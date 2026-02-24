हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
नोएडा हादसे के बाद भी नहीं सीखे सबक, गाजियाबाद में खुले नाले में गिरने से एक और शख्स की मौत

नोएडा हादसे के बाद भी नहीं सीखे सबक, गाजियाबाद में खुले नाले में गिरने से एक और शख्स की मौत

Ghaziabad News: शंकरलाल का नियम था कि वह अपनी दुकान बंद करके नाले में कूड़ा फेंक कर केसरी माता मंदिर जाने के बाद घर जाया करता था. लेकिन रविवार रात यह दर्दनाक हादसा उनके साथ हो गया.

By : विपिन तोमर | Updated at : 24 Feb 2026 01:37 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है. यहां स्कूटी पर कूड़ा फेंकने जा रहे एक दुकानदार की स्कूटी डिसबैलेंस हो गई, जिसके चलते वह खुद नाले में गिर गए और स्कूटी सड़क पर गिर गई. जब तक स्थानीय लोग उनको नाले से निकाल के अस्पताल पहुंचते तब तक दुकानदार की सांस उसका साथ छोड़ चुकी थी. मामला रविवार रात तकरीबन 12 बजे  का है. परिजनों ने शव का  पोस्टमार्टम कराने से इंकार कर दिया है.

स्थानीय लोगों में इस घटना को लेकर काफी नाराजगी है, क्यूंकि अब एक महिना पहले ही नोएडा में खुले गड्ढ़े में गिरकर सॉफ्टवेयर इंजीनयर युवराज मेहता की मौत हो गयी थी. उसके बावजूद इतना बड़ा नाला बिना बाउंड्री के था, जिसमें अब एक और परिवार का सदस्य नहीं रहा.

दुकान बंद कर कूड़ा फेंकने जा रहे थे

पक्की मोरी के रहने वाले शंकर लाल की गाजियाबाद के चौपला मार्केट के पास किराने की दुकान थी. शंकरलाल का नियम था कि वह अपनी दुकान बंद करके नाले में कूड़ा फेंक कर केसरी माता मंदिर जाने के बाद घर जाया करता था. लेकिन रविवार की रात जब वह दुकान से प्लास्टिक की बाल्टी में कूड़ा लेकर निकला तो घर नहीं पहुंचा. शंकरलाल की स्कूटी पटेल नगर में फ्लाईओवर के पास सड़क पर गिरी हुई थी और उसमें लाइट जली हुई थी. पता नहीं कितनी देर शंकर लाल नाले में गिरे रहे.

एक राहगीर ने स्कूटी की लाइट देखकर निकाला

जब एक व्यक्ति उस रोड से गुजरा और उसने स्कूटी सड़क पर गिरी देखी और उसकी लाइट जल रही थी उसने आसपास के लोगों को बुलाया, लोगों ने तलाश करना शुरू किया तो शंकरलाल को नाले से निकाल कर सरकारी एमएमजी अस्पताल पहुंचाया गया. साथ ही इस हादसे की सूचना पुलिस को भी मिली. पुलिस जब अस्पताल पहुंची तो डॉक्टर शंकर लाल को मृत घोषित कर चुके थे.

पुलिस को आशंका है की स्कूटी के हैंडल पर जो बाल्टी लटकी थी उसकी वजह से स्कूटी का बैलेंस बिगड़ा और स्कूटी सड़क पर गिरी तो वही शंकर लाल नाले में गिर गए. परिजनों के अनुरोध पर शंकर लाल का पोस्टमार्टम नहीं कराया गया है. परिजनों को हादसे के करीब डेढ़ घंटे बाद मामले की जानकारी हुई थी. परिजनों के मुताबिक अगर नाला खुला नहीं होता तो आज उनका भाई उनके साथ होता.

Published at : 24 Feb 2026 01:37 PM (IST)
Ghaziabad News UP NEWS
