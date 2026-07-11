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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडस्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर झूठा यौन शोषण आरोप लगाने का मामला, हाईकोर्ट ने एक हफ्ते में मांगी रिपोर्ट

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर झूठा यौन शोषण आरोप लगाने का मामला, हाईकोर्ट ने एक हफ्ते में मांगी रिपोर्ट

Shankaracharya Avimukteshwaranand पर झूठा यौन शोषण लगाने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने इस मामले में सरकार से एक हफ्ते में रिपोर्ट मांगी है.

Written By : सौरभ मिश्रा |  Updated at : 11 Jul 2026 10:07 AM (IST)
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ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ झूठा यौन शोषण आरोप लगाने का मामला अब इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंच चुका है. कोर्ट ने यूपी सरकार से याचिका पर एक हफ्ते में रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं. वहीं शंकराचार्य पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी को भी पक्षकार बनाने का निर्देश दिया है.

इस मामले पर जस्टिस जे.जे. मुनीर की सिंगल बेंच में सुनवाई हुई. ये याचिका शाहजहांपुर निवासी पत्रकार रमाशंकर दीक्षित की ओर से संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत ये याचिका दायर की गई है. इस मामले पर अगली सुनवाई 16 जुलाई 2026 को होगी. कोर्ट ने प्रकरण को नए वाद (Fresh Case) के रूप में सूचीबद्ध करने का आदेश दिया गया है. 

झूठा यौन शोषण आरोप लगाने का दबाव

इस याचिका में आरोप लगाया गया है कि 18 फरवरी 2026 को तीन अज्ञात व्यक्तियों ने पत्रकार रमाशंकर दीक्षित से संपर्क कर उन्हें धन का प्रलोभन दिया. कथित रूप से ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के विरुद्ध उनकी दो नाबालिग पुत्रियों के यौन शोषण का झूठा आरोप लगाने के लिए दबाव बनाया.

याचिकाकर्ता का कहना है कि प्रस्ताव ठुकराने के बाद उन्हें और उनके परिवार को लगातार जान से मारने की धमकियां दी गईं. याची के घर की कथित रूप से रेकी भी कराई गई. याचिका के अनुसार, शिकायत के बाद पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मियों की तैनाती की लेकिन, सुरक्षा में लगाए गए कुछ पुलिसकर्मियों ने भी कथित रूप से याचिकाकर्ता पर अपना बयान बदलने का दबाव बनाया.

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परिवार की सुरक्षा को बताया खतरा

याचिकाकर्ता का कहना है कि इस संबंध में विभिन्न प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों को शिकायत की गई. लेकिन, इसके बावजूद कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की हुई. जिसके बाद उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. याचिका में यह भी कहा गया है कि याचिकाकर्ता की दो नाबालिग बेटियां हैं और उनके पूरे परिवार की सुरक्षा खतरे में है.

इसी आधार पर न्यायालय से याचिकाकर्ता एवं उसके परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की गई है. हाईकोर्ट से आवश्यक विधिक संरक्षण प्रदान करने की मांग की गई है. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता डॉ. गजेन्द्र सिंह यादव ने अदालत में पक्ष रखा.

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About the author सौरभ मिश्रा

सौरभ मिश्रा प्रयागराज के निवासी हैं. वह पिछले 5 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. अपने करियर की शुरुआत सौरभ ने 2020 में इंडिया अहेड से की, इसके बाद रिपब्लिक भारत में 2 महीने कार्य किया. सौरभ, वर्ष 2023 से अप्रैल 2025 तक मैं हिंदी खबर में एसोसिएट रिपोर्टर रहे. इन्होंने कई बड़े स्तरीय इवेंट और जन-सरोकार की खबरें कवर किए हैं. निष्पक्ष और तथ्य आधारित रिपोर्टिंग इनकी प्राथमिकता है.सौरभ ने पत्रकारिता जगत में पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम किया है उन्हें हर दिन कुछ नया सीखना, लोगों से संवाद करना और समाज से जुड़े मुद्दों पर काम करना पसंद है. सौरभ ने स्नातक की पढ़ाई कानपुर यूनिवर्सिटी से की है और वर्तमान में भी पत्रकारिता से जुड़े हैं.
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Published at : 11 Jul 2026 10:07 AM (IST)
Tags :
Allahabad High Court UP NEWS Shankaracharya Avimukteshwaranand
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