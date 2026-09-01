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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमुरादनगर सीट पर SIR बिगाडे़गा बीजेपी का समीकरण? RLD कर पाएगी मदद! जानें समीकरण

मुरादनगर सीट पर SIR बिगाडे़गा बीजेपी का समीकरण? RLD कर पाएगी मदद! जानें समीकरण

2026 में SIR के बाद मुरादनगर में 3,94,348 मतदाता बचे हैं. 2024 में लोकसभा चुनाव के समय मुरादनगर विधानसभा सीट पर 4,68,410 मतदाता थे. एसआईआर के बाद मुरादनगर विधानसभा सीट पर 74,062 मतदाता घटे हैं.

Written By : विशाल पाण्डेय |  Updated at : 01 Sep 2026 01:24 PM (IST)
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मुरादनगर सीट की विधानसभा संख्या 54 है. गंगनहर यहाँ की एक सांस्कृतिक पहचान भी मानी जाती है, जिसे लोग मिनी हरिद्वार के नाम से भी पहचानते हैं. मुरादनगर के कई गांव ने आजादी के आंदोलन का बिगुल फूंका था. मुरादनगर विधानसभा सीट ग्रामीण और शहरी अंचल की सीट कही जाती है. पश्चिम यूपी के सबसे ज़्यादा त्यागी वोट मुरादनगर विधानसभा सीट पर ही हैं.

1967 से 2022 तक मुरादनगर विधानसभा सीट पर 10 करबार त्यागी समाज के विधायक अलग अलग दलों से चुनाव जीते. कांग्रेस, सपा और भाजपा तीनों के विधायक यहाँ से त्यागी समाज के हुए हैं. कांग्रेस आखिरी बार 2022 में मुरादनगर विधानसभा सीट जीती थी. 1996 में सपा पहली और आखिरी बार मुरादनगर सीट जीत पाई. 2017 में पहली बार बीजेपी ने मुरादनगर सीट पर अपना खाता खोला. 2022 में भी मुरादनगर सीट पर बीजेपी की जीत हुई.

मुरादनगर में राजपाल त्यागी का दबदबा देखने को मिलता रहा है. राजपाल त्यागी कांग्रेस, सपा में रह चुके हैं और निर्दलीय लड़कर भी चुनाव जीते हैं.  

2022 विधानसभा चुनाव मुरादनगर विधानसभा सीट से बीजेपी के अजीतपाल त्यागी विधायक बने. सपा गठबंधन ने आरएलडी से सुरेन्द्र कुमार मुन्नी को टिकट दिया. बसपा ने अय्यूब खान और कांग्रेस ने विजेन्द्र यादव को प्रत्याशी बनाया. 

2026 में एसआईआर के बाद मुरादनगर विधानसभा सीट पर 3,94,348 मतदाता बचे हैं. 2024 में लोकसभा चुनाव के समय मुरादनगर विधानसभा सीट पर 4,68,410 मतदाता थे. एसआईआर के बाद मुरादनगर विधानसभा सीट पर 74,062 मतदाता घटे हैं.

2022 विधानसभा चुनाव में मुरादनगर विधानसभा सीट के चुनावी नतीजे-

1. बीजेपी- 1,69,290
2. आरएलडी-सपा गठबंधन- 72,195
3. बसपा- 20,589
4. कांग्रेस- 7,055

2022 विधानसभा चुनाव में बीजेपी के अजीतपाल त्यागी ने मुरादनगर सीट पर जीत दर्ज की. बीजेपी ने सपा गठबंधन के आरएलडी प्रत्याशी सुरेन्द्र कुमार मुन्नी को लगभग 97 हजार वोटों से चुनाव हरा दिया. बीजेपी को 61.63 प्रतिशत और आरएलडी को 26.28 फीसदी वोट मिले. दोनों दलों के बीच लगभग 35 प्रतिशत वोटों का अंतर रहा. बीजेपी ने मुरादनगर विधानसभा सीट को ऐतिहासिक वोटों से जीता और एक बड़ी बढ़त बनाई. बसपा को लगभग 20 हजार वोट मिले, कांग्रेस 7 हजार वोट पाने में किसी तरह कामयाब रही.

2022 विधानसभा चुनाव में मुरादनगर विधानसभा सीट पर बीजेपी को त्यागी के साथ साथ जाट समाज का पूरा वोट मिला. यही नहीं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के साथ साथ गैर यादव ओबीसी का सारा का सारा वोट बीजेपी के साथ गया. दरअसल मुरादनगर विधानसभा सीट बीजेपी की एक ऐसी विधानसभा सीट बन चुकी है, जहाँ पर अब प्रत्याशी को मैटर नहीं करता है. मुरादनगर में बीजेपी का अपना वोट बैंक लगभग 55 प्रतिशत के आसपास का है. 

2022 विधानसभा चुनाव में सपा गठबंधन के आरएलडी उम्मीदवार के साथ ना तो जाट वोट गया और ना ही ब्राह्मण वोट. सुरेन्द्र मुन्नी को सिर्फ मुस्लिम और यादव वोट ही मिले, जो कि सपा का अपना वोट बैंक है. बसपा को एससी वोट मिला, लेकिन पूरा नहीं. एससी वोट का भी कुछ हिस्सा बीजेपी के साथ गया.

