहर से सटे मुरीदके में आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के ध्वस्त हेडक्वार्टर मरकज तैयबा के परिसर में दो लोगों ने मिलकर लश्कर ए तैयबा के कमांडर बिलाल आरिफ सलाफी की गोली और चाकू मार कर हत्या कर दी. जानकारी के मुताबिक आज दोपहर में मरकज तैयबा के परिसर में ईद की नमाज रखी गई थी जिसमें मौलाना अबू जार, मौलाना अब्दुल रहमान आबिद समेत लश्कर ए तैयबा के कई टॉप कमांडर मौजूद थे.

नमाज खत्म होने के बाद बाहर मस्जिद से बाहर निकल रहा था सलाफी

नमाज खत्म होने के बाद जैसे ही लश्कर ए तैयबा का आतंकी कमांडर बिलाल आरिफ सलाफी नमाज स्थल से बाहर निकला तो एक शख्स ने उसे गोली मार दी और महिला ने खंजर मारना शुरू कर दिया. देखते ही देखते लश्कर के बाकी आतंकी बाहर आए और मारे गए बिलाल आरिफ सलाफी को उठा कर गाड़ी में रख कर अस्पताल ले जाने लगे.

एक्सक्लूसिव वीडियो में कैद हुई घटना

एबीपी न्यूज के पास घटना के वक्त की एक्सक्लूसिव वीडियो भी आई है, जिसमें एक तरफ लश्कर ए तैयबा का आतंकी कमांडर बिलाल आरिफ सलाफी खून से लथपथ पड़ा हुआ है तो लश्कर ए तैयबा के मुरीदके स्थित हेडक्वार्टर में रहने वाले लश्कर के प्रमुख ट्रेनर मौलाना अबू जार को एक व्यक्ति पकड़े हुए है और आगे जाने से रोक रहा है. ऐसे में अभी फिलहाल स्थिति साफ नहीं हुई है कि लश्कर ए तैयबा के आतंकी कमांडर बिलाल आरिफ सलाफी की मौत आतंकी संगठन लश्कर में अंदरूनी लड़ाई का नतीजा है या फिर किसी बाहरी ने लश्कर के इस आतंकी की जान ली.

2005 से लश्कर ए तैयबा से जुड़ा हुआ सलाफी

सूत्रों के मुताबिक लश्कर ए तैयबा का आतंकी कमांडर बिलाल आरिफ सलाफी साल 2005 से लश्कर ए तैयबा से जुड़ा हुआ था और लश्कर के लिए पैसे इकट्ठा करने का काम करता था जिसका इस्तेमाल हथियार खरीदने के लिए किया जाता था, साथ ही ये आतंकी कमांडर मुरीदके की तैयबा कॉलोनी में अपने परिवार के साथ रहता था जहां लश्कर के अन्य कमांडर रहते थे.

About the author शिवांक मिश्रा

शिवांक मिश्रा साल 2020 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं और इस वक्त एबीपी न्यूज़ में बतौर प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट कार्यरत हैं. उनकी विशेषज्ञता साइबर सुरक्षा, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग और जनहित से जुड़े मामलों की गहन पड़ताल में है. कनाडा में खालिस्तानी आतंकियों के शरण मॉड्यूल से लेकर भारत में दवा कंपनियों की अवैध वसूली जैसे विषयों पर कई महत्वपूर्ण खुलासे किए हैं. क्रिकेट और फुटबॉल देखना और खेलना पसंद है.
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Published at : 21 Mar 2026 05:19 PM (IST)
Tags :
Lashkar-e-Taiba EID MURDER PAKISTAN NEWS
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