2024 लोकसभा चुनाव में मुरादनगर विधानसभा सीट के चुनावी नतीजे-

1. बीजेपी- 1,57,283
2. कांग्रेस-सपा गठबंधन- 80,515
3. बसपा- 11,995

2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने मुरादनगर विधानसभा सीट पर सपा गठबंधन की कांग्रेस प्रत्याशी को लगभग 77 हजार वोटों से चुनाव हरा दिया. 2022 की तुलना में 2024 लोकसभा चुनाव में मुरादनगर विधानसभा सीट पर बीजेपी का लगभग 12 हजार वोट कम हुआ और सपा गठबंधन का लगभग 8 हजार वोट बढ़ा है. लेकिन फिर भी बीजेपी ने सपा गठबंधन को लंबे अंतर से हराया है.

2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सामान्य वर्ग का सारा वोट मिला, लेकिन कुछ त्यागी समाज के वोट कम मिले. इसके अलावा बीजेपी को गैर यादव ओबीसी का सारा और एससी का भी कुछ वोट मिला. वहीं सपा-कांग्रेस गठबंधन की प्रत्याशी को यादव-मुस्लिम के साथ साथ कुछ ब्राह्मण और त्यागी समाज के वोट हासिल हुए. हालांकि ब्राह्मण और त्यागी समाज पर बीजेपी का दबदबा है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ कुछ त्यागी समाज का वोट सपा-कांग्रेस गठबंधन की तरफ जाना, बीजेपी की अंदरूनी राजनीति पर कई सवाल खड़े करता है. बसपा को 2022 की तुलना में एससी वोट कम मिले. 

त्यागी समाज की राजनीति मुरादनगर से तय होती है. पश्चिम यूपी में बीजेपी के पास बसंत त्यागी, अजीतपाल त्यागी, अश्विनी त्यागी, सत्यवीर त्यागी माने जाते हैं. वहीं सपा के पास प्रमोद त्यागी, मनीषा त्यागी जैसे नेता हैं.

लेकिन मुरादनगर विधानसभा सीट पर त्यागी समाज का प्रत्याशी तब ही चुनाव जीत सकता है, जब उसे जाट या मुस्लिम समाज में से किसी एक का पूरा का पूरा वोट हासिल हो सके. 
 
मुरादनगर विधानसभा सीट के जातीय समीकरण (अनुमानित)-

1. त्यागी- 65 हजार
2. मुस्लिम- 55 हजार
3. जाट- 60 हजार
4. वैश्य- 38 हजार
5. ब्राह्मण- 30 हजार
6. यादव- 18 हजार
7. पंजाबी- 10 हजार
8. क्षत्रिय- 10 हजार
9. एससी- 50 हजार
10. कश्यप- 8 हजार
11. सैनी- 3 हजार
12. प्रजापति- 2 हजार
13. गुर्जर- 10 हजार
14. पाल- 8 हजार
15. उत्तराखंडी- 5 हजार
16. पूर्वांचली- 20 हजार

मुरादनगर विधानसभा सीट त्यागी मतदाता सबसे ज्यादा हैं. इस सीट पर मुस्लिम और जाट मतदाता भी बड़ी संख्या में हैं. जिसके बाद एससी मतदाता आते हैं. गैर त्यागी सामान्य वर्ग के मतदाता लगभग 85 हजार से ज्यादा हैं. वहीं गैर जाट ओबीसी मतदाता लगभग 50 हजार से ज्यादा हैं. प्रवासी वोट भी 20 हजार से ज्यादा हैं, जिसमें सभी जाति-धर्म के लोग शामिल हैं.

2027 विधानसभा चुनाव में बीजेपी का पलड़ा जरूर भारी है लेकिन सपा गठबंधन का समीकरण सपा को एक मजबूत राजनीतिक लड़ाई में खड़ा कर सकता है. मुरादनगर विधानसभा सीट पर यह भी देखना दिलचस्प होगा कि क्या आरएलडी अपना दावा करेगी या फिर बीजेपी अपने पास रखेगी.

About the author विशाल पाण्डेय

साल 2013 से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. संसद भवन, भारतीय राजनीति, विदेश नीति और ग्राउंड रिपोर्ट पर फोकस. उत्तर प्रदेश की सियासत पर पैनी नज़र रखते हैं. इजराइल-ईरान युद्ध, इजराइल-हमास युद्ध, चीन-ताइवान तनाव, तुर्किए भूकंप ग्राउंड ज़ीरो से कवर चुके हैं. इजराइल वॉर डायरी पुस्तक के लेखक भी हैं. यूपी विधानसभा चुनाव 2027 पर यूपी चुनाव का विशाल विश्लेषण नाम से एक विशेष कार्यक्रम भी होस्ट करते हैं.
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Published at : 01 Sep 2026 01:24 PM (IST)
Tags :
Ghaziabad News UP NEWS Vishal Vishleshan
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